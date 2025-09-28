Types de prêts de construction disponibles pour construire la maison de vos rêves

Ça se passe enfin! Après des mois – peut-être même des années – de rêver, de planifier et d’économiser pour un acompte, il est temps de commencer à construire la maison de vos rêves. Avant de commencer, vous devrez demander un prêt de construction. Il est difficile de savoir combien de maisons vous pouvez vous permettre sans une, sans parler de la façon de budgétiser le projet. Comme une hypothèque traditionnelle, de nombreux prêts de construction nécessiteront un acompte de 20 à 25% basé sur le coût total du projet. Budgétiser soigneusement la construction de la maison et laisser une marge de manœuvre; C’est l’une des règles que vous devez connaître avant de s’appuyer sur votre propriété.

Il existe deux principaux types de prêts de construction: les prêts de construction uniquement et les prêts de construction à permanente. Les deux types de prêts couvrent la construction et se terminent par une hypothèque traditionnelle, mais il existe des différences. Les prêts à la construction sont des prêts qui ne couvrent que le coût de la construction. Le prêteur paie les entrepreneurs directement des fonds pendant que le propriétaire effectue des paiements uniquement. Une fois la maison terminée, le propriétaire rembourse le prêt ou le refinance dans une hypothèque traditionnelle. Cette option est un prêt à court terme, et l’un des pros est un paiement mensuel inférieur car vous ne payez que des intérêts. Les inconvénients, cependant, sont des taux d’intérêt plus élevés, pas de réduction du capital et vous devrez demander une hypothèque conventionnelle une fois la construction terminée. Pendant ce temps, les prêts de construction à permanente couvrent la construction et l’achèvement. Prenez votre temps à planifier votre budget et recherchez des conseils et des astuces pour rendre la construction une nouvelle maison plus abordable pour réduire le coût global que vous aurez pour financer.