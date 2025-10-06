Le régime de forclusion frauduleux doit être conscient

De nouvelles escroqueries semblent surgir plus rapidement que jamais – que ses courriels bancaires frauduleux conçus pour voler des informations de compte ou de fausses magasins en ligne vendant des produits inexistants. La plupart des escroqueries sont conçues pour escroquer les gens de leur argent durement gagné. Dernièrement, cependant, les fraudeurs ont élargi leurs horizons, en utilisant des régimes de forclusion pour condamner les personnes non seulement hors de l’argent, mais aussi dans certains cas leurs maisons. Si vous êtes un propriétaire qui a du mal à suivre vos versements hypothécaires, il est important de connaître les panneaux d’avertissement pour éviter de devenir victime.

Les régimes de saisie sont un type d’arnaque immobilière, qui cible les propriétaires qui sont passés sur leurs versements hypothécaires et peuvent être confrontés à une forclusion. Se faisant face à des experts hypothécaires ou à des consultants en forclusion, ces fraudeurs affirment souvent qu’ils peuvent aider à réduire les paiements hypothécaires, à réparer le crédit ou à négocier avec un fournisseur d’hypothèques en échange de frais. Dans certains cas, ils incitent les propriétaires à signer l’acte à leur domicile en promettant de le vendre une fois que les paiements seront pris au rythme, ou promettant de vendre la maison et de partager les bénéfices. Dans un exemple récent – et très public – d’une arnaque de forclusion, une femme du Missouri a tenté de vendre aux enchères au large de l’Elvis Presley ‘Graceland Estate. Affirmant que sa fille avait utilisé la propriété comme garantie sur un prêt de 3,8 millions de dollars, elle a utilisé des documents forgés et de fausses identités pour planifier une vente aux enchères de la propriété dans le but de starter l’argent de la famille. Heureusement, l’arnaque a été révélée avant que la vente aux enchères ne se déroule et que la femme ait été envoyée en prison.