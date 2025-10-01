C’est chaud, mais pas dans le bon sens: 100 000 Fridges de Hilton Paris rappelés

L’appareil se souvient peut-être un problème, mais vous ne devriez pas les ignorer. Aussi ennuyeux que cela puisse être de devoir remplacer quelque chose intégral à votre vie quotidienne, ignorer le problème pourrait être bien pire. Par exemple, il s’avère que les mini-fridges de Paris Hilton présentent un risque d’incendie. La United States Consumer Product Safety Commission (USCPSC) a publié un mémoire expliquant le problème, ainsi que quels fridges sont un danger et que faire si vous en possédez l’un.

Pourquoi ces réfrigérateurs de Paris Hilton sont-ils dangereux?

Selon le rapport USCPSC, «tIl a rappelé que l’interrupteur électrique des mini-réfrigérateurs peut peut-être le faire surchauffer, posant un risque de feu et brûler. » À ce jour, il y a eu 27 rapports de ces réfrigérateurs provoquant des incendies (bien qu’aucune blessure n’ait été signalée à ce jour). «Les dommages matériels ont inclus des dommages à l’unité et aux surfaces environnantes.«Bien qu’il n’y ait pas eu de blessures enregistrées jusqu’à présent, les risques d’incendie sont assez graves. Compte tenu du danger que cette pose, vous devez savoir si le vôtre est l’un des rappels. Si c’est le cas, vous devez prendre les mesures appropriées pour vous protéger.

Quels fridges de Paris Hilton présentent un risque d’incendie?

Selon l’USCPSC, «tSon rappel implique le réfrigérateur de Mini Beauty de Paris Hilton vendu dans un modèle de 4 litres en rose, blanc, aqua et rose vif et dans un modèle de 10 litres en rose et blanc. » Si vous en avez acheté un qui a été fabriqué avant août 2024, vous devrez vérifier votre modèle et votre numéro de série.Une étiquette avec le numéro de modèle et le numéro de série est située à l’arrière de l’unité pour le modèle de 4 litres et au bas de l’unité pour le modèle de 10 litres. »

Y a-t-il un correctif?

L’USCPSC dit que «CLes ondurs doivent immédiatement cesser d’utiliser le réfrigérateur de beauté Paris Hilton rappelé (et) débrancher l’unité. » Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez rEgister pour le rappel sur le site Web d’Epoca.

«Pour recevoir un remboursement», disent les instructions, «les consommateurs devront remplir le formulaire en ligne et soumettre trois photographies.» Les photos doivent être constituées:

La porte du réfrigérateur avec le mot «rappel» écrit sur elle à l’aide d’un marqueur permanent

L’étiquette sur l’unité montrant le numéro de modèle et le numéro de série

le cordon coupé et débranché.

Une fois que vous avez suivi les instructions, vous «devez rejeter le réfrigérateur rappelé selon les réglementations locales et étatiques».

Source

Epoca International rappelle Paris Hilton Mini Beauty Fridges en raison des risques d’incendie et de brûlure, United States Consumer Product Safety Commission, 2025.