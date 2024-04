Comment réutiliser les portes de grange pour votre maison

Nous sommes heureux de partager une étape par étape exclusive de l'une de ses constructions les plus impressionnantes : des portes de grange, remaniées pour s'adapter à une maison. (Vous trouverez l'étape par étape après l'histoire ci-dessous.) Bonne lecture de cette tranche de vie issue de notre visite avec Mazhukhin. Et si vous êtes prêt à relever un défi, essayez le projet de bricolage de porte de grange !

Les rédacteurs du magazine Family Handyman ont eu la chance de visiter la maison récemment réhabilitée de Mr. Build It, à la périphérie de Boise, dans l'Idaho. Vous connaissez peut-être M. Build It – Alex Mazhukhin – grâce à son émission diffusée sur At Home With Family Handyman. Les projets qu'il réalise dans la série sont de véritables travaux d'amour depuis chez lui.

Un petit golden retriever sort en courant de la tanière et entre dans la cuisine, laissant une petite fille hurler de joie. «Nous venons d'avoir un chiot», dit son père, pieds nus après le chien. « Ça a été… excitant. »

Ce sont des moments comme ceux-ci qui poussent ce père, Alex Mazhukhin, à s'arrêter et à apprécier la vie qu'il a construite, au propre comme au figuré. La nouvelle maison d'Alex dans une banlieue tranquille de Boise, dans l'Idaho, est la sixième qu'il a entièrement rénovée. Et il a invité l’Amérique à suivre son chemin.

Monte socialement

Pour ceux qui ne connaissent pas la marque spéciale d'Alex en matière de bricolage, sachez ceci : c'est une véritable histoire de réussite autodidacte. Sous le nom de Mr. Build It, Alex crée des vidéos YouTube de lui travaillant sur des projets dans toute la maison, pour le plus grand plaisir de ses près de 900 000 abonnés. Il est facile de comprendre comment il est devenu si grand. Avec une attitude détendue et aucun ego (« Je veux avant tout montrer mes erreurs pour donner aux gens des attentes réalistes », dit-il), Alex a appris tout ce qu'il sait sur la construction par lui-même et n'a pas peur de l'admettre.

C'est le genre de ténacité que l'on peut attendre de la part de cet immigrant russe arrivé dans l'Idaho au début de la vingtaine pour étudier la médecine. Le chemin qu'il a tracé l'a d'abord conduit vers une carrière d'inhalothérapeute à l'hôpital St. Luke de Boise. Cela l’a également conduit à rencontrer sa femme, décoratrice d’intérieur, Irina, elle-même émigrée ukrainienne, en 2016. « Lorsque nous avons acheté notre première maison, nous étions des enfants fauchés, vivant de quelques centimes et n’avions pas d’argent pour rénover », explique Alex.

Son premier projet consistait à construire une simple table basse industrielle en tuyaux et en bois, un travail qu'il a exécuté avec « sweat equity ». À partir de là, la soif de projets plus ambitieux a commencé lorsqu'Alex a consulté les tutoriels YouTube et s'est rendu compte qu'il pouvait lui aussi montrer aux autres à quel point le travail acharné et l'élimination de la peur de l'échec sont les ingrédients clés pour accomplir n'importe quel travail.

« J’avais ce faux sentiment de confiance… ça m’a poussé à continuer d’essayer », dit-il. « Mon point fort n'est pas de construire ou de concevoir, mais d'être à l'aise face à l'échec. »

Un nouveau départ

Une décennie de développement de compétences a abouti à sa dernière réalisation : la réhabilitation de ses 3 000 pieds carrés actuels. maison où lui, Irina et leurs trois enfants (Jack, 11 ans, Beckham, 10 ans et Harper, 4 ans) vivent depuis le printemps dernier. Ici, l'intention était de créer des espaces apaisants, raffinés et modernes, tout en accueillant les touches vives de spontanéité qui vont de pair avec

main dans la main avec la parentalité.

C'est en gardant à l'esprit la vie de famille et l'amour du divertissement que les Mazhukhins ont travaillé ensemble pour créer leur espace. Alex a vidé et construit. Irina a supervisé l'esthétique du design intérieur, des couleurs de peinture aux choix de meubles et d'accessoires. « Elle pousse le design plus loin avec des tons, des textures et des formes », explique Alex. Le résultat de leur collaboration n’est pas seulement agréable à regarder ; c'est incroyablement personnel.

« Cette maison est la construction que j'ai préférée dans ma vie », déclare Alex. Il fait référence à une structure en bois dans la chambre de Harper ; c'est une maison de théâtre qui rencontre un lit digne d'une princesse. Il est conçu pour que Harper puisse monter un petit escalier pour atteindre une tour éclairée d'en haut par des lumières LED qui ressemblent à des étoiles scintillantes.

D'autres projets dans sa nouvelle maison auxquels Alex s'est attaqué comprenaient la suppression de la cuisine pour installer un îlot en marbre et de nouveaux comptoirs et armoires, en plus du recouvrement des murs pour un attrait visuel. Ajoutez à cela une nouvelle cheminée, des lits superposés en bois pour ses garçons, un superbe plafond à chevrons dans la chambre principale et une buanderie rénovée, et vous penserez qu'il n'y a rien qu'Alex ne puisse affronter.

Ces nouvelles constructions sont abritées dans une mer de tons neutres à la fois modestes et détendus (la cuisine à elle seule présente trois nuances de blanc Benjamin Moore) qui ont été choisies par Irina pour leur capacité à s'agencer avec tout tout en créant un impact subtil.

Il y a une valeur aberrante dans le lavis de tons neutres, et c'est la tanière. Il est abrité derrière d'immenses portes récupérées d'une grange familiale. Saturé de vert profond, ce refuge est un « repaire pour hommes des cavernes », avec une table de billard, une télévision pour le

de grands jeux et un tapis en peau d'ours.

Approche non conventionnelle

Pour créer la douzaine de vidéos YouTube qu'Alex publie chaque mois, il consacre une heure chaque matin à parcourir Pinterest. Mais dans l’ensemble, lorsqu’il s’agit de se salir les mains, Alex aime « tirer par la hanche ».

Il ne crée pas de plans et mesure rarement, choisissant de se fier à son œil. « Il y a quand même certaines choses qu’il faut savoir lorsqu’on démarre un projet », prévient-il. « Soyez conscient de la structure d'une maison ou des murs qui peuvent être porteurs. »

Alex appliquera bientôt son intuition singulière à leur dernier travail d'amour : transformer une maison en un élégant Airbnb dans les montagnes de Boise. Ils ont acheté le terrain mais n'ont pas l'intention de se déraciner de leur maison actuelle dans un avenir proche. Alex déclare : « C'est la première maison dans laquelle nous vivons où nous avons vraiment l'esprit tranquille. »

M. Construisez-le peut être trouvé sur le À la maison avec un bricoleur familial chaîne de diffusion en continu. À la maison est désormais diffusé sur Samsung TV Plus, XUMO, The Roku Channel, LG Channels, Plex, fuboTV, Sling Free et l'application Family Handyman. Il est également disponible sur les appareils iOS, Apple TV, Android, AndroidTV, FireTV et Roku.