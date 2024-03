L’isolation en mousse des sorties empêche l’air froid de passer par les prises électriques.

Introduction

Les petits espaces d’air autour des boîtiers électriques sur les murs extérieurs et les plafonds laissent échapper plus d’air que vous ne l’imaginez. Un simple 1/8 de pouce. Un espace autour de seulement six caissons de plafond équivaut à percer un trou de quatre pouces dans votre plafond. Pensez à la quantité de chaleur que vous perdriez ! Lorsque vous combinez cela avec les fuites autour de tous les boîtiers électriques des murs extérieurs de votre maison, il n’est pas étonnant que votre maison soit exposée à des courants d’air.