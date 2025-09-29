Le Tennessee connaît un boom du tourisme: vaut-il la peine de s’y installer?

Le Tennessee a connu une augmentation du tourisme ces dernières années. Entre les magnifiques paysages des montagnes fumées, les rues imbibées de musique de Nashville, les articulations de barbecue légendaires de Memphis et les parcs d’attractions comme Dollywood, il n’est pas étonnant que les gens soient attirés par la visite. Et pour certains, cela peut les inciter à rendre leur séjour plus permanent. Mais est-ce vraiment une bonne idée de déménager au Tennessee sur la base d’une visite en vacances?
Il y a beaucoup de bonnes raisons de déménager au Tennessee: pas de taxe sur le revenu, beaucoup d’activités de plein air et une culture à la fois excitante et enracinée dans la tradition. Il n’est pas étonnant que beaucoup de gens recherchent le meilleur endroit où vivre au Tennessee. Et cet état a des options pour ceux qui aiment le charme de la petite ville et l’excitation de la grande ville.
Mais avant de commencer à chercher Zillow et à emballer votre cuisine, il y a des choses que vous devez considérer. Les vacances quelque part et y vivre à temps plein sont deux expériences très différentes, non seulement pour le Tennessee, mais pour n’importe quel endroit. Lorsque vous restez juste pour de courtes vacances, vous n’obtenez plusieurs fois l’expérience complète de la vie quelque part. Ce que c’est que de faire la navette, le coût de l’épicerie, et cette première facture de puissance après un été chaud peut être un doozy. Sans oublier, les prix de vente à domicile à Nashville ont considérablement augmenté ces dernières années – bien que les augmentations des prix aient quelque peu ralenti. Ce n’est qu’un exemple de coûts inattendus. Et ce ne sont que quelques-unes des choses que vous devez prendre en compte avant de vous déraciner et de déménager au Tennessee.
Que savoir avant de déménager au Tennessee
Découvrir un nouvel endroit peut être excitant et inspirer des sentiments d’appartenance – c’est la beauté de voyager. Mais aimer un emplacement après sa visite n’est pas la même chose que faire partie d’une communauté. Si vous envisagez de déménager, il est important de réaliser que la vie du Tennessee n’est pas la même que ce que vous voyez en vacances. La circulation dans des endroits comme Nashville ou Memphis peut être brutale. Et si vous envisagez la vie du pays, comprenez que les infrastructures rurales peuvent signifier Internet plus lent (si la fibre optique est même disponible), les pannes de courant à des moments aléatoires et même l’eau qui doit être filtrée. Cela ne tient même pas compte de la chaleur estivale extrême. L’année dernière, la chaleur estivale du Tennessee a fait se réfugier les chauves-souris à l’intérieur des maisons. Le fait est que la vie quotidienne s’accompagne de défis que vous ne remarquerez pas en se promenant dans Pigeon Forge.
Une autre chose que vous devriez considérer est l’assimilation. Si vous êtes tombé amoureux du Tennessee pendant votre visite, il y a de fortes chances que ce soit à cause de sa culture unique, de son rythme plus lent et de l’hospitalité du sud. Cela devrait signifier lorsque vous vous déplacez là-bas, il est important de respecter ces traditions au lieu d’essayer de remodeler la zone pour s’adapter à ce à quoi vous êtes habitué. Les choses mêmes qui vous ont fait tomber amoureux du Tennessee sont ce que les habitants aiment – et ce que les nouveaux arrivants devraient embrasser.
Si vous décidez vraiment que le Tennessee est le bon choix pour vous et votre famille, vous voudrez faire des recherches. Passez un temps prolongé dans différentes régions de l’État, recherchez des possibilités d’emploi et comparez les coûts de logement approfondis. Le Tennessee peut absolument être un endroit merveilleux où vivre, mais assurez-vous de déménager pour les bonnes raisons.