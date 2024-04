Quand faut-il ajouter du sable à la peinture ?

Getty Images (2)

Selon le National Floor Safety Institute, les surfaces des trottoirs sont responsables de 50 % des accidents de glissade et de chute. Heureusement, il existe un moyen de rendre vos allées moins dangereuses.

Nick O'Keefe, propriétaire d'Oak City Coatings, affirme que l'ajout de sable à la peinture peut augmenter la traction, empêchant les chutes sur les terrasses lisses, les allées ou les porches et rendant votre maison plus sûre pour les personnes âgées. « Vous pouvez également ajouter du sable à la peinture murale pour donner différents faux finis et textures », explique-t-il.

Nous avons demandé à des experts quand utiliser une texture de sable rentable et DIY pour la traction ou l'esthétique, comment l'appliquer au mieux et quelles alternatives existent.

Comment ajouter du sable à la peinture

Pour obtenir une texture efficace pour les murs ou une traction pour les sols, suivez ces conseils.

Choisir du sable adapté

Ne prenez pas un seau de sable sur la plage. « L'utilisation de sable provenant de l'extérieur ajoute de la saleté et des contaminants à votre peinture », explique Nick Slavik, propriétaire de Nick Slavik Painting and Restoration Co. « Et la taille des granulés est généralement trop grande. »

Les grains trop gros n’adhéreront pas aussi bien à un mur ou à un sol et peuvent paraître inesthétiques. Au sol, ils peuvent également être inconfortables sous les pieds.

Slavik affirme que certaines entreprises fabriquent des additifs à base de sable de silice pour la peinture. «Ils ont une taille de granulés uniforme et sont propres», dit-il.

Le sable fin commercialisé pour être utilisé sur les murs peut ajouter une texture esthétique subtile, mais vous avez besoin d'un additif à grains plus grossiers commercialisé pour être utilisé sur les sols pour la traction. Slavik dit que les fabricants recommanderont la quantité à ajouter en fonction de l'utilisation.

Choisissez une peinture appropriée

Lors de l’ajout de sable pour la traction, Slavik recommande d’utiliser des peintures pour sols spécifiques pour une durabilité accrue dans les zones à fort trafic. Choisissez une formule de peinture extérieure résistante à la moisissure pour les terrasses en bois ou autres surfaces extérieures.

Remarque : O'Keefe indique que l'ajout de sable ne fonctionne pas bien avec les teintures semi-transparentes. «Ces teintures pénétrantes pénètrent dans le bois, laissant la texture dessus», dit-il.

Pour les murs texturés, Slavic recommande « d’utiliser une peinture murale de haute qualité pour une bonne couverture et une bonne facilité d’utilisation ». Les peintures acryliques à base d’eau fonctionnent bien pour le mélange et l’adhésion.

Bien préparer la surface

Préparez les murs ou les sols à peindre en enlevant les revêtements écaillés, en réparant les imperfections de surface, en nettoyant et en ajoutant une couche d'apprêt. Cela permet d'obtenir une finition uniforme et une adhérence maximale pour une longue durée de vie.

Mélanger avec le sable

Un mélange minutieux est la clé. « Sinon, vous risquez d'obtenir une application de texture inégale en raison de l'agglomération du sable », explique O'Keefe.

Paige NeJame, propriétaire de CertaPro Painters, South Shore et Boston, affirme qu'un mélange inapproprié peut également entraîner le détachement du sable après l'application.

La quantité de sable que vous ajoutez dépend de la finition souhaitée et du type de sable. « Le fabricant d'additifs pour sable siliceux aura des recommandations », explique Slavik. En règle générale, ajoutez environ une partie de sable pour quatre parties de peinture. Trop de sable crée des problèmes d’adhérence de la peinture.

« Demandez au magasin de peinture d'ajouter l'additif de silice et de le secouer à l'aide de son shaker industriel », explique Slavik. Une fois à la maison, remuez avec un agitateur à peinture ou un accessoire de perceuse. «Pendant l'utilisation, remuez toutes les quelques minutes pour empêcher le sable de se déposer», explique Slavik. Testez le mélange avant de l'appliquer sur toute la surface.

Le mélange peut être compliqué. Placez une feuille de plastique, une toile de protection ou de vieux journaux sous le pot de peinture pour protéger les surfaces environnantes et les meubles des déversements.

Appliquer la peinture

Slavik dit qu'il est important d'utiliser des brosses ou des rouleaux de qualité supérieure et de conserver un « bord humide » lorsque vous travaillez sur des murs ou des revêtements de sol. « C'est ici que vous (au pinceau ou) roulez uniquement les sections que vous pouvez faire pendant que la peinture est encore humide », dit-il. « Cela vous donne une finition professionnelle et uniforme avec des marques de recouvrement ou des différences de brillance minimes. »

Appliquer une deuxième couche de peinture unie

Ajoutez une couche de finition une fois la première couche complètement sèche. L'utilisation d'une couche de peinture sans sable sur les murs ou les sols scelle le sable, prolonge la durée de vie du travail de peinture et offre une finition plus uniforme.

Lors de l'ajout de sable, la finition avec une couche de scellant transparent pour sol offre les mêmes avantages qu'une couche supplémentaire de peinture. Il offre également des propriétés supplémentaires de résistance à l’humidité et aux taches pour les surfaces à fort trafic. Assurez-vous de sélectionner un scellant adapté à la peinture et au matériau de surface.

La texture du revêtement de sol finit par s'user sous les pieds, ce qui signifie qu'une nouvelle application est généralement nécessaire tous les deux à trois ans.

Est-il efficace de saupoudrer du sable sur de la peinture humide ?

Oui, vous pouvez saupoudrer du sable sur la peinture humide pour plus de traction.

O'Keefe recommande la « méthode de diffusion » pour un résultat texturé uniforme sur les sols. Il dit que cela implique « d’appliquer une couche de peinture par petites sections et, une fois mouillée, de répandre le sable sur la zone humide ». O'Keefe affirme que la méthode préférée de la plupart des installateurs de revêtements de sol fonctionne bien avec les textures lourdes ou grossières et vous permet de poser autant de texture que vous le souhaitez.

Vous pouvez saupoudrer le sable à la main depuis un seau. Cependant, la plupart des professionnels s'appuient sur des pulvérisateurs de granulats spécialisés pour une distribution uniforme. Ces produits sont disponibles à la location auprès de certains détaillants de rénovation domiciliaire.

Autres matériaux à ajouter à la peinture pour la texture du sable

Le sable n’est pas la seule chose que vous pouvez ajouter à la peinture pour lui apporter de la traction ou de la texture. Considérez les options suivantes.

Perlite

« Les particules de perlite sont légères et ne se déposent pas aussi rapidement que le sable, ce qui les rend plus faciles à mélanger et à appliquer uniformément », explique NeJame. Cela en fait un choix pratique pour la texture des murs.

Bien que la texture moins abrasive de la perlite soit plus confortable sous les pieds nus que le sable, Nejame dit qu'elle pourrait ne pas offrir autant de traction. Si vous l'envisagez comme option de revêtement de sol antidérapant, testez un échantillon avant d'acheter en gros et de recouvrir un grand sol.

Composés à joints

L'ajout d'un composé à joints, fabriqué à partir d'un mélange de gypse et de calcaire, crée une peinture texturée épaisse qui peut imiter une finition décorative en plâtre vénitien semblable à du marbre. Il n'a pas de propriétés antidérapantes, alors ne l'ajoutez pas à la peinture à des fins de traction.

Autres matériaux broyés

« D'autres ingrédients que vous pouvez ajouter à la peinture sont des textures comme des coquilles de noix moulues ou de l'oxyde d'aluminium », explique O'Keefe. Ces deux produits grossiers peuvent être utilisés pour la texture ou la traction.

Pour la texture des murs, vous pouvez également essayer du marc de café partiellement soluble ou de la semoule de maïs insoluble. Gardez simplement à l’esprit qu’ils peuvent teinter les couleurs de peinture claires. Ne sélectionnez jamais d'additifs solubles, qui se dissoudraient complètement dans la peinture.

Autres façons de gagner en traction sur les surfaces

Si vous n'aimez pas le travail fastidieux consistant à mélanger du sable ou d'autres additifs à la peinture, il existe d'autres options pour créer des surfaces antidérapantes.

Formules de peinture antidérapantes : « Il est vraiment préférable d'acheter de la peinture pré-mélangée avec un additif antidérapant », explique NeJame. C'est pratique et offre une finition uniforme et durable lorsque vous souhaitez une traction.

: « Il est vraiment préférable d'acheter de la peinture pré-mélangée avec un additif antidérapant », explique NeJame. C'est pratique et offre une finition uniforme et durable lorsque vous souhaitez une traction. Bandes de pont antidérapantes ou ruban texturé : « Les bandes antidérapantes étroites sont souvent en fibre de verre et sont disponibles dans des couleurs qui se marient avec la peinture de la terrasse », explique NeJame. Alternativement, vous pouvez appliquer du ruban adhésif (souvent sur les marches d'escalier). « C'est un produit peu coûteux et plus adapté aux applications commerciales où l'esthétique n'est pas l'objectif principal », explique NeJame. « Nous les avons installés avec des propriétés qui brillent dans le noir pour plus de sécurité.

: « Les bandes antidérapantes étroites sont souvent en fibre de verre et sont disponibles dans des couleurs qui se marient avec la peinture de la terrasse », explique NeJame. Alternativement, vous pouvez appliquer du ruban adhésif (souvent sur les marches d'escalier). « C'est un produit peu coûteux et plus adapté aux applications commerciales où l'esthétique n'est pas l'objectif principal », explique NeJame. « Nous les avons installés avec des propriétés qui brillent dans le noir pour plus de sécurité. Revêtements caoutchoutés texturés : NeJame dit qu'ils adhèrent à la surface, offrant un effet antidérapant.

: NeJame dit qu'ils adhèrent à la surface, offrant un effet antidérapant. Tapis: O'Keefe les recommande. Ils sont généralement appliqués sur les surfaces intérieures, mais des tapis d'extérieur pour terrasses ou porches sont disponibles.

