Les onze pour cent : Valerie Adams, mécanicienne automobile

Cette série FH présente aux lecteurs quelques-unes des femmes qui représentent 11 % de la main-d’œuvre de la construction aux États-Unis, mettant en lumière l’histoire de leur carrière dans ce domaine. Vous connaissez quelqu’un que nous devrions présenter ? Envoyez-nous un e-mail ici : 11 pour cent.

Valerie Adams a commencé à travailler sur les voitures il y a près de trente ans. Au cours de sa deuxième année de lycée, elle a rejoint un programme professionnel et technique pour apprendre le métier tout en travaillant également comme concierge de nuit pour l’assurance automobile et l’argent de l’essence. Après avoir obtenu en 1999 une licence d’inspection automobile certifiée par l’État, elle s’est directement lancée dans le monde du travail professionnel.

Elle a finalement mis sa carrière entre parenthèses pendant 10 ans pour élever deux enfants. En 2016, elle a rejoint le commerce et a contribué à la création d’un magasin automobile entièrement féminin. Aujourd’hui, elle travaille sur l’automobile et défend les femmes dans l’industrie automobile.

Nous avons demandé à Adams son avis sur l’état de l’industrie de la mécanique automobile.

Q : Qu’est-ce qui vous a amené à vous lancer dans les métiers ?

UN: Mes deux parents étaient très cols bleus. Ma mère avait toujours des voitures sympas et mon père était mécanicien de jardin, donc nous avions toujours une cour pleine de voitures. Comme nous étions très pauvres, ils effectuaient toujours des réparations uniques autour de la maison pour survivre.

Lorsque l’opportunité d’aller à l’école vo-tech s’est présentée, j’ai adoré l’idée. J’aime résoudre des énigmes et être utile. Dans chaque situation dans laquelle je me trouve, je veux trouver un moyen de l’améliorer. Réparer les voitures est un moyen assez simple de satisfaire ce besoin. Ils viennent à vous dans un état moins que stellaire et vous utilisez vos mains et votre cerveau pour améliorer leur état.

Q : Les magasins étaient-ils ouverts à l’embauche d’une mécanicienne ?

UN: Après avoir obtenu mon diplôme, il m’a fallu des semaines pour trouver un magasin qui m’embaucherait. Un manager ne savait pas si la haute direction le laisserait faire parce que j’étais une femme. Un autre a dit que je serais trop distrayant dans le magasin.

J’ai finalement décroché un emploi, mais la personne qui m’avait embauché a été licenciée, et tout le monde a dit que c’était parce qu’il m’avait embauché, donc cela a rendu les choses inconfortables. C’était aussi ma première expérience de harcèlement sexuel, mais j’y suis resté parce que je voulais m’améliorer dans cette carrière.

Plus tard, dans un autre magasin, ils m’ont fait défiler devant les clients pour montrer qu’ils promouvaient l’égalité, mais ils ne m’ont pas donné de formation comme ils l’ont fait pour les mécaniciens masculins. J’étais obligé de faire des vérifications de nouvelles voitures et des vidanges d’huile au lieu de tâches pour me permettre de développer mes compétences. J’avais l’impression qu’ils me maintenaient à un niveau bas, alors j’ai accepté un emploi de concierge chez un concessionnaire plus proche de chez moi.

Finalement, ils ont dit que s’ils pouvaient me trouver un autre concierge à former, ils me laisseraient devenir mécanicien. J’avais 21 ans et je ne voulais pas dire non à cette opportunité, mais j’ai vraiment dû me mordre la langue parce que c’était tellement grinçant.

Q : Que peuvent faire les employeurs des ateliers automobiles pour créer un environnement plus équitable ?

Avec l’aimable autorisation de Valérie Adams

UN: Pour cela, je dois remercier mon employeur actuel, Marco Motors. Ils ont créé l’environnement de travail le plus réussi et le plus collaboratif que j’aie jamais connu.

Leur théorie est que des employés heureux sont des employés productifs et de qualité. Ils répondent donc aux besoins de la famille et maintiennent un environnement peu stressant afin que nous puissions nous concentrer sur la réparation des voitures, au lieu de nous précipiter en compétition les uns avec les autres. Au cours de mon séjour là-bas, j’ai pu développer considérablement mes compétences en tant que mécanicien, ainsi que collaborer et profiter de mon temps avec les autres mécaniciens.

Pour les femmes en particulier, de nombreux endroits pensent qu’ils ont besoin d’un environnement très spécial pour avoir une mécanicienne parmi leur personnel. Mais du point de vue d’une femme, il ne s’agit pas tant d’avoir une salle de bain séparée. Il s’agit d’être traité comme un professionnel compétent.

Réprimandez les mécaniciens qui essaient de nous toucher pendant que nous travaillons et ne nous engagez pas simplement parce que vous pensez que les femmes ont une meilleure attention aux détails. Bien que cela soit souvent vrai, les employeurs ne réalisent pas pourquoi c’est vrai : c’est parce que nous avons peur de perdre notre emploi parce que nous sommes perçus comme plus remplaçables.

Q : Quelles tendances observez-vous actuellement dans l’industrie ?

UN: De nombreux petits ateliers indépendants ont du mal à assurer l’entretien des caractéristiques complexes des nouveaux véhicules. Ils ne peuvent pas se permettre les équipements et logiciels haut de gamme dont disposent les concessionnaires.

De plus, il arrive parfois que vous parcouriez les organigrammes de diagnostic et que vous rencontriez quelque chose indiquant « technologie exclusive », ce qui nous empêche de trouver les valeurs ou les spécifications nécessaires pour diagnostiquer le problème. Cela nous met dans une impasse où certains magasins sont obligés soit de prendre des décisions, d’appeler et d’espérer qu’un autre magasin puisse fournir des informations ou dire aux clients de se rendre chez le concessionnaire, ce que beaucoup de gens veulent éviter parce que ceux-ci sont en moyenne 36 % plus élevés que ce que facturerait un magasin indépendant.

Une autre tendance que je constate est celle des fabricants d’outils qui tentent de séduire les femmes mécaniciennes. C’est super, mais n’essayez pas de me vendre des chaussettes ou des outils roses et violets. Peu m’importe leur couleur, juste qu’ils sont accompagnés d’une garantie pour ne pas avoir à les acheter deux fois. Encore une fois, faites appel à nous en tant que professionnels et non en tant que femmes.

Q : Vos enfants sont-ils intéressés par les métiers ?

UN: Ma fille, pas tellement. Mais mon fils de 16 ans suit actuellement le même programme automobile que celui que j’ai suivi.

Quand il était en huitième année, ils ont donné à tous ses camarades de classe des autorisations pour visiter l’école vo-tech. Il était très excité de voir celui-là signé. Il est maintenant en deuxième année d’automobile là-bas, et il s’avère que son instructeur est quelqu’un avec qui j’étais à l’école lorsque j’y suis allé. C’est donc un petit monde après tout.

Q : De quelle manière encadrez-vous la prochaine génération ?

Avec l’aimable autorisation de Valérie Adams

UN: Plus récemment, j’ai aidé les Girl Scouts à obtenir leurs badges automobiles.

J’ai élaboré un programme, dont une partie était un diaporama que mon fils m’a aidé à réaliser. J’ai également aménagé un espace dans le magasin avec quelques voitures et un tableau de pièces à examiner. Ça s’est plutôt bien passé. Nous allons le faire également avec d’autres troupes, ce que j’attends avec impatience. Et c’est sympa car mon garage soutient totalement l’idée.

Valérie Adams Bio

Valérie Adams est inspectrice de sécurité diplômée d’État depuis 25 ans. Après avoir obtenu son diplôme du programme automobile du North Montco Technical Career Center, elle a continué comme mécanicienne avant de prendre une pause pour élever ses enfants. Elle est revenue dans l’industrie automobile en 2016 et travaille actuellement chez Marco Motors, un atelier familial à Collegeville, en Pennsylvanie.

Biographie de l’écrivain Karuna Eberl

Karuna Eberl contribue régulièrement à Family Handyman. Elle a passé les 25 dernières années en tant que journaliste et cinéaste indépendante, racontant des histoires sur les gens, la nature, les voyages, la science et l’histoire. Eberl a remporté de nombreux prix pour ses écrits, son guide de voyage sur les Florida Keys et son documentaire The Guerrero Project.