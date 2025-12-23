Qu’est-ce qu’une maison en béton et est-elle faite pour vous ?

Bien qu’omniprésentes dans le monde entier, notamment en Europe et en Amérique du Sud, les maisons en béton restent encore assez rares aux États-Unis, comparées à l’hégémonie du bois. Selon l’Association nationale des constructeurs d’habitations, les charpentes en béton n’ont été utilisées que dans 5 % des maisons unifamiliales achevées en 2024, bien loin de la domination énorme de 94 % du bois. Cette préférence pour la construction en bois remonte à l’époque coloniale. Néanmoins, ce matériau de construction d’habitations couramment utilisé mérite peut-être d’être reconsidéré, car l’utilisation généralisée du béton à l’échelle mondiale suggère qu’il pourrait également constituer une option viable pour certains propriétaires américains.
Le béton est fabriqué à partir de ciment (généralement du calcaire et de l’argile), mélangé à de l’eau et des granulats (sable ou gravier). Dans la construction, il peut être utilisé via des blocs et des panneaux préfabriqués, ou coulé en place à l’aide de coffrages. Le type de construction en béton le plus courant est réalisé avec des coffrages isolants à base de mousse (ICF) qui, contrairement aux coffrages amovibles, sont laissés en place pour assurer une isolation thermique et acoustique. Longtemps utilisés pour la construction de fondations, les ICF peuvent être appliqués à un bâtiment entier.
Si cela semble plus complexe que de clouer quelques morceaux de bois ensemble, c’est parce que ça l’est. Les maisons en béton prennent généralement plus de temps à construire que les maisons à ossature de bois, ce qui, associé à des coûts plus élevés, explique en partie leur moindre popularité. Néanmoins, nombreux sont ceux qui choisissent encore le béton pour sa durabilité, sa sécurité face aux conditions météorologiques extrêmes et son efficacité énergétique.
Les maisons en béton résistent aux événements météorologiques extrêmes
Que vous achetiez ou construisiez une maison, comprendre les particularités de la composition d’une construction est essentiel pour préparer le présent et l’avenir. En ce qui concerne les coûts initiaux, la construction en béton est nettement plus chère que celle en bois. Ce matériau, notamment sous forme préfabriquée, est plus difficile à transporter et nécessite une main d’œuvre spécialisée, qui peut être rare et donc plus coûteuse. Il est tout à fait logique qu’il y ait moins de ressources liées à la construction disponibles pour des logements qui ne représentent qu’un si faible pourcentage du total national.
Cependant, ce scénario pourrait bientôt changer. Alors que le changement climatique augmente la gravité des événements météorologiques, la résistance du béton armé, qui comprend de l’acier pour une flexibilité accrue, devient de plus en plus attrayante pour les constructeurs d’habitations.
Bien que les maisons en bois aient longtemps été considérées comme moins chères et plus rapides à reconstruire et à réparer en cas de catastrophe, l’évolution du béton pour résister aux chocs, en plus de ses qualités de résistance au feu, ainsi que la hausse des prix du bois, font pencher la balance en sa faveur. En fait, la durabilité du béton peut même se traduire par des primes moins chères sur différents types d’assurance construction et habitation, ce qui, à son tour, pourrait entraîner des économies à long terme. Par conséquent, une maison en béton peut vous convenir si vous vivez dans une région touchée par des incendies de forêt, des tornades, des ouragans et même des tremblements de terre, à condition que le matériau soit renforcé.
Autres avantages (et inconvénients) des maisons en béton
Bien que la durabilité et la résistance soient sans aucun doute les principaux arguments de vente des maisons en béton, il existe un certain nombre d’autres avantages qui méritent d’être pris en compte. Pour commencer, avec les maisons en béton, vous n’avez pas à vous soucier des parasites tels que les termites, les coléoptères et les vers à bois. Il y a également moins de risques de déformation, d’affaissement ou de pourriture dus à l’humidité. Cependant, le béton étant poreux, il peut être sensible à la croissance de moisissures si l’humidité n’est pas correctement gérée. De plus, avec le béton armé, l’humidité peut commencer à provoquer la corrosion des barres d’armature en acier. Au fil du temps, cette corrosion peut entraîner des fissures coûteuses et potentiellement dangereuses à réparer. Les métaux résistants à la corrosion comme l’acier inoxydable et l’aluminium peuvent aider à résoudre ce problème, mais ils sont coûteux et donc peu utilisés dans la construction de maisons en béton.
L’isolation, tant acoustique que thermique, est un autre avantage des maisons en béton. Le premier intéressera particulièrement ceux qui vivent dans des zones urbaines animées, tandis que le second profitera à presque tout le monde. Bien qu’aucun matériau à lui seul ne puisse surpasser les propriétés isolantes naturelles du bois, le béton peut contribuer considérablement à réduire vos coûts énergétiques à la maison lorsqu’il est correctement rembourré. Comme mentionné, les ICF intègrent déjà une certaine isolation sous forme coulée sur place, à savoir des panneaux de mousse, mais il existe d’autres moyens d’isoler une charpente en béton, même lorsqu’elle est préfabriquée. La mousse pulvérisée, la mousse rigide, le matelas en fibre de verre ou la cellulose aident à empêcher l’humidité de s’infiltrer et à contrôler le flux de chaleur pour garantir que votre maison reste fraîche en été et chaude en hiver.