Quand les versements hypothécaires commencent-ils lors de la construction d’une maison?

Les nouvelles maisons de construction ne sont devenues plus attrayantes pour de nombreux propriétaires potentiels au cours des dernières décennies. Les avantages de l’achat d’une nouvelle maison de construction sont nombreux, que vous achetiez auprès d’un développeur ou d’une création personnalisée. Passer ce dernier itinéraire peut vous assurer que vous obtenez la maison exacte que vous souhaitez, par rapport à une maison « SPEC » ou « Ready Ready » que vous pourriez trouver dans les nouvelles communautés résidentielles. Lors de la construction de votre propre maison, vous vous demandez peut-être quand exactement vous devez commencer à effectuer des paiements hypothécaires. Techniquement, vous ne effectuez pas de paiements hypothécaires avant la fin de la maison, mais vous devrez également payer le processus de construction réel.
Il existe deux types de nouvelles maisons de construction que vous pouvez acheter. Mis à part une maison sur mesure, il est possible d’acheter une maison de spécifications à un développeur qui est également une nouvelle construction. Il est même possible de rencontrer une seule maison déjà construite par un petit investisseur. Dans ces cas, cependant, vous ne effectuez généralement pas de paiements tant que les maisons sont réellement terminées et que le développeur paie le processus de construction. Le développeur vous obligera également à déposer un dépôt d’environ 1 000 $ à 2 000 $ pour réserver efficacement la maison pendant le processus de construction. Ensuite, une fois la maison terminée, vous devez soit le payer en espèces, soit retirer une hypothèque avec un prêteur. C’est également une bonne idée de prendre l’approbation d’un prêteur avant de choisir une nouvelle maison et de donner un dépôt de garantie à un développeur. Le bâtiment personnalisé implique un processus financier différent de celui de travailler avec un développeur dans une nouvelle maison de construction.
Lorsque vous construisez une maison personnalisée, préparez-vous à commencer à effectuer des paiements immédiatement
Lorsque vous achetez une maison auprès d’un développeur, vous payez essentiellement pour le produit fini via une hypothèque. D’un autre côté, une maison personnalisée nouvellement construite sans développeur exigera que vous payiez les coûts initiaux associés au projet tout au long du processus de construction. À moins que vous ne payiez l’ensemble du projet en espèces, la construction d’une nouvelle maison de cette manière nécessitera un prêt à la construction.
Un prêt de construction couvre principalement les coûts associés au processus de construction réel, y compris le lot et les matériaux, ainsi que la main-d’œuvre. Il peut également couvrir le coût des permis si vous ne les avez pas encore obtenus. Contrairement à une hypothèque qui est payée sur une période de plusieurs années dès le départ, un prêt de construction a un délai plus court d’environ plusieurs mois, selon le temps qu’il faut pour terminer la construction de votre maison. Vous devrez commencer à effectuer des paiements à votre prêteur sur un prêt de construction immédiatement. L’acompte d’un prêt à la construction est également nettement plus élevé par rapport à une hypothèque typique en raison du délai plus court.
Une autre option consiste à obtenir une hypothèque immédiatement à la fin de votre prêt en construction ou à un prêt de construction à permanent. Cela peut être précieux si vous ne pouvez pas payer le prêt entièrement en espèces en espèces une fois le bâtiment terminé. Dans ces cas, tout ce que vous devez du prêt initial est réduit en une hypothèque avec des paiements mensuels réguliers sur une période fixe. À ce stade, vos versements hypothécaires commencent techniquement une fois la construction terminée, mais vous devrez toujours remplir les termes de votre prêt de construction initial.