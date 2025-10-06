La location de votre maison réduit-elle sa valeur?

Il est courant que les propriétaires devaient quitter une maison qu’ils ont achetée. Ce pourrait être un nouvel emploi qui les fait déménager dans un autre État, une famille en expansion qui a besoin de plus de chambres pour les enfants, ou tout simplement un désir d’un nouveau départ. Lorsque cela se produit et que les propriétaires doivent quitter leur maison avant d’être prêts à le vendre, la question devient de la louer ou non entre-temps. Plus précisément, de nombreux propriétaires se demandent si la location de leur maison réduira sa valeur de revente sur la ligne.

C’est une bonne question. Lors de la location de leur maison, les propriétaires ne peuvent pas être sûrs que les locataires le traiteront avec le même amour et l’attention qu’ils le feraient. Il est possible que les locataires puissent causer des dommages, mais ils pourraient également négliger certains problèmes comme une fuite d’eau, des moisissures qui poussent au plafond ou une fenêtre lâche qui doit être fixée. Mais le problème n’est pas seulement le locataire; C’est aussi le propriétaire. Si vous vivez loin ou si vous avez un emploi à temps plein, être un propriétaire dévoué et disponible peut être difficile. Et lorsque vous pris en retard sur l’entretien, la valeur de revente de la maison peut baisser.

Mais bien que la location de votre maison peut, dans certains cas, baisser sa valeur, elle est loin d’être une règle en noir et blanc. Cela dépend de votre capacité à être un propriétaire pratique et à la rapidité avec laquelle vous pouvez résoudre les problèmes avant de survenir ou de devenir incontrôlables. Le fait est que le revenu locatif est un énorme avantage financier qui peut vous aider à le faire. Il vous aide à couvrir les versements hypothécaires, les impôts, l’entretien et les autres dépenses. Moins un stress financier dans lequel vous êtes sous vous et plus vous avez à dépenser d’argent pour la maison, plus il est facile de le maintenir en parfait état, ce qui aide à maintenir sa valeur.