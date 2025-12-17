Les 10 meilleures sociétés immobilières en 2025

Pour le meilleur ou pour le pire, l’acte d’acheter et de vendre une maison a beaucoup changé ces dernières années. Les prix médians des maisons ont augmenté de façon spectaculaire depuis 2011, entraînant une augmentation de l’âge moyen des acheteurs de maison et rendant généralement difficile pour beaucoup d’atteindre leurs objectifs d’accession à la propriété. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de savoir que vous disposez d’un bon agent immobilier, que vous recherchiez une maison abordable à acheter ou que vous ayez besoin d’une expérience de vente rationalisée et rentable. Heureusement, le côté professionnel de l’équation a évolué progressivement. Grâce aux progrès technologiques et à une saine concurrence, les acteurs du marché découvrent de toutes nouvelles efficacités lorsqu’ils travaillent avec des entreprises immobilières. Il suffit de savoir où chercher, et en 2025, certains noms parmi les foncières les mieux notées pourraient vous surprendre.
Avec des services en ligne fournissant des outils plus élaborés aux acheteurs et aux vendeurs, il y a de nombreux éléments à prendre en compte lorsque vous recherchez une société immobilière de qualité. Les entreprises traditionnelles les mieux notées, telles que Coldwell Banker et Keller Williams, offrent des conseils minutieux et personnalisés de la part de noms établis, tandis que des marques plus récentes comme Compass et LPT Realty exploitent une technologie innovante pour ajouter plus de commodité et réduire les frustrations. Vous devez comprendre ce qu’il faut rechercher chez un agent immobilier lorsque vous êtes prêt à choisir avec qui vous travaillerez finalement, mais avoir une idée du terrain peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la recherche de l’expérience qui vous convient le mieux. Pour vous aider à démarrer, nous avons examiné les avis d’experts, les classements et les tendances pour déterminer quelles sociétés immobilières ont eu un impact en 2025.
Boussole
Fondée en 2012, Compass est peut-être relativement nouveau dans le domaine, mais il n’a pas fallu longtemps pour devenir un grand nom de l’immobilier. Bien qu’elle se concentre sur le marché du luxe, la société est en tête de toutes les maisons de courtage en termes de ventes, avec un volume de plus de 230 milliards de dollars en 2024 (selon RealTrends). Compass s’appuie sur des outils avancés pour faciliter le travail de ses agents et rationaliser le processus d’achat et de vente. Bien qu’il soit soumis à un examen minutieux pour ses pratiques en matière d’annonces privées et de fusions, Compass offre des avantages uniques que beaucoup trouvent attrayants, tels que le programme de financement Concierge pour les vendeurs ayant besoin d’améliorer leur maison.
eXp Immobilier
Alors que Compass était en tête en volume, eXp Realty était le leader en termes de côtés (combien de parties elle représentait dans les transactions) en 2024, selon RealTrends. L’entreprise basée sur le cloud maintient ses coûts d’exploitation à un niveau bas en renonçant à une présence physique. Malgré l’absence de bureau, la formation complète et la généreuse structure de commissions et de recrutement qu’offre eXp l’ont aidée à élargir rapidement sa gamme d’agents. Les acheteurs et les vendeurs, quant à eux, bénéficient d’une expérience simple et rapide où ils peuvent vérifier et se connecter avec des agents en ligne, qui fournissent un marketing et une assistance sur mesure.
Keller Williams
Keller Williams s’est forgé une réputation grâce aux agents qualifiés travaillant dans ses plus de 1 000 franchises dans le monde. Avec plus de 140 000 agents basés aux États-Unis, il s’agit de loin de la plus grande franchise. L’entreprise a généré plus de 370 milliards de dollars en 2024, par T3 Sixty. Les agents reçoivent une formation exhaustive et bénéficient d’outils puissants grâce à KW Command, une plateforme CRM et marketing primée dotée d’une assistance d’IA de pointe. Les consommateurs peuvent également profiter d’un prêt immobilier et d’une aide à l’assurance via Keller Home Loans et Keller Covered.
Réel
Gardant une longueur d’avance grâce à des outils mobiles et des automatisations basés sur l’IA qui permettent aux agents de concentrer leurs efforts sur la sensibilisation et les interactions avec les clients, Real Broker, LLC redéfinit l’efficacité depuis 2014. Le courtage basé sur le cloud a été reconnu comme la 100e entreprise à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par le classement Deloitte 2025 Technology Fast 500™, affichant une croissance de 939 % de 2021 à 2024. Au-delà de ses ventes immobilières, Real propose des services de prêts hypothécaires, de titres et de dépôt fiduciaire, offrant aux acheteurs une plate-forme unique pour les aider tout au long du processus immobilier.
Berkshire Hathaway AccueilServices
Berkshire Hathaway HomeServices est un réseau de franchises appartenant à HomeServices of America, l’une des principales sociétés de courtage immobilier du pays en termes de volume de ventes. Fondée en 2012, BHHS offre un service complet d’assistance aux acheteurs et aux vendeurs, en mettant l’accent sur les propriétés de luxe. Les acheteurs peuvent profiter des garanties résidentielles, des assurances, des services de titres et de dépôt, ainsi que des opportunités de prêt grâce au large éventail de HomeService. En août 2025, BHHS a étendu la prise en charge de ses quelque 45 000 agents en annonçant l’accès à Zillow Showcase, un ensemble exclusif d’outils et de listes pour améliorer l’expérience client.
Banquier Coldwell
Compass pourrait absorber Coldwell Banker en 2026 via sa fusion avec Anywhere Real Estate (la société mère de Coldwell Banker), mais la marque basée dans le New Jersey et ses plus de 50 000 agents continueront de fournir le service haut de gamme auquel les clients s’attendent. En activité depuis plus de 100 ans, Coldwell Banker continue de prospérer en tant que point d’ancrage du deuxième plus grand courtier en volume, Anywhere Advisors. Malgré la tradition, l’entreprise n’a pas peur d’innover. Une campagne « Live Well with Coldwell » lancée en 2025 renforce l’orientation client de l’entreprise, tandis que des technologies telles que Move Meter améliorent l’expérience d’achat de manière unique.
LPT Immobilier
LPT Realty a sans doute réalisé les gains les plus impressionnants parmi les sociétés immobilières au cours de sa courte période d’activité. Fondée en 2021, l’entreprise basée sur le cloud s’est développée rapidement grâce à sa stratégie flexible de partage des revenus et de commissions. La société mère LPT Aperture Holdings s’est classée deuxième sur la liste de Deloitte des entreprises à la croissance la plus rapide, après avoir enregistré une croissance de près de 30 000 % entre 2021 et 2024. Les agents dédiés bénéficient de technologies de pointe en matière de CRM, de marketing et de référencement pour guider les acheteurs et les vendeurs, de la tarification à la clôture.
nageoire rouge
Redfin propose un outil de recherche de maison bien connu avec un avantage de vendeur unique dans ses frais d’inscription réduits. En facturant seulement 1 à 1,5 % sur les annonces, la maison de courtage pourrait potentiellement faire économiser aux propriétaires des milliers de dollars sur les transactions. La société s’appuie sur des offres technologiques exclusives pour réduire les coûts et améliorer l’expérience d’achat et de vente, y compris un outil de recherche conversationnelle alimenté par l’IA lancé en 2025. Redfin, l’une des 10 premières sociétés immobilières du classement RealTrends, a également fait l’objet d’un rachat par Rocket en 2025, donnant aux acheteurs de maison l’accès aux outils Rocket Mortgage et les aidant à terminer facilement leur voyage en un seul endroit.
Siècle 21
Une autre entreprise Anywhere, Century 21 a cultivé une réputation grâce à son réseau de professionnels respectés depuis 1971. En 2025, l’entreprise s’est classée sixième dans le classement 2025 des entreprises les plus fiables d’Amérique de Newsweek. Les agents peuvent non seulement tirer parti de cette crédibilité, mais ils reçoivent également une suite évolutive de technologies et une formation approfondie. Les acheteurs et les vendeurs, quant à eux, bénéficient d’une gamme de ressources et d’outils en ligne pour les aider à naviguer dans les tendances immobilières et à planifier leurs prochaines étapes. Century 21 propose un catalogue complet de services, travaillant avec les clients pour gérer des aspects tels que les inspections et les demandes de prêt hypothécaire afin de faciliter le processus.
Immobilier Uni
United Real Estate a été fondée en 2011, mais comme d’autres modèles à succès centrés sur les agents, elle s’est rapidement développée pour devenir une société immobilière de premier plan. En 2024, elle figurait dans le top 10 des ventes en volume et en côtés, selon RealTrends. Alors que les franchises immobilières (et les entreprises en général) ont été confrontées à des défis de marché ces dernières années, United a enregistré une augmentation de ses ventes de 4,8 % pour se hisser au 117e rang du Top 400 du Franchise Times pour 2025.
Méthodologie
Pour dresser cette liste des meilleures sociétés immobilières en 2025, nous avons examiné les tendances et les offres de marques nationales destinées à l’acheteur et au vendeur de maison typiques. Les classements provenant de sources telles que RealTrends et T3 Sixty ont fourni un aperçu des entreprises qui étaient en tête en termes de transactions et de croissance. Une attention particulière a été accordée à celles qui ont pris des mesures significatives et ont reçu une reconnaissance unique (par exemple, le classement Technology Fast 500™ de Deloitte) en 2025. Les fusions, l’attraction d’agents et le déploiement de nouvelles technologies ont été des facteurs clés de succès, et les sociétés cotées se sont démarquées par leur concentration sur l’acquisition de talents et l’optimisation de l’expérience client.