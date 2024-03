Pourquoi ma voiture ne démarre-t-elle pas par temps froid ?

Découvrir que votre voiture ne démarre pas par une matinée glaciale peut rapidement gâcher votre journée. Bien sûr, une batterie à plat est la cause la plus probable lorsqu’un moteur ne peut pas tourner, mais il existe d’autres raisons pour lesquelles votre voiture ne démarre pas par temps froid.

Voici les raisons les plus courantes, que faire si cela se produit et comment éviter les problèmes de démarrage par temps froid.

Batterie morte

Même une batterie en bon état perd la moitié de sa puissance potentielle à 0 F. Dans le même temps, l’huile moteur et les autres liquides s’épaississent, nécessitant plus de puissance de la batterie pour démarrer votre véhicule que par une journée chaude. C’est pourquoi une batterie à plat est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles une voiture ne démarre pas par temps froid.

La sécurité d’abord! N’essayez jamais de redémarrer une batterie gelée – elle peut exploser. Les batteries de voiture contiennent de l’acide sulfurique qui peut provoquer de graves brûlures. Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous travaillez près d’une batterie ou démarrez une voiture. Si vous entrez en contact avec de l’acide de batterie, rincez à l’eau et consultez immédiatement un médecin.

Ce qu’il faut faire:

Sautez la batterie. Utilisez une voiture d’assistance avec des câbles de démarrage ou un démarreur portable pour donner un coup de pouce à la batterie.

Réparez les bornes de la batterie. Retirez les bornes et nettoyez la corrosion des bornes et des bornes avec une brosse métallique. Les bornes de batterie propres et étanches fournissent des connexions électriques solides pour un flux de courant maximal.

Nettoyez la batterie. Utilisez une brosse en plastique et une solution faible composée d’un quart de tasse de bicarbonate de soude et d’un litre d’eau tiède et propre pour frotter le dessus de la batterie. Séchez, puis vérifiez et complétez le liquide de la batterie avec de l’eau distillée si nécessaire.

Éteignez les appareils électriques inutiles pour aider la batterie à envoyer toute sa puissance de démarrage au moteur.

Comment empêcher:

Installez une couverture de batterie. Une couverture chauffante empêche la batterie de perdre de la tension et de la puissance par temps froid.

Remplacez la batterie. Si votre batterie a plus de trois ans, remplacez-la par l’intensité nominale de démarrage à froid (CCA) la plus élevée qui conviendra physiquement à votre véhicule.

Huile moteur épaisse

À mesure que les températures baissent, l’huile moteur devient plus épaisse et plus difficile à faire circuler dans le moteur. Les contaminants et l’accumulation de boues épaississent également l’huile. Envisagez de passer à une huile moteur entièrement synthétique qui présente de meilleures propriétés par temps froid.

Choisissez toujours une huile dont l’indice de viscosité est recommandé par le constructeur du véhicule. Les deux viscosités les plus courantes sont SAE 5W-30 et SAE 10W-30. Plus le chiffre est bas, plus l’huile est fine, elle s’écoule donc mieux à basse température. Le « W » signifie que l’huile est adaptée à la conduite hivernale.

Ce qu’il faut faire:

Faites chauffer le moteur. Installez un réchauffeur autocollant sur le carter d’huile. Dans les climats extrêmes, demandez à votre atelier de réparation d’installer un chauffe-bloc.

Comment empêcher:

Si votre voiture affiche le voyant de vidange d’huile. Dans le cadre de la routine d’entretien hivernal préventif de votre véhicule, changez l’huile moteur et le filtre avant l’arrivée de l’hiver, puis à nouveau après la fin de l’hiver.

Système de carburant gelé

Des températures plus basses rendent plus difficile la vaporisation de l’essence. Et à mesure que les températures fluctuent, de la condensation (eau) peut s’accumuler dans le réservoir d’essence. L’eau étant plus lourde que l’essence, elle s’accumule au fond du réservoir et finit par se retrouver dans les conduites de carburant. Lorsque les températures descendent en dessous de 32 F, l’eau peut geler, bloquant les conduites de carburant ou bloquant la pompe à carburant.

Les véhicules à carburateur plus anciens sont confrontés à deux problèmes. L’un d’eux est le givrage du carburateur dû à la vapeur d’eau qui gèle sur le papillon des gaz, ce qui empêche l’essence de se vaporiser. L’autre est une vanne papillon gelée, empêchant l’air de pénétrer dans la chambre de combustion.

Ce qu’il faut faire:

Réchauffez les conduites de carburant. Enroulez des serviettes chaudes autour d’eux et placez un seau peu profond rempli d’eau chaude sous le réservoir de carburant.

Pour les moteurs à carburateur uniquement, utilisez un nettoyant pour carburateur en spray ou un liquide de démarrage pour dissoudre l’accumulation de givre dans et sur le carburateur. Réinstallez toujours le filtre à air et laissez sécher le spray avant de démarrer le moteur.

Comment empêcher:

Gardez votre réservoir de carburant plein. Cela réduit la surface sur laquelle l’eau peut se condenser.

Ajoutez de l’antigel pour conduite de carburant. Les composés chimiques évacuent l’eau, empêchant les conduites de gaz de geler et les composants du système de carburant de rouiller et de boucher le filtre à carburant.

Entretenez votre système de carburant. Remplacez le filtre à carburant et nettoyez le corps de papillon aux intervalles d’entretien recommandés par le fabricant.

Capteurs de moteur défectueux

Les températures froides nécessitent un mélange de carburant plus riche lors du démarrage de votre moteur. Une température du liquide de refroidissement défectueuse ou un capteur de température d’admission d’air défectueux peut provoquer un mélange air/carburant pauvre, rendant le démarrage du moteur difficile par temps froid.

Ce qu’il faut faire:

Si le voyant Check Engine est allumé, demandez à votre mécanicien de vérifier la présence de codes dans le système informatique, ou achetez un lecteur/outil d’analyse de code et faites du bricolage.

Comment empêcher:

Effectuer un entretien automobile de base par vous-même réduit les coûts de réparation, minimise les pannes et prolonge la durée de vie de votre véhicule.

Problème d’alternateur ou de démarreur

Un alternateur faible ou usé ou une courroie d’entraînement qui glisse épuisera la batterie, surtout si vous utilisez vos phares ou d’autres accessoires à forte consommation de courant. Par une journée glaciale, les balais du démarreur usés ne peuvent pas transmettre suffisamment d’énergie à une batterie déjà affaiblie pour faire tourner le moteur, de sorte que la voiture ne démarre pas.

Ce qu’il faut faire:

Un démarreur défectueux signifie généralement un remorquage vers votre atelier de réparation local. Si tout le reste échoue, donnez un coup au démarreur avec un maillet en caoutchouc.

Remplacez l’alternateur si la tension de sortie est faible. Il est également judicieux de remplacer la courroie d’entraînement, le tendeur et le galet tendeur lors du remplacement d’un alternateur.

Comment empêcher:

Vérifiez la courroie d’entraînement de l’alternateur. La courroie ne doit pas fléchir de plus d’un demi-pouce lorsqu’elle est pressée avec votre pouce le long de sa longueur la plus longue entre les poulies. Remplacez-le s’il y a des signes d’usure.

Vérifiez les systèmes de charge/démarrage. Demandez à votre atelier de réparation d’effectuer un test de sortie de tension de l’alternateur et un test de diagnostic du tirage du démarreur. Ou investissez dans un multimètre bon marché et dans du bricolage.

Réduisez le stress sur le système de charge. Lorsque cela est possible, éteignez les accessoires et appareils électriques inutiles jusqu’à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement.

Le dernier mot

Si vous avez accès à un garage chauffé, utilisez-le. Pensez à un chauffage de garage pour atténuer le froid. L’hivernage de votre voiture est la meilleure protection contre les immobilisations.

Que vous fassiez du bricolage ou que vous demandiez à des professionnels d’entretenir votre voiture, de changer ou de rincer les liquides de votre véhicule, vérifiez tous les filtres et assurez-vous que le chauffage et les dégivreurs fonctionnent correctement. Remplacez les raclettes d’essuie-glace et vérifiez que la batterie, les systèmes d’allumage, de charge et de démarrage sont tous en bon état avant que le froid glacial ne s’installe.