Pourquoi des amendes OSHA plus élevées arriveront en 2024

De mauvaises nouvelles arrivent pour les contrevenants aux règles de sécurité : l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a augmenté la peine maximale en cas de violation.

Mais que signifient ces amendes plus élevées de l’OSHA, et à quel montant ? Voici un aperçu rapide de ces changements sur les chantiers.

Pourquoi l’OSHA augmente-t-elle les amendes ?

À mesure que le coût de la vie a augmenté, les entreprises ont augmenté leurs tarifs et leurs prix pour suivre le rythme. Le résultat : un écart entre ce que gagnent actuellement les entreprises et ce que l’OSHA peut percevoir en amendes. Dans le même temps, les coûts de fonctionnement du gouvernement augmentent, ce qui oblige l’État à augmenter les frais et les pénalités pour compenser la différence.

L’augmentation des amendes devrait améliorer la sécurité des travailleurs. Même si les entreprises doivent se concentrer sur la sécurité quelles que soient les conditions, plus l’amende est faible, moins elles sont incitées à assurer la sécurité de leurs travailleurs. Bien que le montant soit vraiment marginal par rapport à la valeur de la vie, les augmentations devraient décourager les compromis sur la sécurité des environnements de travail.

Mais il est important de se rappeler que ces augmentations sont le résultat de violations des lois sur la sécurité et la santé au travail. Les entreprises soucieuses de la sécurité ne devraient en grande partie pas être affectées par cette politique, même si des accidents peuvent se produire. Et il s’agit d’amendes pour violations, pas pour accidents, ce qui signifie qu’il s’agit avant tout d’une mesure préventive visant à assurer la sécurité des travailleurs.

De combien les amendes de l’OSHA augmentent-elles ?

Dans l’ensemble, les amendes de l’OSHA augmentent de 3,2 % entre 2023 et 2024. Ce taux suit difficilement l’inflation et le coût de la vie. Mais cela pourrait empêcher les entreprises de se concentrer sur la sécurité tout en aidant le gouvernement à faire face à l’augmentation des coûts opérationnels.

En outre, la hausse de 3,2 % est bien inférieure à l’augmentation de 7,7 % imposée par l’OSHA de 2022 à 2023.

Les frais augmentent en fonction du type d’événement :

Le montant maximum pour une infraction passera de 15 625 $ à 16 131 $ par événement.

Le montant maximum pour une violation volontaire ou répétée passera de 156 259 $ à 161 323 $ par violation.

Quand les nouveaux frais entreront-ils en vigueur ?

Ils l’ont déjà fait.

En vertu de la Loi fédérale sur l’ajustement de l’inflation des sanctions civiles (FCPIAA), toute agence augmentant les frais est tenue de publier des règles et de procéder à des ajustements annuels en fonction de l’inflation au plus tard le 15 janvier de chaque année.

Cette année, comme le 15 janvier était un jour férié fédéral (jour du Dr Martin Luther King Jr.) et que les bureaux du gouvernement étaient fermés, les nouvelles sanctions sont entrées en vigueur le lendemain.

Les 10 principales violations de l’OSHA pour 2023

L’OSHA garde une trace de toutes les violations citées chaque année. Au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2023, les types d’infractions suivants étaient les plus courants :

Violations de la protection contre les chutes — exigences générales : 7 271 ; Violations de communication des dangers : 3 213 ; Violations d’échelle : 2 978 ; Infractions aux échafaudages : 2 859 ; Infractions liées aux camions industriels motorisés : 2 561 ; Violations de verrouillage/étiquetage : 2 554 ; Violations en matière de protection respiratoire : 2 481 ; Violations en matière de protection contre les chutes — exigence de formation : 2 112 ; Violations des équipements de protection individuelle et de sauvetage – protection des yeux et du visage : 2 074 ; Infractions aux dispositifs de protection des machines : 1 644.

Que peuvent faire les entreprises ?

Les entreprises doivent continuer à faire de la sécurité au travail une priorité absolue pour leurs salariés. Les violations et les citations sont largement évitables avec la formation, l’équipement et le personnel de sécurité appropriés.