Qu’est-ce que cela signifie lorsque vous voyez une maison sur pilotis ?

Les maisons sont de toutes formes et de toutes tailles, allant d’un simple à plusieurs étages, ainsi que celles avec sous-sol ou avec de grands greniers pouvant être transformés en pièces supplémentaires. De nombreuses maisons sont également construites sur des dalles de béton, sans sous-sol ni vide sanitaire. À l’opposé se trouve la curieuse maison sur pilotis que vous pourriez croiser de temps en temps. Fidèles à leur nom, les maisons sur pilotis sont celles qui sont construites sur des fondations de plate-forme soutenues par des piliers. Dans la plupart des cas, les maisons sur pilotis indiquent que le quartier se trouve dans une zone sujette aux inondations, l’élévation supplémentaire offrant une sécurité supplémentaire en cas de catastrophe liée à l’eau. Une raison plus préoccupante (mais moins courante) est une maison placée sur pilotis temporaires en raison de problèmes structurels.
Si vous avez déjà visité une communauté côtière ou un quartier proche d’une rivière, il y a de fortes chances que vous ayez vu de nombreuses maisons sur pilotis environnantes. Ces types de maisons peuvent être esthétiquement attrayants et l’altitude supplémentaire peut offrir aux résidents une vue panoramique sur leur environnement. Historiquement cependant, l’objectif principal des échasses est d’aider à protéger la maison des inondations. En fonction du risque global d’inondation, certaines régions sont même tenues par les codes du bâtiment locaux ou les lois sur les zones inondables de la FEMA d’élever les maisons du sol d’un certain niveau. Les pilotis peuvent aider les constructeurs à répondre à ces exigences, et certains propriétaires pourraient même élever ultérieurement leurs maisons existantes au rez-de-chaussée sur des pilotis. Dans d’autres cas, les échasses peuvent servir de structures temporaires pour surélever une maison pendant que d’importantes réparations sont effectuées.
Les avantages et les inconvénients des maisons sur pilotis
Le plus grand avantage d’une maison sur pilotis est son élévation si vous habitez dans une zone sujette aux inondations. Que ce soit le long d’une plage, d’une rivière ou dans un autre type de zone à risque d’onde de tempête, avoir votre maison en surface peut aider à fournir une certaine protection contre les dégâts des eaux. Certaines compagnies d’assurance contre les inondations résidentielles peuvent également offrir des réductions sur les primes pour cette mesure de sécurité supplémentaire. Outre ces avantages pratiques, certains propriétaires préfèrent également les maisons sur pilotis en raison de leur impact réduit sur l’environnement ainsi que de leur attrait esthétique global.
Le plus gros inconvénient d’une maison sur pilotis est peut-être le fait qu’elle se trouve probablement dans une zone sujette aux inondations. Cela peut naturellement signifier plus de stress pendant la saison des ouragans, ainsi que des évacuations plus fréquentes en raison des tempêtes. De plus, même si les maisons sur pilotis offrent une élévation contre les inondations, aucune maison construite sur pilotis ne peut être garantie de résister complètement aux dégâts des eaux. C’est particulièrement le cas en cas de montées d’eau importantes dues aux ondes de tempête et à d’autres événements dévastateurs. Il est également important de savoir que les maisons construites sur pilotis sont plus vulnérables aux dommages liés au vent et aux tremblements de terre. Quelle que soit votre altitude, il est important d’avoir une liste de contrôle essentielle en cas de tempête pour préparer votre maison.
Un autre inconvénient d’une maison sur pilotis n’a rien à voir avec les inondations. Si vous êtes dans un quartier de l’intérieur des terres, il est assez inhabituel de voir ce genre de maisons. Parfois, une maison est physiquement élevée sur des piliers temporaires en raison de problèmes de fondation. Un indice clé est de voir des signes d’une ancienne fondation en béton sous la maison ainsi que des blocs de bois ou de béton qui ne correspondent pas tout à fait à sa conception architecturale globale.