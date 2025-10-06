La meilleure ville de la côte est pour appeler chez elle en 2025

L’un des inconvénients d’être nommé la meilleure ville est le potentiel d’un afflux de personnes qui s’y déplacent et augmentent le coût du logement. En août 2025, le prix de vente médian d’une maison était de 635 000 $, bien que les maisons dans le quartier historique du centre-ville puissent coûter plus d’un million de dollars. Les experts disent que le montant d’argent que vous devriez payer pour le logement ne devrait pas dépasser 28% de votre revenu. Ce chiffre est faisable à Charleston pour réaliser un revenu médian pour la région (environ 83 000 $ par an), même si vous avez du mal à décider si la location ou l’achat d’une maison est meilleure.

Le coût de la vie à Charleston pour 2024 était de 2% inférieur à la moyenne nationale, bien que d’autres indicateurs de coût de la vie comme les services publics et l’épicerie soient plus élevés que la moyenne nationale. Ces coûts sont équilibrés par la baisse des impôts, l’essence moins chère et la baisse des coûts des soins de santé. Si vous avez des enfants, environ 75% des enfants des écoles publiques du comté de Charleston sont compétents en mathématiques et en lecture, et il existe de nombreuses écoles privées. De plus, le College of Charleston offre des diplômes de premier cycle et avancés.

Avec un climat subtropical, Charleston a des hivers doux et des étés chauds. Il y a quatre piscines publiques pour aider à battre la chaleur, et les plages de l’océan Atlantique sont à quelques minutes en voiture. La vie quotidienne à Charleston pourrait inclure un arrêt dans un marché de producteurs, l’achat d’un dernier local dans une librairie indépendante ou parcourir les offres dans le quartier de la brasserie de Charleston. Les amateurs d’histoire peuvent emmener le ferry à Fort Sumter, où la guerre civile américaine a commencé, et Fort Moultrie. De plus, presque toutes les confessions religieuses sont représentées par plus de 400 églises de la ville. Il y a quelque chose pour tout le monde dans cette belle ville.