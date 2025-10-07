Les offres Amazon Prime Day valent votre argent (tout coûte moins de 100 $!)

Par Samuel Benchemoul

Maison
Les offres Amazon Prime Day valent votre argent (tout coûte moins de 100 $!)

Handyman familial, images Getty

Amazon Prime Big Deal Days

Faites le plein d’automne lors de l’événement d’épargne massif d’Amazon qui se déroule les 7 et 8 octobre.

Achetez des offres Amazon Prime Day

Inscrivez-vous à Amazon Prime

Amazon Prime Big Deal Days se déroule du 7 au 8 octobre de cette année. Mais si vous magasinez avec un budget, il peut être difficile de savoir quelles offres sont vraiment le meilleur.

Nous avons trié sur le volet nos principales offres préférées de moins de 100 $, des produits de nettoyage incontournables aux gadgets de maison intelligente. Ce sont les ventes qui méritent d’être sautées avant de disparaître.

Conseil de pro: prenez une longueur d’avance sur vos achats de vacances maintenant et utilisez le Black Friday pour ramasser tout ce que vous avez manqué. Votre futur moi vous remerciera.

Note de l’éditeur: Les prix et les promotions sont susceptibles de changer, et les transactions sont valables jusqu’à la dernière fois. Nous mettrons à jour cette page souvent, mais nous vous suggérons fortement de magasiner tôt pour la meilleure sélection.

Sonnette à anneau via Amazon.com

Sonnette

En savoir plus

Shop on Amazon

Black + Decker sans fil vice à la main via Amazon.com

Vide à main sans fil noir + Decker

En savoir plus

Shop on Amazon

NOCO Boost Ultrasafe Jump Starter via Amazon.com

NOCO BOOST Ultrasafe Jump Starter

En savoir plus

Shop on Amazon

Kit Swiffer Sweep & Mop Deluxe via Amazon.com

Kit Swiffer Sweep and Mop Deluxe

En savoir plus

Shop on Amazon

Sentrysafe Black Fireproof Box via Amazon.com

Sentrysafe Black Fireproof Box

En savoir plus

Shop on Amazon

Chef IQ Sense Thermomètre à viande sans fil intelligente via Amazon.com

Chef IQ Sense Thermomètre à viande sans fil intelligente

En savoir plus

Shop on Amazon

Détecteur de monoxyde de carbone Kidde via Amazon.com

Détecteur de monoxyde de carbone Kidde

En savoir plus

Shop on Amazon

Filtre de douche Philips via Amazon.com

Filtre de douche Philips

En savoir plus

Shop on Amazon

Feuilles de détergent à lessive de la septième génération via Amazon.com

Feuilles de détergent à lessive de la septième génération

En savoir plus

Shop on Amazon

Vevor Electric Car Jack via Amazon.com

Jack de voitures électriques Vevor

En savoir plus

Shop on Amazon

Worx 20V mini-tronche sans fil via Amazon.com A

Worx 20V mini-tronche sans fil

En savoir plus

Shop on Amazon

Chauffe-espace en céramique oscillant Lasko via Amazon.com

Radiateur à espace en céramique oscillant Lasko

En savoir plus

Shop on Amazon

Thermostat Honeywell Extra Large via Amazon.com

Honeywell Thermostat-Extra-Gar

En savoir plus

Shop on Amazon

Montrer plus

Sonnette à anneau via Amazon.com

Via marchand

Sonnette

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 49,99 $

Snag Ring de la porte vidéo la plus vendue pour un énorme 50% pendant les jours de grande affaire! Obtenez des alertes de mouvement en temps réel envoyées directement sur votre téléphone et gardez des onglets sur votre porte avec vue en direct et des discussions bidirectionnelles.

En tant qu’utilisateur de sonnette à anneau, je peux confirmer qu’il est facile à installer et offre une couche de sécurité supplémentaire.

Black + Decker sans fil vice à la main via Amazon.com

Via marchand

Vide à main sans fil noir + Decker

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 35,00 $

Conquérir des miettes, des dégâts de voiture et de la saleté de tous les jours avec ce puissant vide de poche sans fil. La bouche large ramasse facilement les gros débris, tandis que le bol et les filtres lavables font du nettoyage un jeu d’enfant.

Bonus: La base de chargement mural la maintient chargée, stockée et prête à saisir et à partir.

NOCO Boost Ultrasafe Jump Starter via Amazon.com

Via marchand

NOCO BOOST Ultrasafe Jump Starter

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 79,96 $

Gardez cette boîte de saut compacte dans votre voiture pour ces moments «euh-oh». Petit mais puissant, il fournit jusqu’à 20 départs de saut par charge sur les moteurs jusqu’à 6,0 L ou 3,0 L de diesel. Inigmées avec une technologie à l’épreuve des étincelles et une protection contre la polarité inversée, il est conçu pour des boosts sûrs et infaillibles.

Kit Swiffer Sweep & Mop Deluxe via Amazon.com

Via marchand

Kit Swiffer Sweep and Mop Deluxe

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 15,56 $

Une vadrouille plus swer est un incontournable pour les nettoyages rapides du sol. Qu’il soit temps pour un remplaçant ou que vous en avons besoin pour une autre pièce, il est maintenant temps d’en prendre un pendant qu’ils sont marqués sur Prime.

Si vous vous demandez – et nous l’obtenons, c’est une question séculaire – c’est la différence entre le jet et le powermop.

Sentrysafe Black Fireproof Box via Amazon.com

Via marchand

Sentrysafe Black Fireproof Box

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 41,98 $

Économisez de l’argent et protégez vos documents et objets de valeur les plus importants avec cette boîte ignifuge, conçue pour résister à des températures allant jusqu’à 1550 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Avec une serrure plate qui reste fermée même pendant un incendie, votre tranquillité d’esprit est serrée.

Chef IQ Sense Thermomètre à viande sans fil intelligente via Amazon.com

Via marchand

Chef IQ Sense Thermomètre à viande sans fil intelligente

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 69,99 $

Gardez un œil sur votre nourriture de n’importe où avec ce thermomètre à viande numérique avisé. Grâce à la connectivité à longue portée, vous pouvez vous remettre en arrière avec les invités pendant qu’il envoie des mises à jour temporaires en temps réel, des rappels de retournement, des minuteries de repos et plus directement sur votre téléphone. Construite pour résister à des températures allant jusqu’à 1000 degrés Fahrenheit, sa sonde ultra-mince verrouille ces saveurs juteuses et les protéines parfaites à chaque fois.

Détecteur de monoxyde de carbone Kidde via Amazon.com

Via marchand

Détecteur de monoxyde de carbone Kidde

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 23,35 $

Gagnez la confiance de savoir que votre maison est sûre pour moins avec ce simple détecteur de monoxyde de carbone enfichable. Il est facile à installer, sonne une forte alarme lorsque le danger est détecté, et même enregistre la dernière fois que le CO était présent ou que l’unité a été testée – vous êtes donc toujours au courant.

Filtre de douche Philips via Amazon.com

Via marchand

Filtre de douche Philips

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 26,02 $

Marquez des filtres à douche grosses pendant les jours de transaction – comme celui de Philips. Avec une filtration à double maillage et un matériau 100% KDF (un combo en cuivre et en zinc), il coupe instantanément le chlore, la rouille et d’autres impuretés pour l’eau plus douce et plus propre. Cela signifie moins d’irritation cutanée et une sensation plus rafraîchissante post-shower.

Feuilles de détergent à lessive de la septième génération via Amazon.com

Via marchand

Feuilles de détergent à lessive de la septième génération

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 9,37 $

Dur sur les taches, douce sur la peau – les feuilles de détergent à lessive de la septième génération utilisent la puissance de bio-enzyme pour lutter contre les dégâts comme le chocolat, la saleté et le vin. Ils ne sont pas parfumées, sans colorant et un choix plus sûr et plus simple pour toute la famille.

Vevor Electric Car Jack via Amazon.com

Via marchand

Jack de voitures électriques Vevor

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 96,90 $

Pneu crevé? Aucun problème. Ce kit de cric de voiture électrique est une bouée de sauvetage totale. Que vous soyez coincé sur le bord de la route ou que vous vous attachiez simplement à une solution de bricolage dans le garage, vous n’aurez pas à transpirer sur un cric manuel. En appuyant sur un bouton, votre voiture est soulevée dans environ deux minutes. Il s’arrête même automatiquement à Max Hight pour garder les choses en sécurité.

Worx 20V mini-tronche sans fil via Amazon.com A

Via marchand

Worx 20V mini-tronche sans fil

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 69,98 $

Les mini-tronçonneuses sont parfaites pour l’élagage, la coupe et les coupes rapides – et ce modèle 20V de Worx fait le travail avec facilité. Pesant moins de quatre livres, il est suffisamment difficile de s’attaquer aux branches épaisses mais suffisamment légère pour utiliser une seule main.

Petit mais puissant, c’est un MVP de travail de jardin, et il est en vente en ce moment.

Chauffe-espace en céramique oscillant Lasko via Amazon.com

Via marchand

Radiateur à espace en céramique oscillant Lasko

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 32,99 $

Restez à griller cet automne et l’hiver avec un radiateur qui fait tout. Celui de Lasko est silencieux, portable et réchauffe votre espace uniformément avec une oscillation lisse et répandue – parfaite pour les matins froids ou les soirées confortables.

Thermostat Honeywell Extra Large via Amazon.com

Via marchand

Honeywell Thermostat-Extra-Gar

Shop on Amazon

Prix ​​de vente: 41,65 $

Besoin d’un nouveau thermostat domestique sans tous les extras de haute technologie d’un thermostat intelligent? Cette option fiable de Honeywell maintient les choses simples et efficaces – aucune application, pas de bruit, juste un contrôle stable sur lequel vous pouvez compter. C’est plus de 48% de réduction en ce moment lors de l’événement de vente.

Laisser un commentaire

18 − quatre =

Actu immobilier.fr

Actu immobilier.fr est un média en ligne, né de la passion de l’immobilier et de l’information. Depuis 20 ans, notre équipe de journalistes spécialisés explore, analyse et décrypte les actualités du marché immobilier français pour informer, conseiller et guider nos lecteurs à travers les différentes étapes de leur parcours immobilier.

Tel : +33 1 45 10 30 05
Email : contact(at)actuimmobilier.fr

Actu immobilier.fr
32 rue du Louvre
75001 Paris

© 2025 Actu immobilier.fr

Mentions légales