Si vous vivez seule sur la sécurité sociale, vous voudrez peut-être éviter ces états

La sécurité sociale est une source de revenu primaire pour des millions de retraités – et pour certains, c’est le seul revenu qu’ils ont. Si vous tombez dans cette catégorie, le choix du bon endroit où vivre peut avoir un impact énorme sur la possibilité de joindre les deux bouts chaque mois. Le coût de la vie aux États-Unis varie considérablement d’un État à l’autre et dans certains domaines, il dépasse les vérifications moyennes de la sécurité sociale. Si vous comptez sur la sécurité sociale en tant que source principale de revenus, certains États vous souhaiteront éviter d’inclure le Vermont, le New Jersey et le Massachusetts, où couvrer les dépenses mensuelles pourrait être un défi.

Selon la Senior Citizens League, plus de 21 millions, ou 39%, des personnes âgées dépendent de la sécurité sociale de leur revenu social. En moyenne, le montant que ces retraités reçoivent dans leurs chèques mensuels sont de 2 006 $. Dans de nombreux cas, cependant, le montant est encore plus bas. Après les taxes et les déductions, le senior moyen rapporte entre 1 000 $ et 2 000 $ par mois, tandis que 13% supplémentaires reçoivent moins de 1 000 $ par mois.

Les contrôles de sécurité sociale augmentent chaque année en fonction de l’ajustement du coût de la sécurité sociale (COLA). À partir de 2025, les prestations de sécurité sociale ont augmenté de 2,5% et ils devraient cocher plus haut en 2026, les estimations nécessitant une augmentation moyenne d’environ 54 $ par mois. Cependant, malgré les augmentations, dans les États où le coût mensuel de la vie est déjà plus élevé que la moyenne nationale – dans certains cas bien supérieure à 2 000 $ par mois – la sécurité sociale n’est pas suffisante pour les personnes âgées qui n’ont pas d’autres sources de revenus sur lesquelles compter.