Comment ajuster votre maison à aménagement fermé pour les acheteurs potentiels

Vous n’avez pas besoin de commencer à démolir les murs pour améliorer la valeur de revente de votre maison. Pour que les espaces communs fermés paraissent ouverts, commencez par utiliser le même revêtement de sol dans toutes les pièces pour plus de cohésion. Agrandissez les ouvertures entre les pièces, ou démontez simplement les portes et finissez les moulures pour qu’elles aient l’air intentionnelles. Si vous avez besoin de portes, essayez celles avec de grands panneaux de verre pour une sensation d’ouverture. Disposez également les meubles de manière à ce que la vue d’une pièce à l’autre ne soit pas bloquée.

La lumière naturelle est votre plus grande ressource lorsque vous essayez d’ouvrir une maison fermée. Retirez les rideaux épais et remplacez-les par des rideaux minimalistes de couleur claire avec des lignes droites et épurées accrochés près du plafond pour que la pièce paraisse plus grande. Pour agrandir les pièces en utilisant de la peinture, optez pour une couleur vive et ensoleillée sur les murs et évitez d’utiliser des teintes boueuses. Si vous ne souhaitez pas utiliser la même couleur dans chaque pièce, essayez des nuances légèrement différentes d’une couleur dans chacune. Accrochez de grands miroirs dans le salon avec des cadres simples pour refléter la lumière des fenêtres. En plus de cela, laissez les couloirs épurés et ajoutez un couloir long et étroit qui s’étend sur toute la longueur du couloir.

Mettez-vous à la place d’un acheteur potentiel et parcourez la maison. Il ne devrait y avoir aucun obstacle à éviter comme des tables de bout ou des chaises d’appoint surdimensionnées. De plus, vous devriez pouvoir regarder à travers chaque fenêtre et voir clairement l’extérieur. Vous saurez alors que votre maison à concept fermé est mise en scène comme un professionnel.