Les onze pour cent : Samantha Pearl et Emily Pearl Reist, fondatrices de My Handyma’am

Cette série FH présente aux lecteurs quelques-unes des femmes qui représentent 11 % de la main-d’œuvre de la construction aux États-Unis, mettant en lumière l’histoire de leur carrière dans ce domaine. Vous connaissez quelqu’un que nous devrions présenter ? Envoyez-nous un courriel ici.

Samantha Pearl avait 25 ans d’expérience dans une carrière administrative dans le domaine de la santé et des ressources humaines lorsqu’elle et son mari Jim ont acheté une maison vieille de 175 ans dans le Michigan et ont commencé à la démolir.

Le mois suivant, des restrictions pandémiques ont été imposées. En raison d’un manque soudain d’entrepreneurs, ils ont dû se lancer eux-mêmes dans les rénovations. Leur fille Emily, qui rentrait de l’université pour les vacances de printemps, a également aidé. Ils ont fini par en profiter, et Samantha et Emily se sont rapidement attaquées à une deuxième rénovation complète de la maison.

« Emily et moi avons passé neuf mois à travailler à temps plein sur ce projet de rénovation », explique Samantha Pearl. « Nous sommes tous les deux tombés amoureux de ce travail. »

Samantha a rapidement obtenu son permis de construire résidentiel. Avec Emily, ils ont fondé My Handyma’am Home Repairs and Renovations, qui compte désormais cinq employés travaillant sur le terrain. Ils ont également récemment lancé le groupe Facebook How to Handyma’am, où ils enseignent des projets de maison simples et offrent aux femmes un forum pour poser des questions sur les réparations domiciliaires.

Nous leur avons demandé ce qu’ils pensaient de l’état du secteur de la réparation et de la rénovation domiciliaire.

Q : Comment s’est déroulé le travail en équipe mère-fille ?

Avec l’aimable autorisation de Samantha Pearl et Emily Pearl Reist

Samantha: Ça a été merveilleux. Nous nous complétons bien. Emily est une artiste et je suis plutôt une bricoleur traditionnelle. Nous avons également tendance à finir les phrases de chacun. C’est bien de travailler avec quelqu’un qui partage une partie de votre cerveau, car nous sommes capables de savoir quoi lui donner ensuite et ce que nous pensons.

Emilie: En plus, nous avons vraiment une étincelle pour ça. Nous aimons construire des choses, nous aimons réparer les choses et nous aimons rendre les choses belles.

Samantha: Et nous avons tous les deux une mentalité de service client, nous réfléchissons donc toujours à la manière dont notre comportement affecte le niveau de confort de nos clients. Il y a beaucoup de joie à résoudre les problèmes des gens, et aimer ce que nous faisons fait que les clients ont tendance à nous aimer aussi et à être très à l’aise de nous avoir chez eux.

Q : Comment avez-vous trouvé vos employées ?

Samantha: Nous avons proposé des stages à toute personne intéressée par l’apprentissage. L’un est un lycéen inscrit dans un programme de métiers. Une autre est une souffleuse de verre professionnelle dans la quarantaine. Le troisième venait tout juste de terminer ses études universitaires, avec un diplôme en biologie, et essayait de décider quoi faire.

Nous leur avons fourni un salaire décent et un ensemble complet d’outils pour leur permettre de franchir le pas le plus facilement possible. Pendant les six premiers mois, ils ont travaillé à nos côtés et opèrent désormais de manière indépendante.

Ils sont assez remarquables, amusants à travailler et excellents pour résoudre des problèmes. La dynamique de leur équipe nous profite, tout comme nos clients. Vous n’avez pas à vous soucier d’avoir un bassin de candidates qualifiées si vous embauchez des personnes en fonction de leur caractère et de leurs aptitudes, puis leur enseignez les compétences spécifiques.

Q : Votre clientèle est-elle majoritairement féminine ?

Avec l’aimable autorisation de Samantha Pearl et Emily Pearl Reist

Samantha: Oui, probablement 90% de nos clients sont des femmes de plus de 50 ans. Certaines sont veuves, célibataires ou divorcées. D’autres ont simplement des maris qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s’attaquer aux projets.

Beaucoup d’entre eux nous appellent spécifiquement parce que nous sommes des femmes, et il peut être déconcertant d’inviter un étranger chez vous. Et cela va dans les deux sens. Nous ressentons également un certain niveau de sécurité lorsque nous effectuons des estimations et travaillons au domicile des femmes.

Emilie: Notre approche attire également des femmes qui ont été dénigrées par les artisans ou qui ont l’impression de ne pas comprendre ce qui se passe. Nous encourageons les clients à observer et à poser des questions. C’est un plaisir de collaborer avec eux et de créer de belles choses qui correspondent à l’image qu’ils avaient en tête.

Q : Quels sont vos types de projets les plus courants ?

Samantha: L’un de nos slogans est : « Nous le rendons beau, nous le faisons fonctionner. » Cela décrit les deux ensembles de projets que nous réalisons : les projets artistiques comme la peinture, les armoires encastrées et les dosserets ; et puis des choses pratiques comme des réparations et la construction de placards, de clôtures et de hangars.

Les listes de choses à faire sont une autre spécialité. Les gens de métier ont tendance à les éviter, mais de nombreuses personnes âgées ont une liste de choses à faire dans leur maison. Et qui appeler si vous avez une porte qui ne ferme pas bien ou si vous souhaitez que quelqu’un vérifie s’il y a de l’eau dans la cave ?

Nous aimons aider les gens avec leur ensemble aléatoire de besoins. Il existe tout un créneau mal desservi dans la résolution de longues listes de petits problèmes pour les gens.

Samantha: Et comme nous sommes en fait des constructeurs agréés, nous occupons un créneau unique où nous pouvons offrir à la fois de petits services pratiques ainsi que des réparations et des rénovations qui nécessitent une licence et des permis. De plus, nous sommes assurés et cautionnés.

Q : Quels sont vos projets les plus mémorables ?

Emilie: Une fois, un client nous a montré un Lego bleu et voulait un dosseret de carreaux ombrés basé sur cette couleur. Immédiatement, mon cerveau imaginait tout et j’étais tellement excité par cela.

Les consultations couleur sont une de mes spécialités. J’ai créé six ou sept maquettes numériques, puis le client et moi avons commencé ensemble le design. C’était vraiment amusant et à la fin du projet, ils ont dit que cela ressemblait exactement à ce qu’ils avaient imaginé auparavant.

Samantha : Nous avons construit une terrasse de 256 pieds carrés pour un couple qui aimait organiser des fêtes dans la cour. Il avait une forme inhabituelle pour correspondre à leurs limites de propriété et ils ne voulaient pas de planches courtes. Nous avons fini par manipuler des morceaux de bois de 20 pieds de long.

Il faisait 40 degrés et il pleuvait. Nous travaillions dans des tas de boue et déplacions constamment une tente escamotable pour garder la scie au sec, mais pas nous. Mais il m’arrive encore parfois de revenir en arrière et de regarder ces photos, car c’est tellement satisfaisant de voir à quel point le deck est beau.

Q : Quelles difficultés avez-vous rencontrées en travaillant dans un métier à prédominance masculine ?

Avec l’aimable autorisation de Samantha Pearl et Emily Pearl Reist

Emilie: Parfois, il y a un environnement masculin de club de vieux garçons, ce qui peut donner l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de place pour les femmes. J’ai même eu beaucoup de gars à la quincaillerie qui m’ont demandé si je savais ce que je fais ou si mon mari savait que j’étais là, ce qui me semble tout droit sorti des années 1950.

Mais nous nous sommes créé un grand espace où nous pouvons être féminines sur le terrain. Et les compétences de la féminité, comme l’empathie et le souci du détail, ont vraiment ouvert de grandes opportunités.

Biographies de Samantha et Emily Pearl

Avec l’aimable autorisation de Samantha Pearl et Emily Pearl Reist

Samantha Pearl est un constructeur résidentiel agréé à St. John’s, Michigan. Sa fille Emily Pearl Reist est une constructeur résidentielle agréée et une artiste visuelle. Ensemble, ils réalisent des projets de réparation et de rénovation de maison beaux et fonctionnels, à travers leur entreprise My Handyma’am.

Ils enseignent également aux femmes comment bricoler via leur groupe Facebook, How to Handyma’am.

Biographie de l’écrivain Karuna Eberl

Karuna Eberl contribue régulièrement à Family Handyman. Elle a passé les 25 dernières années en tant que journaliste et cinéaste indépendante, racontant des histoires sur les gens, la nature, les voyages, la science et l’histoire. Eberl a remporté de nombreux prix pour ses écrits, son guide de voyage sur les Florida Keys et son documentaire The Guerrero Project.