Pouvez-vous avoir des ennuis pour utiliser la craie sur le trottoir devant votre maison? Voici ce que nous savons

Les trottoirs dans les zones résidentiels ne sont généralement pas controversés à moins qu’ils soient endommagés et sales d’une manière qui peut affecter l’attrait de la trottoir et nuire à vos chances de vendre votre maison. Les griffonnages à la craie temporaire des trottoirs ne sont généralement pas problématiques de cette manière. La craie de trottoir est souvent associée aux activités des enfants, bien que les adultes puissent également profiter de ce support artistique. Compte tenu de la fissure sur l’art de la craie et de la caille dans les espaces publics, vous pourriez être naturellement préoccupé par la question de savoir si vos proches ou vos proches peuvent légalement utiliser la craie de trottoir devant votre maison. Rassurez-vous – à moins que vous ne viviez dans une communauté résidentielle qui n’autorise pas l’art de la craie de trottoir ou qu’il existe des lois sur la ville qui interdisent la pratique, il est peu probable que vous ayez des ennuis pour utiliser la craie de trottoir devant votre propre propriété.

Tandis que la craie du trottoir elle-même a d’abord pris de l’importance autour du milieu du 20ème Century, cet outil artistique est en fait beaucoup plus âgé. En fait, on pense que les premiers humains ont utilisé des formes de craie pour créer des messages et des dessins. Au cours des siècles, Chalk est devenu un outil essentiel pour créer un art de rue, tandis que certaines personnes s’engagent également dans le processus de « chalking » des messages sur les trottoirs.

C’est toujours une bonne idée de vérifier auprès de votre ville et de votre comté concernant les lois de la caisse des trottoirs. Malgré l’art de la craie dans les espaces publics impliqués dans la controverse juridique de temps à autre, la création de dessins et de griffonnages devant votre propre propriété n’est généralement pas un problème. Il s’agit d’une situation différente de celle de la chalage sur les trottoirs autour des espaces publics, ce qui a stimulé de nombreux poursuites au fil des ans.