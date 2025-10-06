Quel impact les fermes solaires ont-elles sur la valeur des biens?

La rangée après la rangée de panneaux photovoltaïques traversés dans le paysage est le signe de l’engagement d’une communauté envers les énergies renouvelables. Dans le cas de l’agrivoltaïque, des cultures, du bétail ou de l’habitat des pollinisateurs occupent la même propriété que les panneaux solaires, en gardant la terre dans la production traditionnelle tout en la combinant avec la production d’énergie. Les fermes sont une forme de centrale électrique, générant généralement de l’électricité du soleil et la transférant au réseau électrique. Leur échelle les différencie des panneaux que vous pourriez avoir sur votre toit ou sur votre propriété; Seulement deux tableaux solaires en Pennsylvanie couvrent 1600 acres. Les fermes solaires ont un impact négatif sur la valeur des propriétés, mais vous pourriez trouver surprenant que l’impact soit si faible.
La distance de votre propriété par rapport à la ferme solaire est le principal facteur pour déterminer la variation de sa valeur. Plusieurs études le vérifient. Selon une analyse globale publiée par la Florida State University, la diminution de la valeur varie de 1,5% à 2,6% pour les maisons à moins de 1 mile ou moins d’une ferme solaire. Les maisons à plus d’un mile de distance ont maintenu leur valeur. Même si votre terrain prête à une ferme solaire, vous pouvez prendre des mesures pour compenser la baisse de la valeur de votre propriété. Vous pouvez augmenter la valeur de votre propriété avec des modifications de pelouse et d’aménagement paysager abordables, de création d’une zone tampon avec des arbres ou de contrer la diminution en augmentant la valeur de votre maison en ajoutant des panneaux solaires à votre propriété.
Facteurs de ferme solaire qui pourraient réduire la valeur de votre maison
Selon les données de l’enquête publiées dans Frontiers en énergie durable, la majorité des Américains se sentent positifs ou neutres à l’égard des fermes solaires, avec seulement 15% ayant des sentiments négatifs. Les personnes qui vivaient les plus proches des grandes fermes solaires étaient les plus susceptibles de désapprouver. Cette acceptation par la majorité des avantages des énergies renouvelables fournies par l’énergie solaire peut contribuer à la taille de la réduction réelle de la valeur de la propriété, même avec les maisons les plus proches de la ferme solaire. En fait, certains propriétaires ne voient pas la proximité d’une ferme solaire comme négatif parce que la terre a été réutilisée de manière plus attrayante, car l’opérateur de la ferme a utilisé des arbres pour créer une clôture d’intimité substantielle, ou parce que la terre ne sera pas utilisée de manière moins bénéfique à l’avenir.
Parfois, la négativité sur les fermes solaires provient simplement d’un manque d’informations. La perception des gens de l’impact d’une installation solaire sur leur maison peut être colorée par des facteurs tels que la visible des passants, le bruit, la qualité de l’air et la sécurité. Généralement, le son créé par une ferme solaire provient des onduleurs et des transformateurs, mais ils sont généralement placés suffisamment loin des maisons pour ne pas être auditifs. Même si l’utilisation de produits chimiques synthétiques appelés PFAS est parfois cité comme préoccupation, ils sont rarement utilisés dans les panneaux solaires. D’autres risques de santé et de sécurité sont négligeables. En fait, les fermes solaires ne créent pas de pollution atmosphérique ou de gaz à effet de serre – elles améliorent en fait la qualité de l’air car elles réduisent le besoin de combustibles fossiles.