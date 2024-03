Comment construire une balançoire de porche

Des coupes simples et une technique d’assemblage de colle et de vis sans tracas font de cette balançoire un excellent projet de menuiserie pour la première fois. Nous avons conçu la balançoire avec un système de suspension unique fabriqué à partir de 1/2 po. un tuyau en acier galvanisé a été glissé à travers le cadre pivotant pour servir de berceau et éliminer les contraintes sur les joints de bois. Nous avons ensuite fixé des boulons à œil à travers le tuyau en acier et recouvert les extrémités du tuyau de capuchons en caoutchouc souple pour éviter les éraflures. La chaîne en acier soudé soutient l’ensemble de balançoire, solidement fixé à la charpente solide du toit de votre porche, pergola ou pavillon.

Lors de la sélection d’un bois pour ce projet extérieur, éloignez-vous du cèdre, du séquoia et du pin tendre. Ils s’abîmeront facilement et ne retiendront pas les vis aussi bien que d’autres bois plus denses. Optez plutôt pour le sapin, le pin jaune du sud, le cyprès, le peuplier, le chêne blanc ou l’érable. Le chêne et l’érable sont plus difficiles à couper, poncer, percer et visser, alors évitez-les si vous débutez. Nous avons choisi le peuplier parce qu’il est solide, facilement disponible, facile à travailler et qu’il supporte bien la peinture.

Figure A

Homme à tout faire familial

Dimensions hors tout : 39″TX 51-5/8″LX 29-1/2″P

Liste de coupe