Types d’assurance que les locataires devraient avoir mais ne savent peut-être pas

La location d’une maison, d’un appartement ou d’un condo s’accompagne de nombreuses obligations d’entretenir votre maison et de respecter votre contrat de location avec le propriétaire. En effet, il y a de nombreuses choses que vous devez surveiller, de sorte que vous n’êtes pas financièrement responsable d’infractions apparemment mineures (vraiment, une tache de tapis constitue-t-elle une perte de l’intégralité de votre dépôt de garantie ??). Une chose dont vous n’avez pas à vous soucier est l’assurance habitation. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez terminer votre bail sans aucune assurance. En tant que locataire, l’assurance habitation ne couvrira que les dommages à la maison qui n’ont pas été causés par un acte répréhensible de votre part, comme une catastrophe naturelle. Dans cet esprit, vous devriez envisager une couverture d’assurance locataire pour la perte d’effets personnels, les frais de subsistance imprévus et une protection responsabilité civile.

L’assurance habitation est peut-être le type d’assurance des biens le plus reconnaissable, et la plupart des polices couvrent les dommages causés à la structure. Pour les propriétaires qui vivent sur place, leur couverture peut également inclure les pertes de biens personnels et la responsabilité en cas d’accident. Ces deux aspects ne s’étendent cependant pas aux locataires dudit bien. De nombreux locataires supposent automatiquement qu’en cas de sinistre, l’assurance du propriétaire couvrira les pertes de leur propriété. C’est malheureusement une erreur courante que tout le monde commet lors de la location.

Ce sont autant de bonnes raisons pour lesquelles chaque locataire devrait envisager de souscrire sa propre couverture d’assurance pour l’aider à compenser les pertes financières importantes liées à son lieu de résidence. Gardez simplement à l’esprit que le montant exact de la couverture dont vous disposez dépend de la police exacte à laquelle vous souscrivez. De plus, même si aucun État n’exige actuellement que les locataires souscrivent une assurance, certains propriétaires stipulent ce type de couverture dans leurs contrats de location.