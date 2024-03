5 types de disjoncteurs

Nous avons tous été agacés par un disjoncteur déclenché à un moment de notre vie. Que vous vous prépariez pour une soirée ou que vous prépariez un dîner lors d’un jour férié important, cela se produit généralement au pire moment possible.

Avant de réinitialiser le disjoncteur et d’espérer le meilleur, c’est une bonne idée de comprendre ce que font ces appareils et pourquoi ils sont si cruciaux pour la sécurité électrique.

Les disjoncteurs protègent les circuits électriques en coupant le flux d’électricité lorsqu’ils détectent trop de courant sur le circuit. Cette « surintensité » peut être causée par le fait que trop d’éléments sont branchés à la fois ou par une soudaine surtension électrique connue sous le nom de court-circuit ou de défaut à la terre.

La surintensité peut endommager les équipements électriques de votre maison ou vous donner un choc si vous vous trouvez sur le chemin du courant. Les disjoncteurs fonctionnent rapidement pour atténuer les effets de la surintensité, c’est pourquoi le National Electrical Code (NEC) les exige pour chaque circuit de votre panneau, à quelques exceptions près. Apprenez à connaître le concept de protection contre les surintensités.

Voici les types de disjoncteurs les plus courants que vous êtes susceptible de rencontrer dans votre maison.

Disjoncteur standard unipolaire

BanquesPhotos/Getty Images

Un disjoncteur unipolaire protège un seul circuit du système électrique de votre maison. Ce circuit unique peut alimenter les lumières de votre salon ou alimenter les prises de votre cuisine. Les disjoncteurs unipolaires occupent un emplacement dans le panneau électrique de votre maison et protègent généralement les circuits de 15 et 20 ampères.

Dans un scénario normal, le disjoncteur se trouve dans le circuit comme une porte ouverte, permettant au courant de circuler dans les fils, sortant là où il est nécessaire et retournant vers le panneau. Lorsqu’un circuit est surchargé ou subit une surtension soudaine appelée défaut, le portail se ferme, arrêtant le flux d’électricité dans le circuit.

Le disjoncteur peut être réinitialisé et réutilisé, mais uniquement si vous résolvez la situation de surintensité. Si un disjoncteur continue de se déclencher, enquêtez. Si vous n’êtes pas sûr de la cause, appelez un électricien agréé pour obtenir de l’aide.

La possibilité de réinitialiser un disjoncteur constitue un avantage significatif par rapport aux fusibles, qui étaient courants dans les maisons avant l’introduction des disjoncteurs. Les fusibles ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Si un fusible saute, vous devez le remplacer.

Disjoncteur standard bipolaire

BanquesPhotos/Getty Images

Les disjoncteurs bipolaires fonctionnent de la même manière que les disjoncteurs unipolaires, mais ils protègent les circuits qui alimentent des équipements plus gros, comme les climatiseurs, les cuisinières et les sécheuses. Ces appareils ne peuvent pas fonctionner sur un circuit ordinaire de 120 volts, qui utilise un fil chaud pour fournir du courant. Un gros climatiseur de 50 ampères utilise deux fils chauds pour fournir suffisamment de courant pour que l’appareil fonctionne.

Les deux « points chauds » nécessitent une protection contre les surintensités, c’est pourquoi nous utilisons un disjoncteur bipolaire qui accepte deux fils au lieu d’un. Ces disjoncteurs sont plus grands que les disjoncteurs unipolaires, ils occupent donc deux emplacements dans votre panneau. Si un disjoncteur bipolaire se déclenche, il possède une poignée qui vous permet de réinitialiser les deux points chauds simultanément.

Les disjoncteurs bipolaires, comme les disjoncteurs unipolaires, protègent contre les surcharges (trop de choses branchées) et les pannes.

Disjoncteur de défaut de terre (GFCI)

via le commerçant

Vous avez utilisé des prises GFCI dans votre cuisine et vos salles de bains, mais qu’en est-il des disjoncteurs GFCI ?

Les GFCI protègent les personnes d’une source spécifique de choc électrique, le défaut à la terre. Cela se produit lorsque l’électricité provenant d’un fil chaud emprunte un chemin involontaire vers la terre à travers des éléments conducteurs qui ne transportent normalement pas d’électricité. Ce chemin peut être un tuyau métallique dans le mur, l’extérieur d’un appareil ou vous-même.

Les GFCI détectent la quantité de courant sortant vers la charge (ce que vous alimentez) et la comparent au courant revenant au panneau. Si la différence entre les deux chemins est supérieure à six milliampères, le GFCI ouvre le circuit, arrêtant le flux d’électricité. Cela se produit en seulement 1/40 de seconde.

Le NEC exige des GFCI dans les endroits où l’eau constitue un danger courant. Les salles de bains, les cuisines, les garages, les vides sanitaires et les prises extérieures doivent être protégés par un GFCI.

Disjoncteur d’interrupteur de circuit de défaut d’arc (AFCI)

bricoleur familial

La protection contre les défauts d’arc est une exigence relativement nouvelle dans le NEC, rendue obligatoire pour la première fois pour les chambres à coucher en 2002. Depuis lors, le NEC a étendu les exigences de protection AFCI pour inclure presque toutes les pièces de votre maison, à l’exception des salles de bains et des sous-sols. Dans les nouvelles constructions et les rénovations, les AFCI remplacent les disjoncteurs standard en tant que disjoncteurs les plus courants dans votre panneau.

Les AFCI protègent votre maison des incendies en surveillant les circuits pour détecter les arcs électriques dangereux.

Qu’est-ce qu’un arc électrique ? Imaginez deux fils connectés sous un serre-fil. Tant que la connexion est étroite, le courant circule de manière transparente à travers l’épissure. Si cette connexion se détache, l’électricité tentera de « sauter » d’un fil à l’autre pour continuer son chemin, créant ainsi un arc entre les conducteurs.

Si cet arc se produit dans un vieux cordon de lampe derrière les rideaux du salon, vous pourriez être confronté à une situation dangereuse. Tout matériau combustible à proximité de cet arc peut potentiellement prendre feu.

Un disjoncteur AFCI détecte ces arcs involontaires partout où ils se produisent et coupe immédiatement le flux d’électricité vers le circuit.

Disjoncteur double fonction AFCI/GFCI

via le commerçant

Les cuisines et les buanderies nécessitent une protection GFCI et AFCI, de sorte que le disjoncteur à double fonction combine les deux niveaux de protection en un seul appareil. Avant l’apparition de ces disjoncteurs, un propriétaire devait utiliser un disjoncteur AFCI et une prise GFCI pour atteindre les deux niveaux de protection sur un circuit.

Si votre maison est plus récente ou si vous avez mis à jour votre panneau électrique au cours des dernières années, vous verrez peut-être ces disjoncteurs à double fonction dans votre panneau au lieu des disjoncteurs standard, GFCI ou AFCI.