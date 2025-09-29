Quand les versements hypothécaires commencent-ils lors de la construction d’une maison?

Les nouvelles maisons de construction ne sont devenues plus attrayantes pour de nombreux propriétaires potentiels au cours des dernières décennies. Les avantages de l’achat d’une nouvelle maison de construction sont nombreux, que vous achetiez auprès d’un développeur ou d’une création personnalisée. Passer ce dernier itinéraire peut vous assurer que vous obtenez la maison exacte que vous souhaitez, par rapport à une maison « SPEC » ou « Ready Ready » que vous pourriez trouver dans les nouvelles communautés résidentielles. Lors de la construction de votre propre maison, vous vous demandez peut-être quand exactement vous devez commencer à effectuer des paiements hypothécaires. Techniquement, vous ne effectuez pas de paiements hypothécaires avant la fin de la maison, mais vous devrez également payer le processus de construction réel.

Il existe deux types de nouvelles maisons de construction que vous pouvez acheter. Mis à part une maison sur mesure, il est possible d’acheter une maison de spécifications à un développeur qui est également une nouvelle construction. Il est même possible de rencontrer une seule maison déjà construite par un petit investisseur. Dans ces cas, cependant, vous ne effectuez généralement pas de paiements tant que les maisons sont réellement terminées et que le développeur paie le processus de construction. Le développeur vous obligera également à déposer un dépôt d’environ 1 000 $ à 2 000 $ pour réserver efficacement la maison pendant le processus de construction. Ensuite, une fois la maison terminée, vous devez soit le payer en espèces, soit retirer une hypothèque avec un prêteur. C’est également une bonne idée de prendre l’approbation d’un prêteur avant de choisir une nouvelle maison et de donner un dépôt de garantie à un développeur. Le bâtiment personnalisé implique un processus financier différent de celui de travailler avec un développeur dans une nouvelle maison de construction.