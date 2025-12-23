Qu’est-ce qu’une maison en béton et est-elle faite pour vous ?

Bien qu’omniprésentes dans le monde entier, notamment en Europe et en Amérique du Sud, les maisons en béton restent encore assez rares aux États-Unis, comparées à l’hégémonie du bois. Selon l’Association nationale des constructeurs d’habitations, les charpentes en béton n’ont été utilisées que dans 5 % des maisons unifamiliales achevées en 2024, bien loin de la domination énorme de 94 % du bois. Cette préférence pour la construction en bois remonte à l’époque coloniale. Néanmoins, ce matériau de construction d’habitations couramment utilisé mérite peut-être d’être reconsidéré, car l’utilisation généralisée du béton à l’échelle mondiale suggère qu’il pourrait également constituer une option viable pour certains propriétaires américains.

Le béton est fabriqué à partir de ciment (généralement du calcaire et de l’argile), mélangé à de l’eau et des granulats (sable ou gravier). Dans la construction, il peut être utilisé via des blocs et des panneaux préfabriqués, ou coulé en place à l’aide de coffrages. Le type de construction en béton le plus courant est réalisé avec des coffrages isolants à base de mousse (ICF) qui, contrairement aux coffrages amovibles, sont laissés en place pour assurer une isolation thermique et acoustique. Longtemps utilisés pour la construction de fondations, les ICF peuvent être appliqués à un bâtiment entier.

Si cela semble plus complexe que de clouer quelques morceaux de bois ensemble, c’est parce que ça l’est. Les maisons en béton prennent généralement plus de temps à construire que les maisons à ossature de bois, ce qui, associé à des coûts plus élevés, explique en partie leur moindre popularité. Néanmoins, nombreux sont ceux qui choisissent encore le béton pour sa durabilité, sa sécurité face aux conditions météorologiques extrêmes et son efficacité énergétique.