Le bon style de toilette peut-il réellement augmenter la valeur de votre maison?

Lorsqu’il s’agit de stimuler la valeur de revente de votre maison, les rénovations de salle de bain sont l’un des investissements les plus intelligents que vous puissiez faire. En fait, un rénovation de salle de bain de milieu de gamme peut offrir un retour sur investissement (ROI) jusqu’à 60% ou plus, ajoutant peut-être 4 à 5% à la valeur totale de votre maison. La plupart des propriétaires supposent que cela signifie des mises à jour plus importantes, comme la remplacement, le rythme, le remplacement des vanités ou la mise à niveau des douches – tous les projets de rénovation qui peuvent vous coûter 15 000 $ à 25 000 $ et nécessitent beaucoup d’efforts. Mais il y a une astuce plus simple et souvent négligée qui peut encore avoir un grand impact: opter pour les bonnes toilettes.

Choisir le bon style de toilette n’améliore pas simplement l’apparence de votre salle de bain; Cela peut aider à lier l’ensemble de l’espace et à élever l’attrait de votre maison aux acheteurs. Une conception de toilettes qui complète le style de votre salle de bain peut laisser une première impression forte, montrant les acheteurs potentiels que l’espace est cohérent et bien entretenu. Mieux encore, la mise à jour de vos toilettes n’a pas à casser la banque. Les nouvelles toilettes varient généralement entre 200 $ et 800 $, ce qui est bien, bien moins que le coût d’une rénovation complète de la salle de bain.