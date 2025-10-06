HGTV nomme les plus charmants centre-villes à vivre près de la côte est

Si vous recherchez une nouvelle ville enchanteresse pour visiter ou placer vos racines, HGTV a quelques idées. Ils ont décerné à 20 villes de la côte est l’honneur distinct d’avoir les plus mignus du centre-ville aux États-Unis, des sites historiques à une architecture adorable, il est facile de se perdre dans le charme de ces centres-villes. Oubliez les centres commerciaux et les bâtiments à biscuit. Ces villes dégoulinant d’attractions pittoresques et de coins de rue romantiques.
Nous avons discuté des meilleurs quartiers de Denver pour acheter une maison et le meilleur endroit où vivre au Tennessee, mais cette sélection est exclusivement pour les Courses d’Est. Si vous faites un voyage dans l’une de ces zones pittoresques, vous êtes obligé de tomber amoureux de votre environnement. Que vous préfériez les États du Sud-Est ou la région du Nord-Est, il y en a pour tous les goûts sur cette liste. Découvrez votre prochain quartier en fonction de vos passe-temps récréatifs, de votre budget et de vos préférences globales.
Athènes, Géorgie
Une ville universitaire de cœur, Athènes, en Géorgie, est un centre de créativité et d’art. L’un des plus gros tirages est la musique live presque tous les soirs. Il y a une vie nocturne bourdonnante, de délicieuses options de restauration et bien sûr, une bande pittoresque du centre-ville. Situé à 73 miles au nord-est d’Atlanta, cette communauté dynamique offre l’évasion parfaite de la ville sans sacrifier les équipements. La valeur moyenne de la maison est actuellement de 333 998 $, et il grimpe régulièrement.
Mystique, Connecticut
Si vous aimez les villes portuaires avec des activités de plein air et des fruits de mer, Mystic, Connecticut, est dans votre ruelle. Imaginez les maisons au bord de l’eau de l’ère coloniale, l’architecture par excellence de la Nouvelle-Angleterre et plus de 80 magasins indépendants et galeries d’art. Que vous aimiez naviguer, pêcher ou simplement respirer l’air maritime, Mystic est une destination ultra-réchauffée célèbre pour sa cuisine primée de la mer à la table et des pubs classiques. Le prix médian de l’inscription des maisons est de 1,1 million de dollars et le loyer moyen est de 3 000 $ par mois.
Fernandina Beach, Floride
Si une ville balnéaire appropriée est ce que vous recherchez, Fernandina Beach, en Floride, est située sur les rives d’Amelia Island. Avec du sable blanc doux et des vagues qui s’écrase, il combine la beauté de la nature avec une approche ludique de la vie. De leur célèbre festival de crevettes au Fernandina Pirates Club, les résidents et les visiteurs profitent vraiment de cette ville côtière. De plus, le quartier historique de Fernandina Beach a reçu un espace sur le registre national des lieux historiques. Le prix médian de la liste des maisons est de 705 000 $.
Middleburg, Virginie
Niché près des Blue Ridge Mountains, Middleburg, Virginie, mélange une riche histoire avec un charme moderne. Souvent célébrée pour son héritage équestre, le centre-ville intime comprend des musées, des antiquités et des repas exceptionnels. Vous pouvez embrasser son ambiance confortable tout en profitant de compétitions de chevaux, de vins acclamés et de festivals saisonniers. Il dispose d’un quartier historique unique avec des vitrines organisées, et le centre-ville est situé à seulement 45 miles de Washington DC, le prix médian de l’inscription des maisons est assez élevé, à 2,39 millions de dollars.
Concord, Caroline du Nord
Le centre-ville de Concord, en Caroline du Nord, est une plaque tournante vivante pleine de chaleur sud. Ses rues revitalisées ont été récemment mises à jour, guidant les visiteurs vers d’innombrables magasins uniques, diverses options de restauration et une communauté artistique florissante. Avec son équilibre entre le patrimoine et les progrès, cette destination dynamique offre un style de vie urbain énergique tout en préservant son caractère intemporel. Malgré la revitalisation, le prix médian de l’inscription des maisons est tombé à 410 000 $. Cependant, de nombreuses nouvelles constructions sont érigées dans le centre-ville, un signe possible de la demande croissante.
Dahlonega, Géorgie
Un autre endroit étonnant pour les amateurs de plein air, Dahlonega, en Géorgie, est une ville montagneuse avec des cascades, des ruisseaux, des vignobles et des paysages plus rêveurs. Des dégustations de vin aux expositions de galeries, la ville organise toujours des événements communautaires. Avec un héritage comme ville de ruée vers l’or, il y a une tonne d’histoire à absorber dans cette destination des montagnes Blue Ridge. Le prix médian de l’inscription est juste supérieur à 498 000 $ et le prix de location médian est de 2 000 $ par mois.
Cape Charles, Virginie
Le centre-ville de Cape Charles, en Virginie, propose un mélange vivant de galeries, de magasins et de boutiques présentant des créations locales, des aliments spécialisés et des trouvailles distinctives. Contrairement aux rues principales typiques de petite ville, chaque entreprise apporte sa propre personnalité et son charme. Ils privilégient également la préservation du caractère historique et vivant en harmonie avec le cadre de la mer. Le prix d’inscription médian est en hausse, qui s’élève actuellement à environ 702 000 $.
Conway, Caroline du Sud
Conway, en Caroline du Sud, est une ville fluviale historique avec des bâtiments en briques et une attitude chaleureuse et accueillante. Situé le long de la rivière Waccamaw, il est visuellement charmant tout en débordant d’équipements. La rivière Conway est une fête pour les yeux et l’estomac. Il est rempli de bâtiments historiques, d’œuvres publiques et d’innombrables restaurants du sud. La valeur moyenne de la maison est tombée à 285 820 $, ce qui en fait une zone tentante d’investir.
Greenville, Caroline du Sud
Un autre joyau de Blue Ridge Mountains, Greenville, Caroline du Sud, a un centre-ville moderne avec une cascade dans le centre-ville. Il possède une scène de nourriture et de boissons artisanale et de boissons primée qui combine une cuisine locale et mondiale. Leur site Web touristique comprend des itinéraires de voyage organisés afin que les visiteurs puissent découvrir le meilleur que le centre-ville (et au-delà) a à offrir. Le marché immobilier augmente lentement, la valeur médiane actuelle de la maison s’installant à 321 675 $.
Charlottesville, Virginie
Bien que ce ne soit pas exactement un joyau caché, il y a une raison pour laquelle Charlottesville, en Virginie, n’a cessé de croître en population – 3,2% depuis 2020. Les résidents peuvent accéder aux rivières et aux lacs à proximité, offrant la possibilité de pagayer, de kayak, de poisson et de pique-nique dans des espaces naturels. Le centre-ville comprend des boutiques charmantes, des magasins d’antiquités et des magasins artisanaux. Pour les aficionados du vin, le Trail Monticello Wine est une destination unique. La sélection de restauration est de classe mondiale, avec une sélection dense de restaurants par habitant. Sans surprise, le marché immobilier a suivi la population croissante, le prix médian des maisons passant à 509 225 $ cette année.
Wickford, Rhode Island
Serait-ce le meilleur endroit où vivre dans le Rhode Island? Le village de Wickford à Rhode Island capture l’essence de l’Americana classique avec ses maisons historiques et son port pittoresque. Vous pouvez parcourir de jolies boutiques et des galeries d’art, savourer la cuisine locale par l’eau ou explorer la nature via le kayak ou le paddleboard. Une promenade en calèche le long de la rue Main révèle un charme pittoresque et intemporel rappelant Newport, mais beaucoup moins encombré et concentré sur la vie locale. La ville a très peu d’inventaire immobilier, ce qui rend chaque propriété très convoitée.
Bar Harbor, Maine
En tant que passerelle du parc national d’Acadia, Bar Harbor, dans le Maine, est une ville pittoresque et remplie de chalets parmi les paysages naturels saisissants. Imaginez avoir des glaces maison le long de la rue Main en vous promenant dans les magasins indépendants avec des cadeaux fabriqués à la main par des artisans basés au Maine. Avec des huîtres et des homards à gogo, les amateurs de fruits de mer tomberont la tête pour les options de restauration fraîches. Bien que la ville soit connue comme une destination de vacances d’été, c’est aussi un endroit charmant où vivre. C’est maintenant un moment tentant d’achat, car le prix moyen des maisons a chuté de 1,7% au cours de la dernière année à 658 797 $.
Lewes, Delaware
Au cœur de Lewes, Delaware, tout est à portée de main. Le centre-ville s’étend sur un demi-mile carré, où les visiteurs peuvent se promener dans le quartier historique, explorer les musées et profiter d’une gamme de beaux magasins. Les auberges pittoresques, les chambres d’hôtes et les restaurants complètent la scène, faisant du centre accessible à pied un reflet parfait du charme et du patrimoine de la ville. La valeur moyenne de la maison est actuellement à 590 204 $.
Lewiston, New York
Lewiston, New York, est une ville pittoresque, dynamique et ultra-naine dans le comté de Niagara. Le village prend vie avec des célébrations vibrantes, des événements de jazz animés au Festival annuel des Peach très apprécié, attirant les visiteurs pour découvrir son charme unique. Il a également une forte communauté agricole avec des fermes qui travaillent, des vignobles et plus encore. Le marché du logement a monté en flèche 4,7% cette année, ce qui a entraîné une valeur moyenne de 335 194 $.
St. Michaels, Maryland
En ce qui concerne le meilleur endroit où vivre dans le Maryland, vous ne devriez pas ignorer St. Michaels. Une ville postale le long de la baie de Chesapeake, construite sur les traditions des générations de watermen. Les trottoirs en briques serpentent devant les chalets historiques avec des toits en ardoise et en cèdre et des porches à coloration blanche ornées de fleurs. Le centre-ville est un véritable exemple du rêve américain de la petite ville, avec la rue Talbot guidant les visiteurs d’une rangée de boutiques d’antiquités et de galeries d’art. Le marché du logement augmente rapidement, avec une augmentation de 3,5% en seulement un an et une valeur moyenne de la maison de 718 303 $.
Lake Placid, New York
Si vous rêvez de passer l’automne dans une ville de la Nouvelle-Angleterre trempée dans des feuilles d’or, Lake Placid, New York, est la destination d’automne ultime. Situé dans la région pittoresque d’Adirondack, il y a beaucoup d’activités familiales toute l’année. La charmante rue principale est pleine de cafés confortables, de boutiques de gamme et de magasins de souvenirs. Le prix de vente médian est de 363 000 $, ce qui a chuté de 34,4% depuis l’année dernière. C’est l’occasion d’acheter une maison dans une ville pittoresque de la côte est lorsque le marché est bas.
Harpers Ferry, Virginie-Occidentale
Harpers Ferry, Virginie-Occidentale, se trouve à la réunion des rivières Shenandoah et Potomac. Cette ville du XIXe siècle est répertoriée comme quartier historique national par le National Register. Les visiteurs peuvent profiter de magasins localement, invitant des restaurants, des musées fascinants et des sentiers de randonnée panoramiques. Situé à seulement une heure de Washington, DC, il offre à la fois une histoire riche et une beauté naturelle. La valeur moyenne de la maison a augmenté depuis l’année dernière, reposant actuellement à 392 542 $.
Montpellier, Vermont
Connu sous le nom de City of Bridges, Montpelier, Vermont, propose un centre-ville étincelant – littéralement. Après le coucher du soleil, les lumières dorées illuminent chaque pont dans tout le quartier historique. Les couleurs des lumières varient tout au long de l’année, ajoutant à la magie des saisons changeantes. Montpellier comprend également une gamme éclectique de galeries d’art locales et de bâtiments historiques à explorer. La maison typique de Montpellier est évaluée à environ 424 083 $, reflétant une augmentation de 3,4% par rapport à l’année dernière.
York, Pennsylvanie
Le centre-ville de York, en Pennsylvanie, est un plaisir pour tous ceux qui aiment explorer une ville. Ses rues animées sont bordées de cafés confortables, de magasins uniques et d’architecture historique. Les visiteurs peuvent parcourir de charmantes boutiques, profiter du dîner-théâtre ou se détendre lors d’une retraite de bien-être. York combine les attractions d’une ville animée avec la chaleur et la communauté d’une petite ville. La maison typique de York est évaluée à 268 966 $, reflétant une augmentation de 5,5% au cours de la dernière année.
Portsmouth, New Hampshire
En ce qui concerne le meilleur endroit où vivre dans le New Hampshire, le centre-ville de Portsmouth a beaucoup à offrir. Market Square sert de centre vivant du centre-ville. Les visiteurs peuvent se joindre à des visites à pied guidées qui partent du kiosque de la place du marché deux fois par semaine, offrant un aperçu plus approfondi de l’histoire de la ville. En cours de route, il est facile de s’arrêter pour un repas, de magasiner pour quelque chose de spécial ou de profiter d’une pinte sous la vue du clocher emblématique de la ville. La valeur moyenne de la maison de Portsmouth est de 763 866 $, soit une augmentation de 1,9% par rapport à l’année dernière.