TV sur la cheminée? Comment le faire sans ruiner votre configuration

Une cheminée confortable fait un beau point focal dans votre salon, mais comment cela affecte-t-il l’emplacement du téléviseur? L’intégration des deux éléments dans votre disposition peut être un défi de conception – car essentiellement, ce sont deux grands rectangles qui se battent pour l’attention. Beaucoup de gens choisissent de monter le téléviseur sur la cheminée, mais est-ce vraiment le meilleur choix? Nous avons parlé à l’architecte d’intérieur et architecte Matthew Coates pour vous guider à travers la façon de créer un espace équilibré avec un téléviseur et une cheminée.

Pour les avantages et les inconvénients de mettre un téléviseur sur une cheminée

Les avantages de suspendre le téléviseur sur la cheminée sont:

Économise l’espace mural

Consolide les deux éléments pour un look bien rangé

Fonctionne bien avec les cheminées non fonctionnelles

«Mettre un téléviseur sur la cheminée semble intelligent sur papier, mais en pratique, c’est rarement la meilleure configuration», explique Coates. Les inconvénients incluent:

Place le téléviseur trop haut

Angle de vision maladroit

Dégâts de chaleur potentiels à la télévision

Gestion de cordon délicate

Points focaux concurrents

Raisons pour lesquelles les gens mettent des téléviseurs sur des cheminées

Parce que la cheminée est déjà un attirance de l’attention, certaines personnes demandent que la mise en place du téléviseur sur la cheminée est tout simplement logique. C’est un moyen facile de profiter d’un feu crépitant pendant que vous regardez votre série Netflix préférée, mais vous pourriez finir par avoir l’air déséquilibré. «La cheminée et la télévision sont toutes deux des fonctionnalités intégrées, et si vous les empilez, ils se concurrent pour être le point focal de la pièce», explique Coates. « Au lieu de laisser l’un ou l’autre être la pièce maîtresse, vous vous retrouvez avec une tension visuelle qui peut ruiner toute l’expérience. »

Une autre raison pour laquelle vous pourriez atterrir sur la mise en place du téléviseur sur la cheminée est que vous êtes à court d’espace mural. Si les autres murs incluent des fenêtres ou des portes, les options pour le téléviseur sont limitées et au-dessus de la cheminée est le meilleur choix. Nous allons expliquer comment le faire fonctionner à l’avance.

Alternatives à la mise en place d’un téléviseur sur la cheminée

Au lieu de sur la cheminée, pensez à placer le téléviseur à côté de la cheminée. «Le placer à côté de la cheminée donne à chaque pièce sa propre pièce sans enlever l’un ou l’autre», explique Coates. S’il n’y a pas beaucoup d’espace mural disponible, sautez le support mural et utilisez une petite armoire de média ou même une armoire d’angle et tenez le téléviseur sur le dessus.

«Une autre considération est une configuration intégrée avec le foyer situé au centre et la télévision dissimulée derrière une porte coulissante, une armoire ou une étagère d’un côté», explique Coates. «Il a un look délibéré et maintient toutes choses visuellement ancrées.» Un mur de télévision intégré a un grand impact qui peut incorporer à la fois le téléviseur et la cheminée dans un point focal intentionnel.

Conseils pour mettre un téléviseur sur une cheminée

Si mettre le téléviseur sur votre cheminée est la seule option, suivez ces conseils pour le meilleur résultat possible.

Une cheminée basse est idéale

Accrocher un téléviseur sur la cheminée fonctionne mieux avec une cheminée qui est bas au sol, donc le téléviseur n’est pas trop élevé. «La cheminée doit être aussi faible que possible au sol», explique Coates. « Une cheminée linéaire ou moderne installée plus près du sol offre plus d’options pour installer le téléviseur à une hauteur décente. Si possible, recommencez le téléviseur dans le mur ou obtenez un téléviseur de style cadre pour l’aider à mieux se fondre. »

Prioriser le confort de visualisation

Encore une fois, avec un téléviseur, il s’agit de la hauteur de visualisation – c’est pourquoi la cheminée peut compliquer les choses. « Idéalement, l’écran doit être au niveau central des yeux depuis votre position de siège, généralement à environ 42 pouces du sol », explique Coates, « cependant, avec une cheminée jetée dans l’équation, il a généralement tendance à y avoir des donneurs. »

Selon Coates, accrochez le téléviseur à environ 10 à 12 pouces au-dessus du manteau. Tout inférieur risquera la surpopulation et les dommages thermiques; Tout plus élevé provoquera très probablement un angle de vision inconfortable.

Sauter le manteau

«Tercer le manteau maladroit», explique Coates. «Cela forcera tout vers le haut, ce qui aggrave le problème de la hauteur.» Non seulement un manteau décoratif fera que le téléviseur sera encore plus élevé, mais il peut également encombrer l’espace. Un simple affichage de la cheminée et du téléviseur sera plus attrayant et rationalisé.

