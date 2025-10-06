Quel impact les fermes solaires ont-elles sur la valeur des biens?

La rangée après la rangée de panneaux photovoltaïques traversés dans le paysage est le signe de l’engagement d’une communauté envers les énergies renouvelables. Dans le cas de l’agrivoltaïque, des cultures, du bétail ou de l’habitat des pollinisateurs occupent la même propriété que les panneaux solaires, en gardant la terre dans la production traditionnelle tout en la combinant avec la production d’énergie. Les fermes sont une forme de centrale électrique, générant généralement de l’électricité du soleil et la transférant au réseau électrique. Leur échelle les différencie des panneaux que vous pourriez avoir sur votre toit ou sur votre propriété; Seulement deux tableaux solaires en Pennsylvanie couvrent 1600 acres. Les fermes solaires ont un impact négatif sur la valeur des propriétés, mais vous pourriez trouver surprenant que l’impact soit si faible.

La distance de votre propriété par rapport à la ferme solaire est le principal facteur pour déterminer la variation de sa valeur. Plusieurs études le vérifient. Selon une analyse globale publiée par la Florida State University, la diminution de la valeur varie de 1,5% à 2,6% pour les maisons à moins de 1 mile ou moins d’une ferme solaire. Les maisons à plus d’un mile de distance ont maintenu leur valeur. Même si votre terrain prête à une ferme solaire, vous pouvez prendre des mesures pour compenser la baisse de la valeur de votre propriété. Vous pouvez augmenter la valeur de votre propriété avec des modifications de pelouse et d’aménagement paysager abordables, de création d’une zone tampon avec des arbres ou de contrer la diminution en augmentant la valeur de votre maison en ajoutant des panneaux solaires à votre propriété.