Comment construire des étagères de rangement Cubby

Que vous ayez besoin de rangement supplémentaire dans le placard de la chambre de votre enfant ou dans votre entrée, un système de rangement cube cubby est une solution simple et esthétique. J’ai ajouté du rotin au dos pour un look personnalisé qui crie bohème. J’aime aussi utiliser des éléments naturels dans ma décoration, et le rotin est un excellent moyen de le faire.

Aperçu du projet

STUDIO TMB

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 1 Haut 3/4″ x 11-1/4″ x 26-1/4″ B 2 Côtés 3/4″ x 11-1/4″ x 44-1/4″ C 3 Étagères 3/4″ x 11-1/4″ x 24-3/4″ D 3 Diviseurs 3/4″ x 11-1/4″ x 12″ E 3 Bordure longue au dos 1/4″ x 3/4″ x 37-1/2″ F 2 Bordure courte au dos 1/4″ x 3/4″ x 26-1/4″ g 1 Dessus décoratif 1-1/2″ x 11-1/4″ x 27″

Considérations de sécurité

Lors de la coupe, du ponçage, du clouage et de la finition des composants en bois de ce projet, assurez-vous de porter une protection appropriée pour les yeux, les oreilles et la poussière.