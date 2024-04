Comment remplacer une poubelle

Comme la plupart des équipements électriques, les broyeurs à déchets ne durent pas éternellement, donc les bruits provenant de votre appareil pourraient essayer de vous dire quelque chose. En moyenne, les broyeurs à déchets durent entre 10 et 15 ans, et pendant ce temps, les lames s'émoussent et les pièces mobiles fonctionnent aussi bien que lors de leur première installation.

Heureusement, remplacer une poubelle est une tâche de bricolage assez simple qui constitue un projet raisonnable pour la plupart des débutants. Ici, nous allons vous montrer comment retirer votre ancien appareil et le remplacer par une nouvelle unité.

Quand remplacer une poubelle

Le timing est ici un facteur évident. Si votre broyeur à déchets a été installé depuis une douzaine d’années ou plus, il est peut-être temps de le remplacer. Il existe d’autres signes à rechercher en plus des bourdonnements étranges et des grincements inhabituels. D'autres signes à surveiller incluent des colmatages fréquents, des fuites, des problèmes d'alimentation ou si vous devez souvent réinitialiser l'appareil.

Quand appeler un pro

Ne soyez pas intimidé en remplaçant une poubelle. Ce n’est pas difficile et, dans la plupart des cas, vous n’aurez besoin que d’une compréhension très rudimentaire du fonctionnement de la plomberie. J'ai remplacé la poubelle de ma maison en 2023 et cela m'a pris moins de deux heures. L’ancien luttait contre les déchets les plus élémentaires et faisait des bruits qui semblaient avoir été enregistrés pour un film d’horreur. Dans mon cas, c'était assez simple ; Je n'ai même pas eu besoin d'ajuster la taille du tube à décharge.

Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise avec la plomberie ou si vous remarquez une fuite inhabituelle sous votre évier, il serait peut-être préférable d'appeler un plombier professionnel ou un entrepreneur général. Installer une poubelle là où il n'y en avait pas auparavant est une tâche plus compliquée qui pourrait nécessiter quelques travaux électriques, comme l'ajout d'une prise sous l'évier, ce qui pourrait nécessiter l'embauche d'un professionnel.