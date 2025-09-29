Le Tennessee connaît un boom du tourisme: vaut-il la peine de s’y installer?

Le Tennessee a connu une augmentation du tourisme ces dernières années. Entre les magnifiques paysages des montagnes fumées, les rues imbibées de musique de Nashville, les articulations de barbecue légendaires de Memphis et les parcs d’attractions comme Dollywood, il n’est pas étonnant que les gens soient attirés par la visite. Et pour certains, cela peut les inciter à rendre leur séjour plus permanent. Mais est-ce vraiment une bonne idée de déménager au Tennessee sur la base d’une visite en vacances?

Il y a beaucoup de bonnes raisons de déménager au Tennessee: pas de taxe sur le revenu, beaucoup d’activités de plein air et une culture à la fois excitante et enracinée dans la tradition. Il n’est pas étonnant que beaucoup de gens recherchent le meilleur endroit où vivre au Tennessee. Et cet état a des options pour ceux qui aiment le charme de la petite ville et l’excitation de la grande ville.

Mais avant de commencer à chercher Zillow et à emballer votre cuisine, il y a des choses que vous devez considérer. Les vacances quelque part et y vivre à temps plein sont deux expériences très différentes, non seulement pour le Tennessee, mais pour n’importe quel endroit. Lorsque vous restez juste pour de courtes vacances, vous n’obtenez plusieurs fois l’expérience complète de la vie quelque part. Ce que c’est que de faire la navette, le coût de l’épicerie, et cette première facture de puissance après un été chaud peut être un doozy. Sans oublier, les prix de vente à domicile à Nashville ont considérablement augmenté ces dernières années – bien que les augmentations des prix aient quelque peu ralenti. Ce n’est qu’un exemple de coûts inattendus. Et ce ne sont que quelques-unes des choses que vous devez prendre en compte avant de vous déraciner et de déménager au Tennessee.