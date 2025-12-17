L’assurance habitation couvre-t-elle les dommages causés par la grêle ? Voici ce que nous savons

Grêle. La simple pensée de ces pierres frappant votre maison suffit à vous serrer le cœur. Que vous viviez ou non dans une région où la grêle est fréquente, presque tout le monde connaît la destruction que ces gros morceaux de glace peuvent causer. Les grêlons peuvent varier en taille, les particules plus petites ayant la taille d’un pois. Dans les cas graves, des grêles de la taille d’une balle de baseball – ou même d’un pamplemousse – peuvent survenir. Plus les grêlons sont gros, plus les dégâts sur votre habitation sont importants. Des grêles encore plus petites peuvent endommager les toits, les revêtements extérieurs et les moustiquaires. Ces événements météorologiques violents peuvent même constituer une menace pour votre jardin. Une fois la tempête passée et que vous avez évalué les dommages causés à votre maison, la question se pose de savoir si votre compagnie d’assurance va vous aider à les payer. La réponse à la question concernant la couverture contre la grêle dépend en fin de compte de votre police d’assurance individuelle ainsi que de votre lieu de résidence.

Dans la plupart des régions, une police d’assurance habitation typique couvre les dommages causés par la grêle. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Ironiquement, vivre dans une zone sujette à la grêle signifie le contraire. Dans de tels cas, de nombreuses compagnies d’assurance n’incluent pas automatiquement les dommages causés par la grêle dans leurs polices. Vous devrez plutôt souscrire une police complémentaire, telle qu’un avenant vent et grêle, ou souscrire une police distincte. De plus, certaines entreprises peuvent ne pas couvrir ce qu’elles considèrent comme des dommages esthétiques plutôt que fonctionnels. S’assurer que vous disposez d’une couverture adéquate pour tous les types de dommages causés par la grêle peut réduire considérablement les dépenses personnelles si une tempête de grêle frappe votre région. Malheureusement, bien qu’il existe des conseils de préparation intelligents pour aider à minimiser les dommages coûteux lors de certaines tempêtes, la grêle est notoirement difficile à prévoir à l’avance.