La meilleure période de l’année pour acheter une maison est presque là. Voici ce que les acheteurs potentiels devraient savoir

Derrière cette tendance immobilière en 2025, vous voudrez connaître, l’offre et la demande sont au cœur de la raison pour laquelle la semaine du 12 octobre est si idéale pour acheter une maison. Le plus grand conducteur derrière ce qui fait de cette semaine TOPS est la quantité de maisons à gagner. Le marché a tendance à ralentir à l’automne et Realtor.com rapporte que la sélection des maisons disponibles augmente souvent en octobre. Cela réduit la concurrence entre les acheteurs et fait passer plus de temps sur le marché.

Cela dit, il y a des subtilités qui insérent une zone grise dans ce qui peut sembler noir et blanc. Outre la demande des acheteurs, Realtor.com détermine la « meilleure semaine » en comparant les données sur les prix, combien de temps les maisons passent sur le marché, le montant de nouvelles annonces qui apparaissent et comment les prix changent pendant cette période. Au cours des trois dernières années, les prix des maisons ont été assez stables. Au cours de la meilleure semaine pour l’achat, les prix des maisons ont tendance à couler près de 3,4% par rapport au sommet de la saison. Les maisons passant plus de temps sur le marché, les vendeurs peuvent être plus facilement persuadés d’accepter des prix plus bas que au printemps ou en été. Si vous pouvez obtenir un taux d’intérêt favorable sur votre hypothèque, tous ces facteurs pourraient ouvrir leurs forces pour faire de l’automne 2025 le moment idéal pour investir dans une nouvelle maison.