Qu’est-ce que cela signifie si vous avez une boîte aux lettres blanche

Les boîtes aux lettres sont disponibles dans une gamme de teintes – noir, rouge, bleu, blanc et plus – et dans une variété de styles, du bord de bord et du mur, à ceux placés près de la porte d’entrée. Ils peuvent également être l’une des premières choses que les gens voient lorsqu’ils approchent de votre maison. Pourtant, à moins que l’association de votre propriétaire n’applique des règles spécifiques qui limitent vos choix de boîte aux lettres, vous n’avez peut-être pas beaucoup réfléchi à sa couleur – ou supposés que cela n’avait pas vraiment d’importance. En vérité, la teinte que vous choisissez va bien au-delà de la fonction: elle peut augmenter l’attrait de la trottoir de votre maison, compléter son style et même faire allusion à votre personnalité.
Prenez la boîte aux lettres blanche, par exemple. Si vous avez choisi cette option intemporelle, vous appréciez très probablement la simplicité de l’éclat, la recherche de contentement dans une conception propre et classique. Une boîte aux lettres blanche suggère également une préférence pour la propreté et l’ordre, et une volonté de faire l’effort pour garder les choses de cette façon. Bien sûr, son apparence nette ne fonctionne bien que si elle est correctement entretenue.
Le seul inconvénient d’une boîte aux lettres blanc est qu’il peut rapidement montrer de la saleté, et cela ne reflétera pas vraiment votre besoin de propreté. Si le vôtre a commencé à avoir l’air terne, un rafraîchissement rapide peut rapidement donner à votre boîte aux lettres une mise à niveau étonnante. En utilisant une éponge ou un chiffon trempé dans de l’eau chaude et savonneuse pour essuyer le pollen, la saleté et d’autres crasse, vous pouvez garder votre boîte aux lettres croustillante et propre. Pendant que vous y êtes, vous pouvez également donner une fois à son intérieur, puis le sécher soigneusement avec un chiffon pour éviter la rouille.
Pourquoi choisir une boîte aux lettres blanche
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être que votre boîte aux lettres soit blanche. D’une part, la teinte brillante facilite la repérer de la rue. Il contraste bien avec une pelouse verte, par exemple, afin que votre facteur peut le localiser rapidement, ce qui réduit les chances de livraisons manquées. Le blanc se marie également magnifiquement avec un drapeau de transporteur orange fluorescent, la teinte préférée par le service postal des États-Unis pour ce composant de boîte aux lettres.
Le blanc complète également presque toutes les maisons, qu’elle soit recouverte de revêtement coloré, de brique ou de pierre naturelle. De plus, il se marie magnifiquement avec les styles architecturaux les plus populaires, notamment la ferme, la ferme, le moderne et le traditionnel. Sans oublier qu’il peut fournir une excellente toile de fond pour vos propres ajouts artistiques ou pratiques, que vous souhaitiez fixer des autocollants d’adressage résistants aux intempéries ou orner votre boîte avec des décorations colorées pour les vacances ou les célébrations. Peu importe vos raisons de sélectionner une boîte aux lettres blanche, considérez-la comme votre propre toile vierge pleine de possibilités!
Cependant, si vous en avez un qui est une autre couleur et que vous voulez qu’il soit blanc – vous pouvez lui donner une couche fraîche de peinture en aérosol adaptée à l’extérieur, comme la peinture en aérosol ultra-couverture de Rust-Oleum en blanc brillant. Avant de peindre, assurez-vous de retirer ou de coller soigneusement le drapeau du signal du transporteur (la pièce parfois rouge que vous pouvez soulever pour alerter votre facteur que le courrier sortant est à l’intérieur) à l’aide du ruban de peintre multi-surface. N’oubliez pas de vous assurer que la peinture s’est complètement séchée avant qu’elle ne soit à nouveau prête à être utilisée.