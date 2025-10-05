Les meilleurs projets d’aménagement paysager pour augmenter la valeur de la maison

Les projets d’amélioration du plein air ont un moment. La pandémie a peut-être été l’impulsion derrière une vague de propriétaires de maison accordant une importance significative sur leurs espaces extérieurs. Un rapport du New Trends Institute note que 1/3 des jeunes propriétaires ont réorganisé leurs espaces extérieurs en 2020 ou version ultérieure. Tous les projets détaillés ci-dessous contribuent directement ou indirectement à l’attrait de la trottoir de votre domicile, un facteur que près de 100% des membres de l’Association des agents immobiliers (NAR) considèrent que près de 100% nationaux considèrent comme important pour attirer les acheteurs. Gardez à l’esprit que les acheteurs verront vos espaces extérieurs avant de voir l’intérieur de votre maison, donc ces projets vous aident à faire une première impression percutante.

Ne laissez pas cette liste vous submerger. Vous trouverez des projets à tous les niveaux de dépenses, d’efforts et de retour sur investissement. Pensez à aborder des projets en tandem, comme un pont ou un patio avec un foyer, un étang ou une caractéristique de l’eau dans le cadre d’un paysage de Firewise ou d’une passerelle paysagée avec éclairage. De nombreuses idées d’aménagement paysager qui animeront votre cour ajouteront également de la valeur à votre propriété.