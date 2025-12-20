Qu’est-ce que la fraude hypothécaire ? Et pourquoi est-ce que tout cela fait la une des journaux ?

Avoir un agent immobilier expérimenté à vos côtés peut aider les nouveaux propriétaires à surveiller les conditions de prêt frauduleuses. Les prêteurs peuvent exploiter des candidats naïfs ou inattentifs en proposant des conditions trompeuses qui peuvent entraîner des difficultés financières, voire la perte de leur logement. Un système de saisie frauduleuse implique que les prêteurs exigent des frais initiaux qui garantissent faussement une aide au propriétaire en cas de saisie. Les prêteurs peuvent également promettre de réduire les versements hypothécaires à l’avenir dans des conditions que le propriétaire ne pourra jamais respecter, ou enterrer les frais cachés dans un langage par ailleurs inoffensif. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Cependant, dans leur empressement ou leur naïveté, les nouveaux acheteurs de maison pourraient être tentés d’être malhonnêtes dans leur demande de prêt hypothécaire afin d’obtenir un prêt. Les déclarations frauduleuses font partie des nombreux signaux d’alarme recherchés par les prêteurs hypothécaires. Les acheteurs potentiels de maison peuvent surestimer leurs revenus, déformer leur situation professionnelle ou omettre de divulguer d’autres obligations financières existantes, telles que des prêts automobiles ou des dettes de carte de crédit.

Une fausse indication de la destination du bien peut également constituer une forme de fraude, car une hypothèque sur une résidence principale ou une maison de vacances bénéficie souvent de conditions hypothécaires plus avantageuses qu’une hypothèque sur un immeuble de placement. Dans l’affaire contre Letitia James, les procureurs fédéraux l’ont accusée d’avoir violé les termes de sa demande de prêt hypothécaire pour une résidence secondaire en louant la propriété. Cependant, dans cette affaire, un grand jury a récemment refusé d’approuver les accusations portées contre le procureur général de New York. Bien que le raisonnement du grand jury n’ait pas été donné, il a été rapporté qu’une clause « résidence secondaire » dans le contrat hypothécaire permettait à James de l’utiliser pour des locations à court terme. Que vous demandiez un prêt hypothécaire pour une résidence principale ou une location à court ou à long terme, savoir ce que vous signez peut vous éviter des ennuis.