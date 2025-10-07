Les voitures les moins chères et les plus chères à assurer en 2025

Bien que l’assurance automobile ne soit pas légalement requise dans chaque État, c’est une exigence dans la plupart. Et même si vous n’avez pas à apporter de politique pour enregistrer votre véhicule, c’est toujours une bonne idée d’en avoir un. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver sur la route. Mais toutes les polices ne coûtent pas la même chose, et il existe plusieurs facteurs qui entrent dans la fixation du prix de votre assurance automobile.

Forbes a récemment publié un rapport détaillant les voitures les moins et les plus chères à assurer. Jetons un coup d’œil aux listes.

Voitures les moins chères à assurer

Le rapport Forbes a examiné les modèles populaires 2021 pour voir à quel point les différents modèles bon marché ou chers devaient assurer en 2025. Selon eux, les véhicules les moins chers (organisés du moins cher au plus cher) étaient le:

Honda CR-V LX

Jeep Wrangler JL Sport

Subaru Crosstrek

Subaru Forester 2.5i

Hyundai Tuscon SE

Latitude de la boussole en jeep

Chevrolet Equinox L

Ford Escape S

Volkswagen Tiguan SE

Ford F-150 XL

Les voitures les plus chères à assurer

D’un autre côté, Forbes a également regardé les véhicules les plus chers à assurer. Encore une fois, ils ont examiné la même liste de modèles populaires 2021 pour maintenir l’âge des voitures de manière cohérente et s’assurer que la seule variable était le type de voiture. Ils ont constaté que les voitures les plus chères à assurer, organisées du moins cher à la plus chère, étaient les:

Lexus NX 300H

Dodge Ram 1500 Rebel

Lexus RX 350

Nissan Altima 2.0 S

Tesla Model 3 Standard Plus

Volvo XC90 T8 Inscription

Lexus ES 300H

Performance de Tesla Model S

Prix ​​d’assurance automobile

Nous avons déjà couvert la hausse des prix de l’assurance automobile. Il existe plusieurs facteurs qui entrent dans la détermination de votre prime d’assurance. Certains d’entre eux sont des variables que vous pouvez changer, tandis que d’autres sont simplement hors de votre contrôle. L’industrie ressemble à des choses comme les taux d’accident, les délais de traitement et le coût des pièces et de la main-d’œuvre lors de la mise en place de leur éventail de primes.

Ensuite, ils vous regardent. Des choses comme votre âge et votre état matrimonial, ainsi que votre dossier de conduite, peuvent augmenter ou réduire vos tarifs. Une femme mariée dans la quarantaine sans antécédents d’accidents de voiture aura très probablement un taux beaucoup moins cher qu’un homme célibataire de 19 ans qui a récemment entré dans une cintreuse d’ailes.

Ces types de facteurs sont plus difficiles à contrôler. Les accidents ne sont pas toujours de votre faute, et bien que vous puissiez choisir de vous marier simplement pour une assurance automobile moins chère, nous ne le recommandons pas. Mais le plus grand facteur sur lequel vous contrôlez est le type de véhicule que vous conduisez. Toutes les autres choses égales, votre véhicule aura l’impact le plus notable sur vos primes d’assurance automobile.

Les véhicules la plupart et les moins chers pour assurer 2025, Forbes, 2025.