Cet état a les salaires les plus élevés, mais à quoi ressemblent les prix des maisons?

L’Amérique est confrontée à une crise du coût de la vie. L’épidémie initiale de Covid-19 a envoyé des taux d’inflation à travers le toit. Pendant tout ce temps, le logement est devenu moins abordable. Une enquête en janvier a montré que 73% des répondants ont du mal à se permettre de payer quoi que ce soit en dehors de leurs nécessités de base.

Pourtant, il y a un domaine qui semble mieux fonctionner, du moins en ce qui concerne les salaires: le revenu médian des ménages de Washington DC à DC est de 108 200 $, selon les données du 2023 US Census Bureau. C’est bien au-dessus de la moyenne nationale de 80 610 $ en 2023. Avant de vous tourner vers le déménagement, en gardant à l’esprit que le coût de la location ou de l’achat d’une maison est également supérieur à la moyenne – malgré les prix des maisons à Washington DC finalement baissés il y a quelques années à peine.

La Florida State University a annoncé que les prix médians des maisons à travers les États-Unis ont atteint 435 300 $ en juin 2025. En comparaison, la valeur médiane à Washington DC était de 761 465 $ en 2024, sur la base des données publiées par le Département américain de la santé et des services sociaux. Les propriétés locatives ne sont pas beaucoup meilleures, allant en moyenne 2 544 $ à DC par rapport à la moyenne nationale de 2024 de 1 755 $. Ce n’est pas un problème exclusif à Washington DC, bien sûr; Les prix des logements américains ont globalement augmenté de 2,9% en moyenne de 2024 à 2025, selon la Federal Finance Housing Agency. En 2022, le prix de vente des maisons unifamiliales était plus de cinq fois plus élevé que le revenu médian des ménages à travers le pays, ce qui représente au moins un point haut de 30 ans.