Les 11 principales tendances de salle de bains de 2024, selon les architectes d’intérieur

Flash info : les salles de bains ne doivent pas nécessairement être ennuyeuses ou stériles, surtout si vous gardez à l’esprit les tendances de salle de bains les plus en vogue de 2024 lors de votre projet de rénovation DIY inspiré de TikTok. Les motifs audacieux, les robinets muraux et les éléments naturels ne sont que quelques-unes des tendances en matière de design que nous voyons émerger cette année. Mais nous voulions en savoir plus, nous avons donc consulté plusieurs designers d’intérieur qui nous ont expliqué ce qu’ils prévoyaient voir plus (et moins). de) dans la rénovation de salles de bains – et nous avons mis ces idées à l’épreuve.

Oui le Homme à tout faire familial L’équipe est allée jusqu’à construire un ensemble de salle de bain en utilisant les meilleures tendances juste pour que vous puissiez les voir en action. Prêt à voir ce que nous avons proposé ?

Pommeaux de douche doubles

Studio TMB

Pommeaux de douche doubles à montage mural avec ensemble de pomme de douche à main

«Les pommes de douche simples ordinaires perdent de leur popularité, car de plus en plus de gens optent pour le luxe et la commodité des pommes de douche doubles», explique Raf Michalowski, architecte d’intérieur et fondateur de Meble Furniture.

Les pommes de douche doubles offrent deux fois plus de fonctionnalité et de plaisir lorsqu’il s’agit de prendre une douche, ajoute Michalowski. En plus d’une apparence et d’une sensation luxueuses de type spa, imaginez à quel point vous et votre douche serez propres avec le double de la pression de l’eau provenant de plusieurs directions.

« Optez pour différents réglages de pulvérisation sur chaque pomme de douche pour une expérience personnalisée », explique Michalowski. « La clé pour incorporer des pommes de douche doubles est un placement et une installation appropriés. Il doit être positionné de manière à permettre un débit d’eau confortable et égal des deux têtes.

Achetez sur Home Depot

Espace de douche ouvert

Studio TMB

Vigo Arden Porte de douche fixe sans cadre

Selon le Rapport Houzz 2023 sur les tendances des salles de bains aux États-Unis, « Près d’un propriétaire rénovateur sur cinq choisit une douche sans porte » lors de la rénovation de sa salle de bain. Cette paroi de douche sans cadre offre l’apparence d’une douche sans porte avec la protection contre l’eau d’une porte de douche traditionnelle. Un espace de douche ouvert peut donner davantage l’impression d’une pièce humide, ce qui est parfaitement tendance. Nous aimons le fait que cette option Vigo soit facile à nettoyer et puisse être installée de manière transparente de chaque côté de votre douche.

« Les « pièces humides » et les douches sans obstacle sont à la mode, et je pense que cela se poursuivra en 2024 », explique Courtney Batten, architecte d’intérieur certifiée NCIDQ chez Paige Studio. « Ils ne sont pas seulement beaux, mais ils sont également nécessaires à mesure que notre population vieillit, car ils jouent un rôle important en gardant les propriétaires dans leur maison et en leur permettant de vivre de manière indépendante. Je pense que de plus en plus de propriétaires qui construisent ou rénovent leur maison demanderont des douches sans obstacle à leurs concepteurs et entrepreneurs.

Achetez sur Home Depot

Robinets muraux

Studio TMB

Aurora Decor Hoon Robinet de salle de bain à deux poignées en or brossé

Vous essayez d’éviter l’aspect encombré autour de votre meuble-lavabo ? Un robinet mural libère de l’espace sur la vanité et la peau tout en ajoutant une ambiance d’hôtel haut de gamme à votre salle de bain. Cette option de robinet mural est de conception simple, mais semble totalement chic une fois fixée au mur.

« Peu encombrants et élégants, ces robinets ajoutent une touche moderne à la salle de bain », déclare Georgina Ross, architecte d’intérieur certifiée et fondatrice de Simply Tablecloths. Nous ne pourrions être plus d’accord et aimons l’aspect du montage de simples ferrures en laiton ou noires sur un mur de salle de bain, en particulier avec un papier peint audacieux ou texturé.

Achetez sur Home Depot

Éviers autoportants

Studio TMB

Lavabo de salle de bain rectangulaire Vigo

« Celles-ci deviennent un point central dans les conceptions de salles de bains modernes en raison de leur attrait esthétique », explique Georgina. Cet évier autoportant en pierre allie cette tendance à l’intérêt du design pour les éléments naturels.

En plus d’avoir un attrait esthétique moderne, les lavabos autoportants vous permettent également d’économiser un espace précieux dans la salle de bain. Ils constituent une option intelligente pour les petites salles de bains, les demi-bains et les salles d’eau où vous n’avez pas de place ou n’avez pas besoin d’un meuble-lavabo plus grand. Sans meuble sous-vasque ni armoires encombrantes sous le lavabo, votre salle de bain semblera plus ouverte. Et si vous optez pour un lavabo sur pied dans une salle de bains plus grande, vous pouvez aménager un espace de rangement de manière astucieuse et adaptée à vos besoins.

Shop on Amazon

Ajout de courbes

Studio TMB

Miroir mural arqué Hubba Umbra

«Je pense que cette tendance continuera à gagner en popularité car elle ajoute une touche unique et élégante au design de la salle de bain», déclare David Mason, architecte d’intérieur et fondateur de Knobs.co. « Que ce soit sous la forme d’un meuble-lavabo incurvé ou d’une baignoire autoportante, l’incorporation de courbes peut rehausser instantanément l’esthétique de n’importe quelle salle de bain. »

Un moyen simple d’ajouter de la courbure à votre salle de bain consiste à utiliser un miroir incurvé, comme cette option Umbra. Son dessus arqué et ses bords incurvés ajoutent un intérêt visuel tandis que son cadre métallique élégant offre une sensation de finition que le simple verre taillé ne procure pas souvent.

« Comme je peux le constater, les vanités, les miroirs et les luminaires incurvés adoucissent l’esthétique globale de la salle de bain, créant un espace plus accueillant et harmonieux », explique Mason. « Ainsi, l’évolution en 2024 se dirige vers des formes plus sculpturales et fluides, s’éloignant des conceptions strictement géométriques, pour introduire un sentiment d’art et de mouvement dans les intérieurs de salle de bains. »

Achetez sur Umbra

Choisir des accessoires de luxe

Studio TMB

Boîte à bijoux Tesora

«Je crois que le marché des accessoires de salle de bain continuera à se développer, offrant une gamme d’options luxueuses et fonctionnelles aux propriétaires», explique Mason. « Des distributeurs de savon élégants, des porte-brosses à dents et des porte-serviettes aux paniers et paniers de douche haut de gamme, les options ne manqueront pas pour rehausser l’expérience de la salle de bain. Cette tendance consiste à transformer des objets du quotidien en pièces phares qui ajoutent une touche de luxe et de personnalité à l’espace.

Nous avons déjà vu cette tendance prendre son envol au début de cette année. Que vous économisiez ou réutilisiez des bibelots ou achetiez de nouvelles pièces de base pour ajouter un peu de charme à votre salle de bain, cette tendance offre un moyen rapide, facile et abordable d’améliorer votre espace. Cette boîte à bijoux est une pièce intemporelle mais pratique qui a fière allure sur le comptoir tout en aidant votre meuble-lavabo à rester propre et sans encombrement.

Achetez sur Umbra

Lumières à intensité variable

Studio TMB

Luminaires de vanité industriels dorés SunRider

OK, qui n’aime pas les lumières à intensité variable dans la salle de bain pour une ambiance digne d’un spa ? Allumez une bougie, tamisez les lumières, sautez dans la baignoire pour vous détendre après une longue journée.

« Les salles de bains sont l’espace idéal pour créer une ambiance et des ambiances différentes grâce à l’éclairage. De l’éclairage d’ambiance doux pour un bain moussant à l’éclairage vif pour se maquiller, la technologie permettant de créer différents éclairages devient de plus en plus simple et plus économique d’année en année », explique Batten.

Ces magnifiques appliques murales du milieu du siècle peuvent être intégrées à presque tous les styles de décoration. Ils peuvent être montés verticalement ou horizontalement et sont entièrement à intensité variable lorsqu’ils sont utilisés avec des ampoules à intensité variable et un variateur compatible. « En 2024, nous verrons beaucoup de choses sur l’éclairage circadien, c’est-à-dire des températures d’éclairage qui s’ajustent automatiquement en fonction de l’heure de la journée », ajoute Batten. « Et puisque les salles de bains sont utilisées pour commencer et terminer votre journée, c’est l’espace idéal pour expérimenter cette nouvelle technologie. »

Shop on Amazon

Carrelage facile à entretenir

Studio TMB

Carreau de céramique brillant Villa Sage

« Les carreaux faciles à entretenir, comme les carreaux de céramique émaillée, sont privilégiés pour leur résistance à l’humidité et aux taches », explique Georgina. Cela a du sens pour nous ! Qui veut frotter le sol de sa salle de bain tous les jours pour qu’il reste hygiénique ? Les carreaux brillants et vernissés, comme ces carreaux de céramique, sont faciles à nettoyer et ont fière allure. De plus, ils ajoutent une touche de couleur à votre espace avec une teinte sauge fraîche.

Les carreaux de céramique sont faciles à entretenir, polyvalents et faciles à installer. Les carreaux colorés et polis ont un impact considérable sur le design des petites zones comme les salles de bains et autres espaces fréquemment négligés. La forme rectangulaire classique de style métro de ces carreaux restera à la mode pendant longtemps, elle pourra donc être mise à jour au fil des années à mesure que vous trouverez de nouveaux looks qui vous conviennent. Nous aimons l’idée d’utiliser ces carreaux particuliers comme accent de design ou sur une plus grande surface. Ils peuvent également être installés sur une paroi de douche.

Magasinez sur le sol et la décoration

Motifs audacieux

Studio TMB

Carreau de porcelaine de Majorque Floor & Decor

Que vous l’ajoutiez sous forme de papier peint ou de carrelage, les motifs et motifs audacieux sont là pour rester en 2024. « La couleur est de retour pour 2024, je pense que nous verrons moins d’espaces entièrement blancs » clairs et aérés « et plus de clients souhaitant insuffler de la couleur dans leurs espaces », déclare Batten. « Les salles de bains sont la pièce idéale pour expérimenter des couleurs vives, car leur petite échelle signifie qu’une petite quantité suffit. Je pense que nous verrons beaucoup plus de motifs de sol historiques et de carreaux hexagonaux dans des designs et des couleurs personnalisés.

Ces carreaux de porcelaine audacieux de Majorque ajoutent une touche de couleur et un design géométrique audacieux tout en gardant une sensation de fraîcheur. Les carreaux de porcelaine sont également faciles à installer et à entretenir. Si vous n’êtes pas sûr de les ajouter sur tout le sol, ces carreaux particuliers peuvent être installés sur un mur de douche ou même sur un sol de douche.

Magasinez sur le sol et la décoration

Éléments naturels

Studio TMB

Mosaïque de galets de la rivière Kayan

« L’intégration d’éléments naturels comme des accents de bois et des plantes continue d’être une tendance forte, créant une atmosphère sereine semblable à celle d’un spa », explique Georgina. Les luminaires et les éléments en pierre créent également une ambiance intérieure et extérieure.

Cette mosaïque de galets a une teinte bleu verdâtre et une finition satinée. Avec le scellant approprié, ils sont imperméables et peuvent être utilisés comme dosseret dans la salle de bain ou la cuisine. Ils ont l’air cool associés à une vanité ou un comptoir en bois et vous feront vous sentir en harmonie avec la nature.

Magasinez sur le sol et la décoration

Revêtement de sol fonctionnel

Studio TMB

Planche de luxe au beurre grillé

Vous vous souvenez de l’époque où la moquette dans la salle de bain était la norme ? Les pieds mouillés touchant un tapis moelleux fraîchement sorti de la douche semblent être un moyen infaillible de produire des moisissures indésirables. Quoi qu’il en soit, si vous recherchez un revêtement de sol de salle de bain fonctionnel qui résistera aux griffes de chien et à ce que votre tout-petit jette on ne sait quoi dessus, cette option avec dossier en liège est un choix idéal. Nous aimons le fait que ce revêtement de sol en vinyle ressemble à du vrai bois, tout en étant imperméable et résistant aux taches.

Michalowski est d’accord et déclare : « Les options de revêtement de sol fonctionnelles telles que le liège et le bambou, qui apportent un élément chaleureux et naturel à l’espace, gagnent en popularité dans les salles de bains. J’ai constaté une augmentation du nombre de propriétaires optant pour des revêtements de sol de salle de bains non traditionnels qui sont non seulement beaux, mais également durables et faciles à entretenir.

« Par exemple, les gens préfèrent les revêtements de sol en liège car ils sont non seulement doux sous les pieds, mais également résistants à l’eau et antimicrobiens », ajoute Michalowski, « ce qui en fait un choix parfait pour les salles de bains ».

Magasinez sur le sol et la décoration

Sources: