Ce qu'il faut savoir sur les bardeaux de toiture solaire

Puisque nous avons la chance sur Terre d’avoir notre propre étoile qui nous envoie une énorme quantité d’énergie chaque jour, l’énergie solaire m’a toujours semblé être une solution élégante. Pourquoi ne pas transformer nos surfaces exposées au soleil en collecteurs d’énergie solaire ?

En fait, des ingénieurs et des scientifiques y travaillent. Ils cherchent des moyens de capter l'énergie solaire sur tout, depuis les toits des voitures jusqu'aux coupe-vent en passant par les bardeaux du toit de nos maisons.

«Au cours de la dernière décennie, les bardeaux solaires intégrés ont été le Saint Graal pour les couvreurs intéressés par l'énergie solaire», déclare Matt Weiner de Golden Group Roofing and Solar dans le Massachusetts. « Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme il s'agit actuellement d'un produit coûteux, il n'attire en réalité qu'une partie relativement petite du marché. »

Que sont les bardeaux de toiture solaire ?

Shank_ali/Getty Images

Les bardeaux solaires captent l’énergie du soleil comme les panneaux solaires traditionnels. Mais au lieu d’être installés au-dessus du toit, ils constituent la véritable toiture. Une installation typique combine des bardeaux réguliers sur les sections ombragées du toit avec des bardeaux solaires dans les zones les plus ensoleillées.

Plusieurs entreprises fabriquent des bardeaux solaires, chacune avec son propre style. Tesla et GAF Energy sont les plus grands fabricants.

« Ils ont chacun des conceptions uniques qui s'intègrent au système de toiture pour un aspect esthétique », explique Weiner. « Suntegra et Luma sont plutôt des fabricants de niche. Leurs bardeaux solaires sont similaires aux panneaux solaires et utilisent des matériaux solaires courants intégrés dans un cadre étanche.

Les bardeaux de toit solaire sont-ils légaux ?

Oui. Les bardeaux solaires doivent subir les mêmes tests rigoureux que les autres systèmes électriques domestiques pour être approuvés par l’Underwriters Laboratory (UL). Cependant, les fabricants n'ont pas d'entrepreneurs certifiés dans chaque État.

Combien coûtent les bardeaux de toiture solaire ?

Ça dépend. Les variables incluent la taille du système et l'endroit où vous vous trouvez dans le pays. Mais en général, les bardeaux solaires installés coûtent environ cinq fois plus cher que les matériaux de toiture traditionnels. Si vous mesurez leur coût en wattheures, les bardeaux solaires coûtent entre 25 % et 100 % ou plus par wattheure que les panneaux solaires traditionnels.

Une partie de ce coût est compensée par le fait de ne pas acheter ni installer de couverture de toit séparée. Mais avec les technologies actuelles, cela coûte encore beaucoup plus cher que d’acheter les deux séparément.

« Il est logique, si la technologie existe, de les combiner en un seul produit et une seule installation », explique Weiner. « En théorie, cela représentera une économie de coûts, mais il reste probablement encore une ou deux générations pour vraiment y parvenir. »

Des remises et des allégements fiscaux sur les bardeaux solaires sont-ils disponibles ?

ElenaTheWise/Getty Images

Oui. Les bardeaux solaires sont éligibles aux mêmes rabais et allégements fiscaux que les panneaux solaires. Cela comprend un crédit d'impôt fédéral de 30 % et d'autres incitations fiscales étatiques et locales, certaines associées à la loi sur la réduction de l'inflation.

Bonus : étant donné que vous remplacez le toit dans le cadre de l'installation, le crédit d'impôt couvre le coût de l'ensemble du toit et du système solaire, par rapport au seul coût des panneaux solaires.

Les bardeaux de toit solaire en valent-ils la peine ?

Peut être. Si vous pouvez vous le permettre, ils constituent une bonne option pour combiner une esthétique élégante avec les avantages de l’énergie solaire.

«Je pense que cela en vaut la peine», déclare Weiner. « Mais seulement pour le bon client. Les bardeaux solaires séduisent ceux qui veulent vraiment que leur maison se démarque et qui sont prêts à payer pour cela.

Avantages des bardeaux de toiture solaire

Appel de trottoir ;

Moins de risques de fuite car une seule entreprise installe le toit et les panneaux ;

Durée de vie similaire aux panneaux solaires et aux toits traditionnels ;

Durabilité, en particulier dans les zones de vent fort.

Inconvénients des bardeaux de toit solaire

Coût;

Pas aussi efficace en wattheures, il est donc plus difficile de maximiser la production d'énergie sur le toit ;

Pas aussi bon pour les climats chauds, car il n'y a pas d'espace aérien en dessous pour le refroidissement (lorsque les matériaux solaires se réchauffent, la tension chute) ;

Pas d’effet de refroidissement passif comme avec les panneaux solaires, qui ajoutent de l’ombre au toit et réduisent le transfert de chaleur du soleil vers la maison.

L’avenir des bardeaux solaires

Iaremenko/Getty Images

« Jusqu'à présent, les bardeaux solaires n'ont pas tenu leur promesse de fournir aux propriétaires des systèmes solaires rentables, hautement efficaces et esthétiques », explique Weiner. « Mais en fin de compte, ils seront le produit solaire incontournable. »

Weiner affirme que GAF Energy, l'un des plus grands fabricants de toitures du pays (et son ancien employeur), souhaite rendre cette technologie rentable à grande échelle. L’entreprise vient de construire une deuxième usine de fabrication tout en élargissant son réseau d’entrepreneurs en toiture certifiés.

« Ils investissent des millions de dollars dans la technologie et leurs dirigeants croient fermement que c'est dans cette direction que l'énergie solaire évolue », explique Weiner. « Donc, je crois que cela finira par arriver, mais le calendrier est encore inconnu.

« Il s'est simplement avéré plus difficile d'intégrer réellement ces deux systèmes. Et en même temps, l’innovation se produit très rapidement avec les panneaux solaires, et le secteur des toitures solaires doit également rivaliser avec cela.