Les centres de données nuisent-ils ou aident-ils à la valeur de votre propriété?

Les centres de données deviennent un sujet brûlant. Les bâtiments tentaculaires et sans fenêtre stockent et traitent tout, des sauvegardes cloud de votre smartphone à ces questions que vous posez à chatte sur vos projets domestiques de bricolage. Leur arrivée remodèle souvent les communautés en apportant une construction constante, plus de trafic et une composante esthétique que les voisins n’accueillent généralement pas. Comme la plupart des choses dans l’immobilier, l’impact global dépend de l’endroit où l’installation est construite, de la façon dont elle est conçue et si les voisins environnants se sentent inclus dans le processus de planification. Mais même s’ils gardent nos émissions préférées en streaming et les réunions virtuelles zoom, les centres de données nuisent souvent aux valeurs des propriétés à proximité, aux pertes qui l’emportent largement sur les avantages fiscaux ou infrastructures potentiels.

Les États-Unis mènent le monde dans le nombre de centres de données, qui coûtent des millions, et parfois même des milliards de dollars à construire. Parallèlement à la création potentielle d’emplois de construction à court terme, ils apportent des investissements importants qui peuvent transformer les terres industrielles en générateurs d’impôts majeurs. Les municipalités locales et étatiques les voient comme une opportunité d’augmenter les revenus des écoles, des routes et des services publics. Et, les centres de données vont souvent de pair avec l’électricité, l’Internet des fibres et les améliorations routières qui entraînent une augmentation majeure de la valeur des terres évaluée et des revenus de l’impôt foncier.

Mais pour les propriétaires de longue date et les acheteurs potentiels, c’est plus compliqué. Dans les zones à forte croissance, les prix des maisons continuent d’augmenter malgré les nouveaux centres de données à proximité. Si vous cherchez à vendre et à déménager à court terme, cette bosse peut vous être utile. Mais des évaluations plus élevées signifient l’augmentation des impôts fonciers et les prix des acheteurs, les retraités et les ménages à faible revenu. À long terme, les problèmes d’accessibilité réduisent la demande. Les centres de données peuvent renforcer les budgets municipaux, mais pour les propriétaires, leur présence est davantage un fardeau.