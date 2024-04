Comment gérer les rainures lors de la peinture de panneaux de bois

Je me souviens encore du sous-sol de notre maison du Midwest. Mes parents ont acheté la maison presque neuve au début des années 1970, lorsque les panneaux de bois étaient à la mode : ils recouvraient les quatre murs du sous-sol. À l’époque, c’était vraiment à la mode. Quatre décennies plus tard, ces panneaux pourraient avoir disparu depuis longtemps.

Mais arracher les panneaux de bois n’est pas la seule option pour ce revêtement mural sombre et épais. Les boiseries peuvent être peintes. C'est une option moins compliquée et moins coûteuse que de l'enlever et de traiter le matériau que vous trouvez en dessous.

Pourtant, rien n’est aussi simple, n’est-ce pas ? Pour effacer l’aspect démodé des panneaux, vous devrez vous occuper des rainures révélatrices qui révèlent ce qui se cache en dessous. Nous avons fait appel à un expert pour nous aider.

Comment couvrir les rainures des panneaux

Nous avons demandé à Jeff Shipwash, qui répare et retourne des maisons par l'intermédiaire de son entreprise Shipwash Properties basée à Knoxville, dans le Tennessee, comment son équipe traite les panneaux de bois lors des rénovations.

« En fait, nous rencontrons de nombreuses maisons qui comportent encore des panneaux de bois à l'intérieur », explique Shipwash. « Dans le passé, nous l'arrachions ou le modifiions pour le rendre plus moderne. » Mais si vous souhaitez conserver les panneaux et les faire ressembler davantage à des cloisons sèches, dit-il : « Le travail de préparation est essentiel afin de garantir une excellente finition. »

Étape 1 : Remplissez les rainures avec de la pâte à joints

Shipwash dit que son équipe commence généralement par remplir les bosquets avec un composé à joints de qualité, également appelé boue pour cloisons sèches ou boue à joints. Il recommande le composé à joints USG. Vous aurez également besoin d'un couteau à mastic.

« Cette étape n'est nécessaire que si vous souhaitez que le produit fini ressemble davantage à des cloisons sèches et moins à des panneaux », explique Shipwash. « À mon avis, vous devez remplir les rainures avec au moins deux couches de boue pour cloisons sèches. » Aussi, poncez entre les couches.

Si vous engagez un entrepreneur pour le travail, Shipwash indique que le coût variera en fonction de la taille du projet. « La moyenne que nous dépensons par jour pour une équipe de cloisons sèches est d'environ 1 000 $ », dit-il. «Il s'agit d'une équipe de deux ou trois entrepreneurs expérimentés. J'ai vu quelques entrepreneurs solo facturer entre 400 et 500 dollars par jour.

Étape 2 : Poncer tout le mur

Une fois vos deux couches terminées, poncez tout le mur avec du papier de verre à grain fin, idéalement entre 180 et 220 grains.

« Cela aura deux effets », explique Shipwash. « Premièrement, il nivelera le joint de boue au niveau du reste du mur. Deuxièmement, cela éraflera les panneaux pour permettre à la peinture et à l’apprêt de mieux adhérer et d’éviter l’écaillage.

Après le ponçage, nettoyez les murs avec une éponge ou un chiffon humide.

Étape 3 : Ajouter l'apprêt et la peinture

Ensuite, appliquez un primaire d’adhérence de haute qualité. Un apprêt à base d'huile fonctionne mieux. Mais si vous ne voulez pas vous occuper de l’odeur et du nettoyage, optez plutôt pour un apprêt au latex antitache.

Deux couches d'apprêt sont idéales. Vous pourriez vous en sortir avec une seule couche si vous peignez avec une couleur plus foncée. Une fois que les murs sont apprêtés à votre satisfaction, dit Shipwash, « vous êtes prêt à peindre les panneaux de la couleur de votre choix ».

Notez que dans cet article sur la peinture des boiseries, notre professionnel recommande un apprêt et une peinture à base d'huile, appliqués avec un pulvérisateur de peinture pour une finition des plus lisses. Cette méthode nécessite beaucoup de ventilation, d’équipement et de nettoyage. Les peintures et apprêts à base d'eau fonctionneront, mais les appliquer avec un pinceau ou un rouleau n'obtiendra pas l'aspect homogène d'un pulvérisateur de peinture.

Est-il temps de repenser ces panneaux ?

Remplir les rainures des panneaux avec du composé à joints peut être réalisable, mais cela demande beaucoup de travail pour un bricoleur.

« Si vous embauchez un entrepreneur pour donner à vos murs un aspect plus (cloisons sèches), je vous recommande honnêtement de simplement lui demander de remplacer entièrement les panneaux », explique Shipwash. « Cela nécessitera à peu près le même temps de travail et le produit fini sera meilleur. »

De plus, vous ne devriez peut-être pas vous débarrasser si rapidement de ces rainures. « En tant que flipper », déclare Shipwash, « j'ai remarqué que la tendance des panneaux revient à la mode. » Il dit que de nombreux propriétaires aiment laisser un mur de lambris comme accent pour compléter les murs environnants sans lambris.

« Si vous appréciez l'apparence des panneaux mais détestez la couleur, sautez l'étape de bouchage et passez directement au nettoyage, à l'apprêt et à la peinture. » il dit. Ou tout simplement nettoyer les boiseries et inaugurer une tendance rétro !