Les 10 meilleures sociétés immobilières en 2025

Pour le meilleur ou pour le pire, l’acte d’acheter et de vendre une maison a beaucoup changé ces dernières années. Les prix médians des maisons ont augmenté de façon spectaculaire depuis 2011, entraînant une augmentation de l’âge moyen des acheteurs de maison et rendant généralement difficile pour beaucoup d’atteindre leurs objectifs d’accession à la propriété. Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de savoir que vous disposez d’un bon agent immobilier, que vous recherchiez une maison abordable à acheter ou que vous ayez besoin d’une expérience de vente rationalisée et rentable. Heureusement, le côté professionnel de l’équation a évolué progressivement. Grâce aux progrès technologiques et à une saine concurrence, les acteurs du marché découvrent de toutes nouvelles efficacités lorsqu’ils travaillent avec des entreprises immobilières. Il suffit de savoir où chercher, et en 2025, certains noms parmi les foncières les mieux notées pourraient vous surprendre.

Avec des services en ligne fournissant des outils plus élaborés aux acheteurs et aux vendeurs, il y a de nombreux éléments à prendre en compte lorsque vous recherchez une société immobilière de qualité. Les entreprises traditionnelles les mieux notées, telles que Coldwell Banker et Keller Williams, offrent des conseils minutieux et personnalisés de la part de noms établis, tandis que des marques plus récentes comme Compass et LPT Realty exploitent une technologie innovante pour ajouter plus de commodité et réduire les frustrations. Vous devez comprendre ce qu’il faut rechercher chez un agent immobilier lorsque vous êtes prêt à choisir avec qui vous travaillerez finalement, mais avoir une idée du terrain peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la recherche de l’expérience qui vous convient le mieux. Pour vous aider à démarrer, nous avons examiné les avis d’experts, les classements et les tendances pour déterminer quelles sociétés immobilières ont eu un impact en 2025.