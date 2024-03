Ioniseurs d’air : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Nous passons tous beaucoup plus de temps à l’intérieur ces jours-ci, il n’est donc pas surprenant que les préoccupations liées au maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur soient une priorité pour de nombreuses familles. Même si l’air extérieur peut être smogeux ou embrumé par des impuretés environnementales, l’air que nous respirons à l’intérieur de nos maisons est tout aussi important pour notre santé et notre sécurité.

Aujourd’hui, les progrès en matière de filtration, de purification de l’air et de stérilisation semblent se déployer à une vitesse vertigineuse. Mais saviez-vous que les ioniseurs d’air existent depuis le début des années 1900 ? Le concept est issu des travaux du scientifique Alexander Chizhevsky, qui a étudié l’aéro-ionisation en biologie. Des décennies plus tard, l’ingénieur électricien britannique Cecil Alfred « Coppy » Laws a développé le premier ioniseur d’air à usage domestique.

Même avec leur longue histoire, les ioniseurs conservent toujours un air de mystère. De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si un ioniseur est approprié à votre situation particulière. Même si nous n’encourageons ni ne décourageons l’utilisation des ioniseurs, nous pouvons certainement vous aider à mieux les comprendre.

Qu’est-ce qu’un ioniseur d’air ?

Un ioniseur d’air est un appareil purificateur d’air qui libère des « ions » négatifs (un atome ou un groupe d’atomes avec une charge positive ou négative) dans l’air.

Contrairement aux purificateurs d’air et aux assainisseurs qui utilisent des ventilateurs et des filtres (HEPA ou charbon) pour piéger les contaminants nocifs à l’intérieur de l’appareil, un ioniseur « zappe » les impuretés lorsqu’elles flottent dans la pièce, attaquant les molécules et les neutralisant.

Comment fonctionnent les ioniseurs d’air ?

Les ioniseurs utilisent des plaques de charge électrostatique qui produisent des ions chargés négativement. Ces ions s’attachent à de minuscules particules en suspension dans l’air, comme la fumée de cigarette et d’autres toxines, lorsqu’elles se déplacent dans l’air.

« Une fois la liaison établie entre ces ions et particules », explique Michael Clark, fondateur de Pulled.com, « les particules deviennent trop lourdes pour rester dans l’air, ce qui fait que les contaminants tombent sur le sol ou adhèrent aux surfaces environnantes. »

Les endroits autour de la maison comme les tapis, les sols, les meubles et les rideaux – tous chargés positivement à cause de l’électricité statique – attirent des particules chargées négativement. (C’est l’exemple parfait de la façon dont les opposés s’attirent !) Ensuite, les particules restent là jusqu’à ce qu’elles soient aspirées.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un ioniseur d’air ?

Lorsque vous décidez si un ioniseur d’air vous convient, il est important de peser les avantages et les inconvénients.

Avantages des ioniseurs d’air

Efficace contre les micro-organismes fins tels que la fumée, la suie et autres petites particules, jusqu’à 0,1 microns ;

Fonctionnement sans ventilateur et silencieux ;

Fonctionnement sans ventilateur et silencieux ; Généralement compact pour la portabilité ;

Économique et facile à entretenir.

Limites de l’ioniseur d’air

Moins efficace sur les grosses particules qui déclenchent des allergies et de l’asthme, comme la poussière, le pollen et les squames d’animaux ;

Ne détruit pas les odeurs, ne tasse pas les toxines gazeuses (COV) et n’élimine pas les virus et les germes ;

Diffuse les particules qui peuvent être réintroduites dans l’air ;

Peut émettre de l’ozone, un irritant pour les poumons, comme sous-produit secondaire.

De nombreux États réglementent la quantité d’ozone qu’un ioniseur peut émettre. Daniel Tranter, superviseur de l’unité d’air intérieur au ministère de la Santé du Minnesota, recommande qu’un ioniseur réponde à la certification standard UL 867 pour les purificateurs d’air électrostatiques, ou de préférence à la certification standard UL 2998 pour zéro émission d’ozone. Le California Air Resources Board propose une liste de purificateurs d’air qui dégagent des quantités dangereuses d’ozone.

Note: Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez améliorer la qualité de votre air intérieur, l’Environmental Protection Agency (EPA) propose un résumé technique gratuit axé sur les purificateurs d’air à usage résidentiel.

Types d’ioniseurs d’air

Les termes et technologies de purification de l’air peuvent prêter à confusion. Il en va de même pour les différents types d’ioniseurs d’air disponibles sur le marché. Voici notre répartition :

Ioniseurs d’air sans ventilateur

Les ioniseurs d’air sans ventilateur sont silencieux et économes en énergie. Cependant, un ioniseur sans ventilateur ne fait pas circuler l’air aussi rapidement, ce qui peut prendre plus de temps pour purifier une pièce.

Ioniseur d’air avec ventilateur

Ce type d’ioniseur souffle rapidement de l’air dans la pièce, ce qui permet de nettoyer beaucoup plus rapidement. Le ventilateur favorise également une bonne ventilation, même s’il a tendance à être plus bruyant et consomme plus d’énergie qu’un ioniseur sans ventilateur.

Ioniseur de précipitateur électrostatique

Les premiers ioniseurs d’air électrostatiques ont été commercialisés pour un usage domestique en 1954. Ils fonctionnent en collectant les particules attirées sur une plaque à charge positive, plutôt qu’en les dispersant dans la pièce. Ils consomment beaucoup d’énergie et la plaque doit être nettoyée fréquemment, mais il n’est pas nécessaire d’aspirer les particules.

Ioniseur bipolaire

Souvent fournie via un système CVC intégré, l’ionisation bipolaire (également appelée ionisation bipolaire à l’aiguille) est une technologie de nettoyage de l’air qui disperse des ions chargés positivement et négativement dans un espace. Comme un ioniseur ordinaire, il provoque le regroupement des molécules, ce qui les rend plus faciles à éliminer de l’air.

Purificateur d’air et ioniseur combinés

De nombreux fabricants proposent des purificateurs d’air supplémentaires à leurs ioniseurs pour augmenter les taux de filtration de l’air. Un filtre HEPA peut éliminer jusqu’à 99,97 % des particules de 0,3 micron ou plus.

Combien coûtent les ioniseurs d’air ?

Un ioniseur d’air domestique décent peut coûter entre 40 et 200 dollars. Ceux dotés de filtres HEPA, de ventilateurs et d’autres fonctionnalités améliorées seront plus chers.

Avant d’acheter un ioniseur d’air, Tranter recommande de suivre les directives établies par l’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM). Leur programme de certification des purificateurs d’air portables répertorie tous les purificateurs certifiés avec leurs valeurs CADR (taux de livraison d’air propre) sur son site Web. Si vous êtes intéressé, vous pouvez même essayer de fabriquer votre propre purificateur d’air portable.

Si vous achetez un ioniseur d’air, assurez-vous qu’il est adapté à la taille de l’espace. Et bien sûr, suivez les instructions du fabricant.