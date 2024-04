Ce qu'il faut savoir sur les nouvelles normes énergétiques pour les produits de cuisson

Le Département américain de l'Énergie (DOE) prend l'efficacité énergétique très au sérieux. En fait, l'agence gouvernementale a récemment finalisé une norme d'efficacité énergétique mandatée par le Congrès pour les appareils de cuisson dans les maisons résidentielles. Ces nouvelles normes ont été élaborées avec l'aide de plusieurs acteurs de l'industrie et devraient avoir un impact considérable.

Le guide détaillera ce que nous savons et ce que vous devez savoir sur les normes d'efficacité énergétique économiques pour les nouveaux produits de cuisson.

Nouvelles normes énergétiques pour les produits de cuisson

Le DOE a examiné attentivement les appareils de cuisson afin de réduire la consommation d'énergie et d'économiser de l'argent pour les consommateurs. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Et à quoi peut-on s’attendre ?

Quels équipements de cuisson les nouvelles normes énergétiques affectent-elles ?

Les produits de cuisson concernés par les nouvelles normes d'efficacité énergétique comprennent les cuisinières à gaz et les cuisinières électriques. Mais ce n’est pas vraiment le bouleversement qu’on pourrait croire.

Les nouvelles normes du DOE ne portent pas atteinte aux fonctionnalités auxquelles le consommateur d'aujourd'hui s'attend. Des grilles continues en fonte, des brûleurs à haut rendement et d'autres brûleurs et réglages spécialisés sont toujours disponibles et tout à fait conformes à la réglementation.

En fait, 97 pour cent des cuisinières à gaz modernes et 77 pour cent des cuisinières électriques modernes répondent déjà aux nouvelles normes. Les propriétaires dont les appareils fonctionnent et ne répondent pas aux normes ne sont pas obligés de les remplacer immédiatement, même si leur entretien peut devenir plus difficile.

Il convient également de noter que les appareils de cuisson concernés se trouvent uniquement dans le secteur résidentiel. Ces réglementations spécifiques n'impactent pas les appareils de cuisson commerciaux.

Qui a créé les nouvelles normes énergétiques pour les équipements de cuisson ?

La nouvelle réglementation fait suite aux recommandations de plusieurs acteurs de l’industrie. Les organismes de recommandation comprennent, entre autres, l'Association des fabricants d'appareils électroménagers et la Fédération des consommateurs d'Amérique.

Quand les nouvelles normes énergétiques entrent-elles en vigueur ?

La mise en conformité obligatoire avec ces nouvelles normes du DOE sera encore prévue dans quelques années. Les appareils de cuisson nouvellement fabriqués ne seront pas tenus de répondre aux dernières normes avant le 31 janvier 2028. Ce délai donne aux fabricants d'appareils électroménagers, nationaux et importés, suffisamment de temps pour améliorer l'efficacité de leurs équipements afin de répondre aux nouvelles normes.

Quelles sont les nouvelles normes énergétiques ?

La portée des normes n’est pas claire. Cependant, un avantage notable est que les poêles qui utilisent 1,77 million d'unités thermiques britanniques par an répondent à la norme. Lorsque la nouvelle réglementation a été proposée à l'origine, seuls les poêles produisant jusqu'à 1,204 million de BTU chaque année étaient visés par la réglementation. Il s’agit d’une exception notable par rapport à la proposition initiale, mais l’impact potentiel reste impressionnant.

Dans quelle mesure les nouvelles réglementations du DOE permettront-elles aux consommateurs d’économiser ?

Le montant d’argent que le DOE prévoit que les consommateurs économiseront sur leurs factures d’énergie est stupéfiant. Les estimations montrent que les consommateurs économiseront environ 1,6 milliard de dollars sur leurs factures de services publics au cours des trois prochaines décennies.

Et cela n’est rien en comparaison des économies que devraient permettre les autres initiatives énergétiques de l’administration Biden-Harris. Ces initiatives devraient permettre d’économiser près de 1 000 milliards de dollars sur 30 ans.

Quel sera l’impact des nouvelles normes énergétiques sur la consommation d’énergie ?

Les économies monétaires sont importantes, mais ces nouvelles réglementations présentent d’autres avantages. On estime que cette décision réduira la production d’émissions de dioxyde de carbone de 4 millions de tonnes sur 30 ans. Pour mettre cela en perspective, cette initiative d’appareil de cuisson peut compenser la production d’émissions de 500 000 foyers.

Les efforts globaux d’efficacité énergétique de l’administration Biden-Harris peuvent compenser la production d’émissions de gaz à effet de serre de 18 millions de voitures à essence, de 22 centrales électriques au charbon ou de 10,5 millions de foyers – sur 30 ans, bien sûr.

L’importance des appareils de cuisson économes en énergie

Les nouvelles réglementations n’exigeront peut-être pas le remplacement immédiat des appareils non conformes, mais l’efficacité énergétique est importante. Il existe de nombreuses raisons de remplacer les équipements de cuisson sous-performants par des alternatives plus récentes et plus modernes.

Les appareils économes en énergie sont plus durables et réduisent l’impact environnemental. La consommation de combustibles fossiles pour produire des BTU ou de l'électricité produit des gaz à effet de serre tels que du dioxyde de carbone et d'autres polluants.

De plus, les appareils économes en énergie aident les consommateurs à économiser de l’argent. Ces appareils consomment moins de gaz ou d'électricité que leurs concurrents. En conséquence, les factures de services publics devraient être inférieures, ce qui permettra aux consommateurs d’économiser de l’argent mois après mois.

Efficacité énergétique dans la construction

Les appareils de cuisine ne sont pas le seul secteur touché par les réglementations ou les changements en matière d'efficacité énergétique. Les bâtiments d'aujourd'hui doivent être mieux isolés, utiliser des appareils économes en énergie et répondre aux normes modernes. Même les bâtiments construits par le gouvernement américain doivent respecter des codes axés sur l’énergie, tels que ceux décrits dans le Code international de conservation de l’énergie de 2021.

Il existe des allègements fiscaux et d'autres incitations pour respecter des normes énergétiques spécifiques, utiliser des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et passer de systèmes CVC obsolètes à des systèmes plus efficaces, comme les pompes à chaleur et le chauffage géothermique. En bref, l'efficacité énergétique fait partie intégrante des pratiques de construction écologique et aide les entrepreneurs à construire des projets meilleurs, plus intelligents et plus durables à travers le monde.