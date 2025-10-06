Le régime de forclusion frauduleux doit être conscient

De nouvelles escroqueries semblent surgir plus rapidement que jamais – que ses courriels bancaires frauduleux conçus pour voler des informations de compte ou de fausses magasins en ligne vendant des produits inexistants. La plupart des escroqueries sont conçues pour escroquer les gens de leur argent durement gagné. Dernièrement, cependant, les fraudeurs ont élargi leurs horizons, en utilisant des régimes de forclusion pour condamner les personnes non seulement hors de l’argent, mais aussi dans certains cas leurs maisons. Si vous êtes un propriétaire qui a du mal à suivre vos versements hypothécaires, il est important de connaître les panneaux d’avertissement pour éviter de devenir victime.
Les régimes de saisie sont un type d’arnaque immobilière, qui cible les propriétaires qui sont passés sur leurs versements hypothécaires et peuvent être confrontés à une forclusion. Se faisant face à des experts hypothécaires ou à des consultants en forclusion, ces fraudeurs affirment souvent qu’ils peuvent aider à réduire les paiements hypothécaires, à réparer le crédit ou à négocier avec un fournisseur d’hypothèques en échange de frais. Dans certains cas, ils incitent les propriétaires à signer l’acte à leur domicile en promettant de le vendre une fois que les paiements seront pris au rythme, ou promettant de vendre la maison et de partager les bénéfices. Dans un exemple récent – et très public – d’une arnaque de forclusion, une femme du Missouri a tenté de vendre aux enchères au large de l’Elvis Presley ‘Graceland Estate. Affirmant que sa fille avait utilisé la propriété comme garantie sur un prêt de 3,8 millions de dollars, elle a utilisé des documents forgés et de fausses identités pour planifier une vente aux enchères de la propriété dans le but de starter l’argent de la famille. Heureusement, l’arnaque a été révélée avant que la vente aux enchères ne se déroule et que la femme ait été envoyée en prison.
Comment vous protéger de la victime d’un système de forclusion
Les escroqueries par impostriques, telles que les escroqueries de forclusion, sont le type d’arnaque le plus répandu. En 2024, 2,6 millions de consommateurs ont déclaré avoir été victimes, avec des pertes totalisant 2,95 milliards de dollars, selon la Federal Trade Commission. Bien que la sophistication de ces escroqueries facilite la victime de quiconque – surtout si vous craignez de perdre votre maison – il y a des choses que vous pouvez faire pour empêcher que cela se produise. Si vous êtes en retard sur les paiements, informez-vous sur tout ce que vous devez savoir sur la forclusion. Vous devriez avoir une compréhension de ce que signifie être en défaut, des droits que vous avez si votre maison est en forclusion et quand demander une assistance juridique.
Soyez également conscient des drapeaux rouges qui peuvent vous alerter sur d’éventuelles escroqueries. Par exemple, seul votre fournisseur de prêts hypothécaires peut modifier un prêt, alors méfiez-vous de quiconque prétend le faire. Méfiez-vous des experts tiers promettant de réduire vos paiements ou de vous demander de signer l’acte à la maison pour pardonner votre dette. Si vous avez du mal à effectuer des paiements hypothécaires ou à recevoir un avis de forclusion, la première étape consiste à atteindre directement votre prêteur, alors voyez ce qui peut être fait. Si une forclusion est déjà en cours, il existe des services gouvernementaux gratuits que vous pouvez contacter pour obtenir des conseils pendant le processus. Le ministère du Logement et du Développement urbain a une liste de conseillers approuvés qui peuvent aider. Enfin, si vous pensez que vous avez été victime d’une arnaque, il est essentiel de le signaler à la FTC dès que possible.