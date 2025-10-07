Les meilleures offres intelligentes d’Amazon Prime Day

Amazon Prime Big Deal Days Améliorez votre maison avec les dernières technologies et marquez d’énormes économies – en avant Amazon Prime Big Deal Days. Cela se passe maintenant jusqu’au 8 octobre. Amazon Prime Big Deal Days est officiellement ici, et les économies sur les produits Smart Home sont raides. Des aspirateurs du robot aux téléviseurs intelligents et aux systèmes de sécurité, les offres sont activées – et l’horloge tourne. Cet événement de deux jours se déroule du 7 au 8 octobre, alors n’attendez pas. Nos éditeurs de magasinage ont examiné des milliers d’offres pour vous apporter les meilleures trouvailles de maison intelligente pour les joueurs, les amateurs de nettoyage et toute personne prête à mettre à niveau leur maison. Note de l’éditeur: Les prix et les promotions sont susceptibles de changer, et les transactions sont valables jusqu’à la dernière fois. Nous mettrons à jour cette page souvent, mais nous vous suggérons fortement de magasiner tôt pour la meilleure sélection. Système d’alarme de 8 pièces anneau En savoir plus Shop on Amazon Éclairage de sous-capture intelligent PureOptics En savoir plus Shop on Amazon Vide du robot de requin ai En savoir plus Shop on Amazon Purificateur d’air intelligent Coway En savoir plus Shop on Amazon Philips Hue LED Smart Light En savoir plus Shop on Amazon Roku Smart TV de 75 pouces En savoir plus Shop on Amazon Owlet Cam Smart Video Baby Monitor En savoir plus Shop on Amazon Wyze Cam OG Smart Home Security Camera En savoir plus Shop on Amazon Projecteur de jeu intelligent Epson Home Cinema En savoir plus Shop on Amazon Système de sécurité intérieur sans fil Simplisafe à 10 pièces En savoir plus Shop on Amazon Ampoules intelligentes LED Wiz En savoir plus Shop on Amazon Yale Assure Lock 2 En savoir plus Shop on Amazon Purificateur d’air intelligent pointu et humidificateur En savoir plus Shop on Amazon Mangeoire à oiseaux intelligents à perky-pet En savoir plus Shop on Amazon Siège de toilette SmartBicet Electric Bidet En savoir plus Shop on Amazon Montrer plus

Système d’alarme de 8 pièces anneau Prix ​​de vente: 149,99 $ Protégez votre maison et économisez 100 $ sur ce système de sécurité intelligent de la marque de confiance, Ring. Ce kit a le dos avec une station de base, un clavier, quatre capteurs de contact, un détecteur de mouvement et une proximité de gamme pour couvrir tous les coins. De plus, c’est prêt à Alexa! Il suffit de le jumeler avec vos appareils Alexa et de profiter du contrôle vocal transparent pour une maison plus intelligente et plus sûre.

Éclairage de sous-capture intelligent PureOptics Prix ​​de vente: 94,99 $ L’éclairage sous le capot est le secret pour niveler instantanément n’importe quel espace. Que vous visiez des vibrations de galerie sophistiquées sur votre bibliothèque ou que vous ayez simplement besoin d’un peu de lueur supplémentaire pour ces raids de collations de minuit, cet éclairage pureoptique adapté à Alexa vous a couvert. L’éclairage intelligent se branche directement et peut être configuré en quelques minutes – aucun outil n’est nécessaire pour cette mise à niveau facile, ce qui fournit une ambiance et une fonction instantanées.

Vide du robot de requin ai Prix ​​de vente: 249,99 $ Vous cherchez un Robovac qui est plus qu’un simple fait de balayage? Shark Ai Ultra est prêt pour la tâche, et vous pouvez économiser des centaines pendant les jours de premier plan. Avec sa puissante aspiration qui s’attaque à la saleté et aux débris sur chaque type de sol, cette machine compacte signifie des affaires. Ses fonctionnalités intelligentes signifient qu’il fonctionne avec l’application Sharkclean, et il a des fonctionnalités de contrôle vocal. Grâce à Matrix Clean Tech, il balaie dans une grille de précision, faisant plusieurs passes pour laisser toute votre maison sans tache.

Purificateur d’air intelligent Coway Prix ​​de vente: 246,05 $ Rencontrez le Coway Airmega, un purificateur d’air élégant et intelligent qui ajuste les vitesses des ventilateurs en fonction de la qualité de l’air de votre pièce. Lorsque la qualité de l’air plonge, le mode Rapid démarre pour un balayage rapide. L’application vous permet de surveiller la qualité de l’air, d’obtenir des alertes filtrantes, des exécutions de planification et des paramètres de contrôle. Le purificateur travaille également avec Alexa et Dash réapprovisionnement.

Philips Hue LED Smart Light Prix ​​de vente: 74,99 $ Illuminez votre espace avec ce kit d’éclairage intelligent avec trois ampoules qui changent de couleur qui vous permettent de choisir parmi des blancs chauds à cool et des millions de couleurs dès la sortie de la boîte. Il suffit de les visser, puis d’atteindre, d’éclairer et de régler l’ambiance parfaite instantanément. Avec un contrôle vocal facile via l’application Hue, Alexa ou Google Assistant, l’allumage de votre maison n’a jamais été aussi simple – ou aussi amusant.

Roku Smart TV de 75 pouces Prix ​​de vente: 799,99 $ Cet accord est énorme – littéralement. Prenez un énorme Roku Pro Series 4K Qled TV de 75 pouces et économisez des centaines lors de l’événement de vente. Avec Dolby Vision IQ, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un rétro-éclairage complet et une télécommande de la voix Roku, c’est la mise à niveau ultime de votre configuration de marathonage de jeu de frénésie, de jeu, de marathonage de cinéma.

Owlet Cam Smart Video Baby Monitor Prix ​​de vente: 79,99 $ Nous ne vous avons pas oublié, de nouveaux parents! L’Owlet Smart Baby Monitor est en vente pendant les jours d’accord. Stream Secure 1080p HD Video and Audio de n’importe où sur un flux Wi-Fi sécurisé, et gardez un œil sur bébé avec des fonctionnalités comme le zoom 4x, une vue grand angle et une vision nocturne. Vous obtiendrez également des lectures de température ambiante en temps réel et d’humidité pour vous assurer que l’espace de bébé reste confortable. Tout se connecte via l’application de rêve facile à utiliser – car vous méritez un soutien intelligent pendant que votre tout-petit dort.

Wyze Cam OG Smart Home Security Camera Prix ​​de vente: 39,90 $ Gardez un œil sur ce qui compte avec ces caméras intérieures / extérieures Wyze, compatibles avec Google Home et Alexa. Ils offrent une vidéo HD 1080p croustillante et une vision nocturne de couleur vibrante, donc vous ne manquez jamais de chose, de jour comme de nuit. De plus, vous pouvez recevoir des alertes instantanées de mouvement et de son via l’application Wyze, personnaliser ce qui déclenche les notifications ou les mettre en pause lorsque vous avez besoin de silence. De plus, avec l’audio bidirectionnel amélioré, vous pouvez parler aux invités ou vérifier vos animaux à tout moment, de n’importe où.

Projecteur de jeu intelligent Epson Home Cinema Prix ​​de vente: 899,99 $ Marquez un énorme 500 $ de réduction sur ce projecteur de jeu intelligent qui offre une superbe expérience 4K avec 2 800 lumens de luminosité des couleurs et une véritable technologie 3 LCD. Il regorge de fonctionnalités telles que Bluetooth et le streaming intelligent intégré, vous pouvez donc consolider vos émissions ou jeux préférés avec style. La télécommande vocale avec Google Assistant fait de la recherche un jeu d’enfant. Asseyez-vous, détendez-vous et ramenez le grand écran à la maison.

Système de sécurité intérieur sans fil Simplisafe à 10 pièces Prix ​​de vente: 224,99 $ Allez-y très sur la protection de la maison avec ce kit de sécurité de 10 pièces de Simplisafe. Il comprend tout ce dont vous avez besoin: une station de base, un clavier, quatre capteurs d’entrée, deux capteurs de mouvement, une caméra intérieure sans fil intelligente, une caméra extérieure et un câble d’alimentation. Connectez-le facilement à Google Home ou Alexa, aucun contrat requis. Vous voulez une surveillance professionnelle? Vous obtiendrez votre premier mois gratuit avec ce kit – une sécurité sans stress, rendue simple.

Ampoules intelligentes LED Wiz Prix ​​de vente: 18,99 $ Allumez votre maison avec ces ampoules intelligentes de Wiz. Automatisez-les du coucher du soleil au lever du soleil ou définissez-les pour réagir au mouvement avec SpaceSense. Vous vous sentez confortable ou prêt à faire la fête? Choisissez parmi 16 millions de couleurs ou apaisant les blancs chauds à cool, puis modifiez la luminosité ou choisissez un préréglage d’humeur pour correspondre à l’ambiance. Contrôlez tout cela à partir de l’application Wiz, de la télécommande, ou dites simplement le mot avec Alexa, Google Home ou Apple Homekit.

Yale Assure Lock 2 Prix ​​de vente: 203,98 $ N’oubliez jamais d’oublier de verrouiller à nouveau la porte d’entrée. Ce smart Yale Deadbolt s’en occupe pour vous – le verrouillage de l’auto dès que Doorsense confirme que la porte est fermée. Tous ceux qui ont besoin de (famille, invités, gardien de chien, vous l’appelez) peuvent se déverrouiller via le clavier, l’assistant vocal, l’auto-lock ou l’application Yale Access. Vous préférez le garder à l’ancienne? Vous pouvez même choisir un modèle de clavier avec un trou de serrure traditionnel.

Purificateur d’air intelligent pointu et humidificateur Prix ​​de vente: 488,19 $ Ce purificateur d’air intelligent se double d’un humidificateur et est généralement livré avec un prix élevé. Mais grâce aux offres privilégiées, vous pouvez économiser plus de 100 $ et profiter de l’air plus propre et plus confortable. Calme mais puissant, il couvre plus de 2 000 pieds carrés, tandis que le mode automatique garde une trace de la qualité de l’air et ajuste automatiquement les niveaux de purification et d’humidité. Il est sûr de changer la donne pour votre espace, et probablement vos symptômes d’allergie également.

Mangeoire à oiseaux intelligents à perky-pet Prix ​​de vente: 99,89 $ Vous cherchez le cadeau parfait pour ce père original et aimant les oiseaux? Cette mangeoire à oiseaux intelligents résistante aux écureuils vous a couvert. Avec une caméra HD 1080p nette qui repère les oiseaux et envoie des alertes instantanées à l’application facile à utiliser, il vous envoie un texto sans arrêt avec des photos de près de ses amis à plumes. Préparez-vous pour des droits de vantardise de verrouillage de l’oiseau sérieux!