Combien les maisons sont-elles construites pendant la guerre révolutionnaire maintenant?

L’ère de la guerre révolutionnaire a duré à partir de 1763, lorsque des personnes vivant dans ce qui allait devenir les États-Unis ont commencé à se débattre sous le règne des Britanniques, à 1783, lorsque les Américains et les Britanniques ont signé le traité connu sous le nom de paix de Paris. Les maisons construites à cette époque ont maintenant au moins 242 ans, et bien que certaines soient magnifiquement conservées, d’autres montrent leur âge. Les critères pour déterminer la valeur d’une maison construite à l’époque sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à la maison juste construite au coin de la rue, avec quelques différences. Être capable de dire « George Washington a dormi ici » ajoute certainement à la valeur d’une maison.
L’emplacement, l’état et le marché actuel jouent tous un rôle dans la détermination de la valeur. Toutes les charmantes maisons de style colonial ne sont pas automatiquement attribuées une valeur plus élevée simplement en raison de leur lien avec le passé américain. Par exemple, une maison historique de 2 500 pieds carrés dans le sud du Maine avec 27 acres de terrain était évaluée à 400 000 $ en 2019. Une maison beaucoup plus grande sur un terrain beaucoup plus petit en Pennsylvanie s’est vendu à 8 millions de dollars. Il est difficile de dire à quel point le fait que George Washington a utilisé ce dernier comme siège social pendant la guerre révolutionnaire a ajouté au prix de vente, mais il serait difficile de soutenir qu’il n’en avait pas. Même sans une célèbre connexion de héros de guerre, un domaine de 1400 acres construit en 1776 à environ 45 miles de Washington, DC, est évalué à 25 millions de dollars. Dans l’ensemble, les valeurs des maisons dans les 13 colonies d’origine du pays sont plus élevées que la moyenne nationale, avec des maisons à New York et dans le Massachusetts qui atteignent les prix les plus élevés.
Maisons abordables construites dans l’ère de la guerre révolutionnaire
Avant l’ère révolutionnaire, la plupart des terres des colonies appartenaient aux riches et la classe ouvrière vivait dans des immeubles dans les villes. Les maisons très riches et la classe moyenne ont construit des maisons qui imitaient l’architecture européenne de leur pays d’origine, comme le renouveau géorgien ou grec – le style qui a ensuite inspiré la conception de la Maison Blanche. Mais même les maisons révolutionnaires de la guerre moyenne modestes de la classe révolutionnaire peuvent combler de bons prix, surtout si les propriétaires précédents ont maintenu les qualités historiques de la maison tout en ajoutant un confort moderne. Par exemple, une simple ferme dans le New Jersey avec un four à réchauffement en brique d’origine et des planchers de pin à citrouille est évalué à 550 000 $.
Bien que de nombreuses maisons de l’ère révolutionnaire aient été démolies, ont été perdues contre les inondations et les incendies, ou ont succombé au temps, il existe des propriétés budgétaires qui sont encore disponibles. Les maisons mises à jour peuvent être trouvées pour moins de 300 000 $, et les maisons qui ont besoin de travail peuvent être obtenues pour moins. Une maison en pierre construite par des Moraves allemandes en 1776 manque d’équipements de base comme la plomberie, mais sa valeur est renforcée par son emplacement dans la première communauté planifiée du pays. Il se peut que son statut historique contribue à son prix demandé de 225 000 $. Ces maisons peuvent ne pas s’adapter à la définition immobilière de l’emménagement, mais une rénovation réfléchie augmentera leur valeur.