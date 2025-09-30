Pourquoi certains jeunes propriétaires optent pour vivre hors réseau

Vivre sur un terrain éloigné dans une zone rurale loin de l’agitation de la vie urbaine peut ressembler à un rêve. Mais ces jours-ci, plus de gens transforment ce rêve en réalité – en particulier les jeunes propriétaires de maisons aux prises avec les frais de logement croissants. Bien que vivre de la grille ne soit pas un nouveau concept, le nombre de personnes vivant dans des maisons autosuffisantes – ce qui signifie qu’elles ne dépendent pas de services publics tels que l’électricité – ont augmenté ces dernières années. Un rapport de Fannie Mae de novembre 2024 a révélé que les demandes hypothécaires pour les propriétés rurales avaient bondi de 80% depuis le début de 2020.
Sur Reddit, un homme de 26 ans a récemment ouvert ses portes sur l’achat de « juste moins de cinq acres » pour 12 000 $ il y a deux ans – un exemple incroyable de ce qui est possible lorsque vous achetez les sentiers battus. Et des histoires comme celle-ci deviennent de plus en plus courantes sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse d’une cabine, d’une petite maison, d’une camionnette convertie ou d’une maison de terre écologique. Le couple basé à San Diego, Courtnie Hamel et Nate Cotton, par exemple, vit la « vie de van » depuis plus de cinq ans et ont pu réduire considérablement leurs factures mensuelles. « Nous ne payons plus d’électricité, de câble, d’Internet ou de loyer », ont-ils écrit sur leur blog. « Il semble qu’un poids énorme a été enlevé de nos épaules en sachant que nous avons beaucoup moins d’obligations financières. » Il existe également certains États qui sont connus pour être particulièrement populaires pour la vie hors réseau. L’attrait de ce style de vie, cependant, va bien au-delà de l’épargne.
Les avantages de la vie hors réseau
Bien qu’il soit difficile de retrouver le nombre exact de personnes vivant dans des maisons autosuffisantes à travers le pays, une étude de 2019 a estimé qu’entre 180 000 et 750 000 ménages ont quitté la grille – en particulier dans des endroits comme la Géorgie et l’Idaho, qui sont parmi les meilleurs états pour la vie hors réseau – et pour une bonne raison. En plus de ses avantages financiers, certaines personnes se penchent vers des maisons autosuffisantes afin de réduire leur empreinte carbone. De nombreuses maisons hors réseau sont chauffées avec du chauffage solaire ou des poêles à bois et obtenir leur électricité à partir de sources d’énergie renouvelables telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, ce dernier peut produire jusqu’à 95% de dioxyde de carbone en moins de carbone par unité d’électricité que les combustibles fossiles.
Une santé améliorée – physique et mentale – est un autre attrait majeur de la vie hors réseau. Beaucoup de gens qui vivent ce style de vie cultivent leurs propres fruits et légumes et élèvent des animaux pour des sources de protéines, comme garder des poulets pour les œufs frais, ce qui conduit finalement à une alimentation plus saine et plus biologique. La croissance et la récolte de votre propre nourriture – également connue sous le nom de jardinage autosuffisant – est également plus durable et rentable que l’achat de votre épicerie dans un magasin. Pendant ce temps, du côté de la santé mentale, de nombreuses maisons hors réseau sont situées dans des zones reculées entourées par la nature et la faune. Et des études montrent que passer du temps dans la nature peut avoir un impact positif sur votre santé mentale, encourageant les sentiments de calme, de bonheur et de créativité, tout en améliorant la concentration.