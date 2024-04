Il existe une bonne façon de régler votre climatiseur : voici comment

Nous avons officiellement approché les journées canines de l'été. Des vagues de chaleur record balayent le pays et les Américains cherchent des moyens de rester au frais et en sécurité. Par une chaleur étouffante, les gens sont souvent tentés de baisser leur thermostat, le réglant à une température considérablement inférieure à la température ambiante. Cependant, cette semaine, des experts s'adressant au Washington Post a révélé que cette méthode peut être à la fois dangereuse et inefficace. Voici tout ce que vous devez savoir sur le réglage de votre thermostat pour les mois chauds à venir, y compris pourquoi il est déconseillé de le baisser et que faire à la place.

Pourquoi vous ne devriez pas baisser votre thermostat

Il existe plusieurs raisons principales pour lesquelles vous ne devriez jamais baisser votre thermostat pour refroidir votre maison. La première, selon Jennifer Amann, chercheuse principale dans le programme de construction de l'American Council for an Energy-Efficient Economy, une organisation à but non lucratif, est la suivante : « Cela ne refroidira pas vraiment votre maison plus rapidement. » Shichao Liu, professeur d'ingénierie architecturale à l'Institut polytechnique de Worcester dans le Massachusetts, souligne ce point en expliquant : « Les gens pensent : « Si je règle le point de consigne du thermostat à 60, j'obtiendrai plus de refroidissement qu'un point de consigne à 70 », mais c'est Pas correcte. Vous obtenez la même quantité de refroidissement.

De plus, chaque système de climatisation possède une certaine capacité de refroidissement. Si vous réglez votre thermostat sur une température qui dépasse cette capacité, votre système continuera simplement à fonctionner en essayant de l'atteindre. Cela exerce une pression inutile sur votre système de climatisation, ce qui réduira sa durée de vie.

Enfin, le fonctionnement continu du climatiseur consomme de l’énergie. Cela nuit à la planète et peut conduire vos efforts de refroidissement à se retourner contre vous. Lorsque tout le monde fait fonctionner son climatiseur en continu, le réseau électrique peut tomber en panne et vous ne pourrez alors peut-être plus utiliser votre climatiseur.

Comment régler correctement un thermostat

Lors du réglage d’un thermostat, les changements progressifs font une énorme différence. Commencez par vérifier la capacité de refroidissement de votre thermostat en appelant le fabricant ou votre propriétaire. Si vous pouvez trouver ce chiffre, ne baissez jamais la température en dessous. Si vous ne parvenez pas à localiser la capacité, essayez de vous en tenir à des températures comprises entre 71 et 77 degrés. Une étude réalisée en 2014 par l’Université de Géorgie à Athènes a révélé que la plupart des gens déclarent se sentir à l’aise à ces températures.

Si vous y parvenez, essayez de vous en tenir à la marge supérieure de cette fourchette. Le co-auteur de l'étude et professeur émérite de pratique, Thomas Lawrence, a déclaré : « Si une personne était dans sa maison et qu'elle devait y être tout le temps, elle pourrait peut-être se présenter à 76 ou 77 ans environ. » Il a ensuite ajouté : « Les gens devraient réaliser que s’il fait très chaud dehors, avoir (le thermostat) à 77, 78, voire plus, à l’intérieur pendant un petit moment, ça fait du bien. »

Régler votre thermostat légèrement plus haut que vous ne le pensez peut faire une énorme différence dans le soutien de nos réseaux électriques, note Amann. Elle encourage ceux qui sont loin de chez eux à régler leur thermostat 5 ou 10 degrés plus haut que s'ils étaient à la maison. Une augmentation d’un degré du thermostat peut permettre d’économiser environ 1 % d’énergie. En tant que tel, Amann déclare : « Si tous ceux qui ne sont pas chez eux règlent leur thermostat de manière à économiser au moins 5 % de leur climatisation, alors dans toutes les maisons, cela peut vraiment faire une différence pour faire face à cette charge de pointe. »

Enfin, soyez conscient des heures de pointe de consommation d’énergie. Lorsqu’il fait le plus chaud dehors l’après-midi, la plupart des gens font tourner leur climatiseur. En tant que tel, c’est à ce moment-là que le réseau électrique est le plus sollicité, donc augmenter votre thermostat ne serait-ce que d’un degré peut avoir un impact.

Plus de conseils sur l’efficacité énergétique

Tout d’abord, pour obtenir le meilleur refroidissement de votre climatiseur et économiser de l’énergie, assurez-vous d’effectuer un entretien approprié sur votre appareil. De plus, si vous rencontrez des problèmes avec votre climatiseur, assurez-vous de vérifier ces solutions simples. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous pouvez effectuer de nombreuses réparations vous-même.

Enfin, il existe de nombreuses façons de garder votre maison fraîche sans climatisation. Alors avant de vous tourner vers le thermostat, essayez ces 12 façons alternatives de rafraîchir votre maison. Ils vous mettront à l'aise en un rien de temps !