Comment créer un jardin d'herbes aromatiques d'intérieur DIY

Introduction

Vous voulez combiner votre amour de la cuisine, des plantes d’intérieur et du travail du bois ? Ne cherchez pas plus loin que ce projet de jardin d’herbes aromatiques d’intérieur le plus simple et élégant. C'est un projet qui combine deux choses que j'aime : les plantes d'intérieur et la cuisine. Il n’y a vraiment rien de mieux que de créer des saveurs fraîches dans la cuisine avec des herbes fraîches coupées au moment où vous êtes sur le point de préparer un plat.

Chaque fois que je commence à concevoir un design, je considère toujours à la fois la forme et la fonction. Spécifique à la vision de mon jardin d’herbes aromatiques, je savais que j’avais besoin d’un faible encombrement, ce qui impliquait d’aller à la verticale. Deuxièmement, je voulais pouvoir ajuster la hauteur des pots à mesure que mes plantes grandissent ou que je les change.

Alors que je poursuivais le processus de création de mon jardin d’herbes aromatiques intérieur, je savais que le bois était le premier choix évident pour mon cadre. J'ai choisi d'utiliser des tiges filetées ainsi que des rondelles et des écrous pour supporter le poids des herbes en pot et faire en sorte que je puisse ajuster la hauteur des pots.

Vous trouverez ci-dessous la présentation exacte de ma conception et le processus étape par étape que j'ai utilisé pour la construire. En bonus, je vous expliquerai comment fabriquer une teinture organique pour donner à votre jardin d'herbes aromatiques un aspect usé et patiné d'antan. Place au travail du bois, à la cuisine et aux plantes !

Liste de coupe