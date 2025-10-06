L’Amérique est confrontée à une crise du coût de la vie. L’épidémie initiale de Covid-19 a envoyé des taux d’inflation à travers le toit. Pendant tout ce temps, le logement est devenu moins abordable. Une enquête en janvier a montré que 73% des répondants ont du mal à se permettre de payer quoi que ce soit en dehors de leurs nécessités de base.
Pourtant, il y a un domaine qui semble mieux fonctionner, du moins en ce qui concerne les salaires: le revenu médian des ménages de Washington DC à DC est de 108 200 $, selon les données du 2023 US Census Bureau. C’est bien au-dessus de la moyenne nationale de 80 610 $ en 2023. Avant de vous tourner vers le déménagement, en gardant à l’esprit que le coût de la location ou de l’achat d’une maison est également supérieur à la moyenne – malgré les prix des maisons à Washington DC finalement baissés il y a quelques années à peine.
La Florida State University a annoncé que les prix médians des maisons à travers les États-Unis ont atteint 435 300 $ en juin 2025. En comparaison, la valeur médiane à Washington DC était de 761 465 $ en 2024, sur la base des données publiées par le Département américain de la santé et des services sociaux. Les propriétés locatives ne sont pas beaucoup meilleures, allant en moyenne 2 544 $ à DC par rapport à la moyenne nationale de 2024 de 1 755 $. Ce n’est pas un problème exclusif à Washington DC, bien sûr; Les prix des logements américains ont globalement augmenté de 2,9% en moyenne de 2024 à 2025, selon la Federal Finance Housing Agency. En 2022, le prix de vente des maisons unifamiliales était plus de cinq fois plus élevé que le revenu médian des ménages à travers le pays, ce qui représente au moins un point haut de 30 ans.
Comment le marché du travail de DC affecte le salaire médian
Washington DC est le siège du pouvoir dans notre pays, il est donc facile de comprendre pourquoi il abrite des individus riches et puissants et des dignitaires étrangers. Les membres du Sénat et de la Chambre des représentants, aux côtés d’autres délégués, reçoivent une compensation annuelle de 174 000 $, soit plus du double de la moyenne des États-Unis. Sans parler des sources de revenus supplémentaires, telles que des offres de livres pour ces politiciens qui dépassent de loin leurs salaires annuels. Beaucoup se livrent à des moyens illicites de revenus qui ont été traités par une législation récente, notamment la loi d’interdiction d’initiés au Congrès.
Tous les membres du Congrès ne vivent pas à Washington DC en raison de son coût élevé de la vie et de la nécessité de faire campagne pour les élections futures dans leurs États d’origine. Il y a aussi une grande présence de ces individus souvent riches, de leurs visiteurs et des lobbyistes du Congrès bien rémunérés. L’effet a été une gentrification de la zone car les résidents d’origine sont poussés hors de la région en raison de la flambée des coûts immobiliers. Les travaux réels menés par nos élus peuvent également avoir un effet substantiel sur le marché national du logement, avec des tarifs récents sur le point d’avoir un impact coûteux sur les acheteurs de maison à l’échelle nationale à mesure que le prix des marchandises et des matériaux de construction augmente.
Comment Washington DC essaie de traiter sa crise du coût de la vie
Cette situation peut sembler sans espoir pour la personne moyenne intéressée à vivre autour de Washington DC, mais le district a commencé à rendre les adaptations plus abordables ces dernières années. Le maire de DC, Muriel Bowser, a publié une commande de logement en mai 2019, qui a cherché à ajouter 36 000 nouveaux logements résidentiels d’ici 2025, dont au moins un tiers doivent répondre aux besoins à faible revenu. Cela comprenait des logements à restriction des revenus et des loyers pour ceux qui gagnent entre 30% et 80% du revenu familial médian de la région. Avant cette annonce, le bureau du maire a indiqué que seulement un sixième des 325 000 logements de DC étaient dédiés à des logements abordables; Et seulement un quart de ces maisons étaient des unités contrôlées par le loyer.
Construire plus de maisons n’est pas le seul moyen que Washington DC ait essayé de rendre le logement plus accessible. Le programme d’assistance énergétique à faible revenu du district (LIHEAP), en partenariat avec son fournisseur de services publics local Pepco, offre des subventions au cas par cas, à en juger par la taille de la famille, le type de carburant et d’autres facteurs. Pendant ce temps, d’autres programmes offrent des rabais tels que 475 $ par an sur les factures d’électricité ou le pardon, plus de 2 000 $ sur les services publics passés. Le capital de ce pays est une excellente étude de cas prouvant que les salaires plus élevés ne correspondent pas toujours au coût de la vie, quels que soient les conseils d’experts que vous suivez pour réduire les coûts de vos services publics. L’aide des collectivités locales peut aller très loin, mais il faudra beaucoup plus de travail à l’avenir pour réparer la crise du logement aux États-Unis.