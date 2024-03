Types de désodorisants et odeurs qu’ils traitent le mieux

Qu’il s’agisse de pop-corn brûlé, d’un chien qui pue ou de quelque chose de pire, les odeurs désagréables n’ont pas leur place dans nos maisons. Une allée d’épicerie remplie de désodorisants, notamment des sprays, des plug-ins et des bougies, prétendent tous éliminer les odeurs domestiques courantes. mauvaises odeurs, en termes scientifiques. Mais bannissent-ils les mauvaises odeurs ou les masquent-ils simplement ?

Les assainisseurs d’air disposent de diverses technologies et d’une gamme d’efficacités, selon Steve Horenziak, chercheur chez Proctor & Gamble. « Certains fonctionnent en utilisant du parfum pour couvrir une odeur, tandis que d’autres se lient chimiquement aux molécules odorantes afin qu’elles s’évaporent plus rapidement », explique-t-il. Leur efficacité, dit-il, dépend du type d’odeurs que vous combattez.

Voici un aperçu de certains des types de désodorisants les plus courants et des odeurs qu’ils contrôlent le mieux.

Aérosols

Les désodorisants en aérosol sont l’équivalent d’un appel au 911 – un moyen rapide de résoudre un problème d’odeur urgent. Ils contiennent généralement une concentration plus élevée de parfum, ce qui peut masquer une mauvaise odeur sur une grande surface. Certains couvrent simplement les odeurs avec du parfum, tandis que d’autres contiennent du bicarbonate de soude et d’autres ingrédients neutralisant les odeurs.

Quand utiliser: Après un accident de cuisine, comme du bacon brûlé, ou un malheureux incident dans la salle de bain.

Essayez ceux-ci :

Ozium Air Sanitizer & Odor Eliminator emprisonne les odeurs et a un léger parfum. Il est particulièrement recommandé pour éliminer la fumée du tabac.

Le désodorisant au bicarbonate de soude Arm & Hammer élimine les mauvaises odeurs en ramenant les molécules malodorantes à un pH neutre.

Les désodorisants Glade sont disponibles dans une large gamme de parfums, adaptés à ceux qui préfèrent les parfums pour couvrir les mauvaises odeurs.

Pulvérisateurs à pompe

Les sprays à gâchette fonctionnent bien pour les textiles et les surfaces poreuses. Ces sprays pénètrent dans le tissu et agissent au niveau moléculaire pour entourer les molécules malodorantes et les empêcher essentiellement de se disperser, explique Horenziak. Ceux contenant du citrate de sodium – un mélange de bicarbonate de sodium et d’acide citrique – sont particulièrement efficaces pour créer un pH neutre et éliminer les odeurs.

Quand utiliser: Sur un lit de chien puant ou des rideaux qui puent la fumée de cigarette.

Essayez ceux-ci :

Febreze Air Refresher contient des cyclodextrines, des molécules en forme d’anneau qui emprisonnent les molécules malodorantes en leur centre.

Defunkify Odor Remover Spray utilise des huiles naturelles et de l’argent ionique – particulièrement adapté aux chaussures malodorantes, aux lits pour chiens et autres foyers à bactéries.

La gamme Poo-Pourri de sprays pour toilettes « vaporisez avant de partir » utilise des ingrédients naturels pour dissimuler les odeurs de la salle de bain.

Plug-ins

Les plug-ins pour désodorisants sont considérés comme des « produits continus », explique Horenziak, car ils émettent une dose constante de parfum, au moins jusqu’à ce qu’ils aient besoin d’un changement de cartouche. Il dit que c’est une bonne solution si vous recherchez « une assurance ambiante et à long terme ».

Une caractéristique intéressante des produits rechargeables est que les recharges sont disponibles dans une large gamme de parfums, ce qui vous permet de changer de parfum d’une pièce à l’autre ou d’une saison à l’autre. (Fait amusant : la vanille est le parfum le plus universellement accepté, selon Horenziak, qui sent les odeurs dans un laboratoire pour gagner sa vie.)

Quand utiliser: Pour compenser les mauvaises odeurs persistantes comme la cuisine, les animaux domestiques et le tabac, ou si vous appréciez simplement un parfum agréable et continu.

Essayez ceux-ci :

Febreze Plugs, disponible en différents parfums, est le seul plug-in que nous avons pu trouver avec des ingrédients pour bloquer et éliminer également les odeurs.

Les réchauffeurs Air Wick émettent des huiles essentielles parfumées. La force du parfum est réglable.

Gels et solides

Posez-le simplement sur une table ou un comptoir ou cachez-le discrètement à côté des toilettes. Comme les plug-ins, les gels et les solides sont des produits continus qui dégagent une agréable odeur de dissimulation. Leur gel ou leur matière solide finit par s’évaporer et le produit doit être rechargé ou remplacé.

Quand utiliser: Pour garder n’importe quelle pièce remplie de parfum – convient également aux salles de bains et aux placards, ou aux espaces sans prises électriques.

Essayez ceux-ci :

Renuzit est un désodorisant solide de longue date, disponible dans une gamme de parfums. Chaque cône solide dure environ deux semaines.

Le gel anti-odeurs Fresh Wave dure 60 jours et utilise des produits à base de plantes pour neutraliser les odeurs. Il est également sans danger pour les animaux.

Bougies et cires fondantes

Les bougies parfumées sont préférées par les personnes qui « veulent une expérience olfactive », explique Horenziak : elles aiment simplement l’ambiance et l’effet parfumé d’une bougie parfumée allumée dans la maison. Ceux-ci, ainsi que la cire fondue, aident à couvrir les odeurs, mais il s’agit davantage d’une odeur ambiante à court terme. (Au fait : allumer une allumette dans la salle de bain ne fait que masquer les mauvaises odeurs. Cela ne les « brûle » pas comme par magie !)

Quand utiliser: Pour donner à votre maison ou pièce une odeur sensiblement parfumée.

Essayez ceux-ci :

La bougie d’aromathérapie de Mme Meyer est fabriquée à partir de cire à base de soja et dégage une odeur fraîche et citronnée.

Les bougies Glade Candle Jar mélangent deux parfums ou plus pour une expérience riche en parfums qui persiste après que la bougie soit éteinte.

Les cires Febreze contiennent un puissant parfum, adapté pour éliminer les odeurs aériennes.