Pourquoi certains jeunes propriétaires optent pour vivre hors réseau

Vivre sur un terrain éloigné dans une zone rurale loin de l’agitation de la vie urbaine peut ressembler à un rêve. Mais ces jours-ci, plus de gens transforment ce rêve en réalité – en particulier les jeunes propriétaires de maisons aux prises avec les frais de logement croissants. Bien que vivre de la grille ne soit pas un nouveau concept, le nombre de personnes vivant dans des maisons autosuffisantes – ce qui signifie qu’elles ne dépendent pas de services publics tels que l’électricité – ont augmenté ces dernières années. Un rapport de Fannie Mae de novembre 2024 a révélé que les demandes hypothécaires pour les propriétés rurales avaient bondi de 80% depuis le début de 2020.

Sur Reddit, un homme de 26 ans a récemment ouvert ses portes sur l’achat de « juste moins de cinq acres » pour 12 000 $ il y a deux ans – un exemple incroyable de ce qui est possible lorsque vous achetez les sentiers battus. Et des histoires comme celle-ci deviennent de plus en plus courantes sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse d’une cabine, d’une petite maison, d’une camionnette convertie ou d’une maison de terre écologique. Le couple basé à San Diego, Courtnie Hamel et Nate Cotton, par exemple, vit la « vie de van » depuis plus de cinq ans et ont pu réduire considérablement leurs factures mensuelles. « Nous ne payons plus d’électricité, de câble, d’Internet ou de loyer », ont-ils écrit sur leur blog. « Il semble qu’un poids énorme a été enlevé de nos épaules en sachant que nous avons beaucoup moins d’obligations financières. » Il existe également certains États qui sont connus pour être particulièrement populaires pour la vie hors réseau. L’attrait de ce style de vie, cependant, va bien au-delà de l’épargne.