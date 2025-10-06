La location de votre maison réduit-elle sa valeur?

Il est courant que les propriétaires devaient quitter une maison qu’ils ont achetée. Ce pourrait être un nouvel emploi qui les fait déménager dans un autre État, une famille en expansion qui a besoin de plus de chambres pour les enfants, ou tout simplement un désir d’un nouveau départ. Lorsque cela se produit et que les propriétaires doivent quitter leur maison avant d’être prêts à le vendre, la question devient de la louer ou non entre-temps. Plus précisément, de nombreux propriétaires se demandent si la location de leur maison réduira sa valeur de revente sur la ligne.
C’est une bonne question. Lors de la location de leur maison, les propriétaires ne peuvent pas être sûrs que les locataires le traiteront avec le même amour et l’attention qu’ils le feraient. Il est possible que les locataires puissent causer des dommages, mais ils pourraient également négliger certains problèmes comme une fuite d’eau, des moisissures qui poussent au plafond ou une fenêtre lâche qui doit être fixée. Mais le problème n’est pas seulement le locataire; C’est aussi le propriétaire. Si vous vivez loin ou si vous avez un emploi à temps plein, être un propriétaire dévoué et disponible peut être difficile. Et lorsque vous pris en retard sur l’entretien, la valeur de revente de la maison peut baisser.
Mais bien que la location de votre maison peut, dans certains cas, baisser sa valeur, elle est loin d’être une règle en noir et blanc. Cela dépend de votre capacité à être un propriétaire pratique et à la rapidité avec laquelle vous pouvez résoudre les problèmes avant de survenir ou de devenir incontrôlables. Le fait est que le revenu locatif est un énorme avantage financier qui peut vous aider à le faire. Il vous aide à couvrir les versements hypothécaires, les impôts, l’entretien et les autres dépenses. Moins un stress financier dans lequel vous êtes sous vous et plus vous avez à dépenser d’argent pour la maison, plus il est facile de le maintenir en parfait état, ce qui aide à maintenir sa valeur.
Comment la location d’une maison peut réduire sa valeur
Afin de prendre une décision éclairée quant à la location de votre maison avant de la vendre, il est important de comprendre la façon dont il peut affecter négativement sa valeur. Un problème clé pourrait être des locataires causant des dommages qui vous coûteront beaucoup d’argent à réparer avant la vente, ou qui diminueront la valeur de la maison sur le marché. Des choses comme les cloisons sèches endommagées, les fenêtres fissurées ou les odeurs de compagnie persistantes peuvent se produire. Dans certains cas, les locataires pourraient ne pas garder la maison propre, ce qui peut également entraîner des infestations de ravageurs.
Selon l’État dans lequel vous vivez, vous pouvez facturer aux locataires un acompte de garantie au début de leur bail, ce qui peut vous aider à couvrir certains des dommages lorsqu’ils partent. Dans certains cas, vous pourriez être en mesure de réclamer la couverture de l’assurance responsabilité civile des locataires ou de votre propre assurance propriétaire pour vous aider à obtenir la maison dans une meilleure condition de vente. Dans tous les cas, assurez-vous de projeter soigneusement les locataires avant de louer votre maison et examinez les lois locales pour savoir si vous pouvez les demander à acheter une assurance locataire.
Bien que ce type de dommages graves soit effrayant, il n’est pas courant. Souvent, les dommages peuvent être le résultat simple de l’usure et de l’entretien retardé. Par exemple, un climatiseur peut devenir trop vieux, les fils électriques peuvent s’effilocher, la plomberie peut nécessiter un peu de travail et les gouttières peuvent se détacher. Lorsqu’un propriétaire pourrait le remarquer tout de suite et le réparer, rien ne garantit qu’un locataire fera de même. Ce risque est quelque chose à considérer avant de devenir propriétaire.
Comment préserver la valeur de la propriété lors de la location
La meilleure façon de maintenir la valeur d’une maison est d’être un propriétaire proactif. Des inspections de routine sont possibles, bien que les règles sur la fréquence à laquelle elles sont autorisées dépendent des réglementations locales, et il est généralement nécessaire de demander à l’avance leur autorisation au locataire (bien que le montant de l’avis varie localement). Afin de maintenir une relation positive avec vos locataires, il est important de respecter leur vie privée en leur donnant suffisamment de préavis et en étant cohérent avec les visites (par exemple, évitez de changer la date à la dernière minute). De plus, n’oubliez pas que les propriétaires ne sont pas légalement autorisés à parcourir les affaires d’un locataire.
Passer une fois par an pour un contrôle préventif sur la maison peut grandement contribuer à maintenir la valeur d’une propriété. C’est votre occasion de vérifier le toit, les fenêtres, les drains et le CVC. C’est aussi le bon moment pour vérifier les systèmes d’alarme incendie, les détecteurs de monoxyde de carbone, les serrures et les appareils électroménagers. Un contrôle de routine est également une opportunité pour les locataires de partager toutes les préoccupations dont ils disposent, ce qui peut vous aider à faire une liste de tout ce qui a besoin de travail, comme un robinet qui fuit ou un trou de serrure collant, les locataires peuvent également demander légalement aux propriétaires de s’améliorer et de remplacer certaines choses dans la maison, ce qui peut vous aider à garder la maison en état de menthe au fil du temps.
En étant pratiques et proactifs, les propriétaires peuvent réduire considérablement les risques de la valeur de leur maison avant d’être prêts à le mettre sur le marché. C’est également un excellent moyen d’éviter les urgences et les réparations, qui sont plus coûteuses que l’entretien. De plus, garder la maison en bon état est un moyen fantastique de retenir les locataires, qui sont plus susceptibles de rester dans une maison qui est activement prise en charge.