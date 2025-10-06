Combien les maisons sont-elles construites pendant la guerre révolutionnaire maintenant?

L’ère de la guerre révolutionnaire a duré à partir de 1763, lorsque des personnes vivant dans ce qui allait devenir les États-Unis ont commencé à se débattre sous le règne des Britanniques, à 1783, lorsque les Américains et les Britanniques ont signé le traité connu sous le nom de paix de Paris. Les maisons construites à cette époque ont maintenant au moins 242 ans, et bien que certaines soient magnifiquement conservées, d’autres montrent leur âge. Les critères pour déterminer la valeur d’une maison construite à l’époque sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à la maison juste construite au coin de la rue, avec quelques différences. Être capable de dire « George Washington a dormi ici » ajoute certainement à la valeur d’une maison.

L’emplacement, l’état et le marché actuel jouent tous un rôle dans la détermination de la valeur. Toutes les charmantes maisons de style colonial ne sont pas automatiquement attribuées une valeur plus élevée simplement en raison de leur lien avec le passé américain. Par exemple, une maison historique de 2 500 pieds carrés dans le sud du Maine avec 27 acres de terrain était évaluée à 400 000 $ en 2019. Une maison beaucoup plus grande sur un terrain beaucoup plus petit en Pennsylvanie s’est vendu à 8 millions de dollars. Il est difficile de dire à quel point le fait que George Washington a utilisé ce dernier comme siège social pendant la guerre révolutionnaire a ajouté au prix de vente, mais il serait difficile de soutenir qu’il n’en avait pas. Même sans une célèbre connexion de héros de guerre, un domaine de 1400 acres construit en 1776 à environ 45 miles de Washington, DC, est évalué à 25 millions de dollars. Dans l’ensemble, les valeurs des maisons dans les 13 colonies d’origine du pays sont plus élevées que la moyenne nationale, avec des maisons à New York et dans le Massachusetts qui atteignent les prix les plus élevés.