Pourquoi devriez-vous utiliser de la cendre de bois dans le jardin

La prochaine fois que vous nettoyerez votre foyer, vous voudrez peut-être le faire avant de vous débarrasser des cendres de bois qui s’y trouvent. Gardez-le pour votre jardin.

Certains types de cendres de bois contiennent des nutriments précieux qui peuvent donner un coup de fouet à votre sol, ce qui profitera aux légumes, aux arbres et aux arbustes de votre jardin et autour de votre maison. Il peut même être utilisé pour modifier le pH du sol. Cependant, avant de jeter ces cendres dans votre parterre de fleurs, vous devez savoir certaines choses.

Que fait la cendre de bois pour votre jardin ?

La cendre de bois contient des niveaux élevés de calcium et de potassium (également connu sous le nom de potasse), respectivement jusqu’à 20 pour cent et 5 pour cent, selon le service de vulgarisation de l’Université du Wisconsin. C’est ce qui en fait un amendement de sol si puissant. Le magnésium, le phosphore et le soufre peuvent également être trouvés dans la cendre de bois à des concentrations allant jusqu’à deux pour cent, et ils peuvent également contenir des traces de fer, d’aluminium, de manganèse, de zinc, de bore et autres.

Le potassium est l’un des trois principaux nutriments dont les plantes ont besoin pour croître et prospérer. Le calcium peut augmenter le pH du sol acide, faisant de la cendre de bois une alternative viable à la chaux.

Comment utiliser la cendre de bois dans le jardin

Avant de jeter un seau de cendres sur la terre de votre jardin, il est essentiel de tester le pH du sol. (Nous recommandons ce testeur SONKIR car il est facile à utiliser dès la sortie de la boîte.) N’oubliez pas qu’en raison de son alcalinité, la cendre de bois augmente le niveau de pH, ce qui créera des problèmes pour les plantes qui prospèrent dans un sol acide. Ne l’utilisez pas sur les bleuets, les azalées, les cornouillers, les érables rouges, etc.

Déplacez la cendre de bois avant de l’utiliser pour éliminer les gros morceaux de charbon de bois et autres débris qui pourraient s’y trouver.

La quantité à utiliser dépend du niveau de pH du sol. La quantité maximale à utiliser est de 15 à 20 livres par 1 000 pieds carrés par an.

Toutes les cendres ne fonctionneront pas. N’utilisez pas de cendre de bois provenant d’arbres poussant à proximité de sols pollués ou de sites industriels, car elles peuvent contenir des concentrations plus élevées de métaux lourds ou de toxines. Évitez les cendres de bois provenant de la combustion du bois traité, y compris la plupart des palettes, et n’en utilisez pas qui contiennent des cendres provenant de la combustion de déchets ou de plastique.

Ne l’utilisez pas sur quoi que ce soit de comestible si vous avez allumé le feu avec un briquet ou d’autres assistants chimiques.

Quand dois-je appliquer de la cendre de bois ?

Vous pouvez appliquer de la cendre de bois en automne, en hiver ou au printemps. Chaque fois que vous choisissez d’appliquer de la cendre de bois, il est préférable de le faire lorsque la saleté est humide. Appliquez-le trois à six mois avant la plantation si vous utilisez la cendre de bois spécifiquement pour modifier le pH du sol.

Assurez-vous de conserver la cendre de bois dans un récipient en métal muni d’un couvercle hermétique. Parfois, il peut contenir des braises capables de se rallumer lorsqu’elles sont exposées à l’oxygène.

Comment appliquer la cendre de bois

Répartissez-le uniformément sur le sol que vous souhaitez traiter. Si vous l’appliquez sur votre jardin, travaillez-le dans le sol avec un motoculteur ou un râteau.

Il est important de prendre quelques précautions de sécurité de base lorsque vous travaillez avec de la cendre de bois, car elle peut irriter la peau, les yeux et les poumons en raison de son alcalinité. Portez un pantalon long et une chemise à manches longues, ainsi que des gants, des lunettes de protection et un masque anti-poussière.

Plantes qui bénéficient de l’application de cendre de bois

Les arbres fruitiers à noyau, comme les cerises et les abricots, se portent bien dans les sols alcalins et peuvent donc bénéficier d’une application de cendre de bois.

La cendre de bois est utile pour les plantes affamées comme les oignons, l’ail et d’autres membres de la famille des alliums. Certains légumes-racines apprécient également la potasse qu’ils obtiennent de la cendre de bois, c’est donc idéal pour les carottes, les navets et les radis. Parmi les autres légumes pour lesquels les nutriments contenus dans la cendre de bois peuvent être bénéfiques figurent les pois, les asperges et les légumes-feuilles.

Sur quelles plantes ne pas utiliser de cendre de bois

Comme mentionné ci-dessus, les plantes qui ont besoin d’un sol plus acide ne réagiront pas bien aux cendres de bois, car elles augmentent le pH. Cela inclut la plupart des baies, des poivrons, du maïs sucré, etc. Ne l’utilisez pas sur les pommiers, les pêchers et les poiriers. Et même si la plupart des légumes-racines peuvent bénéficier d’une application de cendre de bois, cela n’inclut pas les pommes de terre. Ils préfèrent les sols acides et la cendre de bois peut provoquer la tavelure de la pomme de terre.

En plus des azalées, n’utilisez pas non plus de cendre de bois sur les roses ou les hortensias.