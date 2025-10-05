Les meilleurs projets d’aménagement paysager pour augmenter la valeur de la maison

Les projets d’amélioration du plein air ont un moment. La pandémie a peut-être été l’impulsion derrière une vague de propriétaires de maison accordant une importance significative sur leurs espaces extérieurs. Un rapport du New Trends Institute note que 1/3 des jeunes propriétaires ont réorganisé leurs espaces extérieurs en 2020 ou version ultérieure. Tous les projets détaillés ci-dessous contribuent directement ou indirectement à l’attrait de la trottoir de votre domicile, un facteur que près de 100% des membres de l’Association des agents immobiliers (NAR) considèrent que près de 100% nationaux considèrent comme important pour attirer les acheteurs. Gardez à l’esprit que les acheteurs verront vos espaces extérieurs avant de voir l’intérieur de votre maison, donc ces projets vous aident à faire une première impression percutante.
Ne laissez pas cette liste vous submerger. Vous trouverez des projets à tous les niveaux de dépenses, d’efforts et de retour sur investissement. Pensez à aborder des projets en tandem, comme un pont ou un patio avec un foyer, un étang ou une caractéristique de l’eau dans le cadre d’un paysage de Firewise ou d’une passerelle paysagée avec éclairage. De nombreuses idées d’aménagement paysager qui animeront votre cour ajouteront également de la valeur à votre propriété.
Refonte du paysage
Le simple fait que votre cour ait un aspect paysager peut augmenter la valeur de votre maison. Le NAR a signalé que les propriétaires qui entreprennent une telle mise à niveau récupèrent 100% de leurs coûts en valeur ajoutée. Vous n’avez pas à jaillir pour une refonte massive et coûteuse des terrains de votre maison; Vous pouvez déployer de nombreuses petites idées d’aménagement paysager d’arrière-cour qui transformeront votre espace, comme l’ajout d’arbustes et de fleurs de déclaration. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’embaucher un professionnel – 40% des propriétaires de la recherche NAR sont devenus bricolage pour leurs projets de refonte de paysage.
Plantations d’arbres matures bien entretenues
Les propriétaires aiment les arbres pour leur valeur esthétique et la teinte qu’ils fournissent. Des études agrégées ont montré une augmentation de 3,5 à 27% dans la valeur des propriétés avec les arbres (via Arbor Day Foundation). Fait intéressant, la valeur de votre propriété augmente encore plus si la couverture des arbres est disponible mais pas réellement sur la propriété, comme un voisin, une servitude ou un parc adjacent. Vous l’avez deviné; Les propriétaires aiment l’ombre des arbres mais n’aiment pas les maintenir. Si vous comptez sur vos arbres pour ajouter de la valeur à votre propriété, assurez-vous qu’ils sont en bonne santé, bien entretenus et taillés.
Caractéristiques d’incendie
Un foyer est une simple fonctionnalité en plein air qui peut ajouter une valeur majeure à votre maison, car les acheteurs peuvent facilement imaginer que leurs familles se réunissent autour de lui, riant, chantant, racontant des histoires et rôtissant les guimauves. C’est pourquoi vous pouvez vous attendre à ce que la fonctionnalité ajoute de la valeur, mais selon les données de Global Growth Insights, vous obtiendrez une moyenne de seulement 67% de retour sur votre investissement de fonctionnalités lorsque vous vendez votre maison. Dans l’ensemble, une fonctionnalité d’incendie peut ajouter 1,1% à votre prix de revente (via Zillow).
Pont
L’Association nationale des agents immobiliers place les decks sur sa liste des 10 principales listes d’améliorations de plein air à valeur ajoutée, bien que les decks soient les plus souhaitables dans les zones où le climat permet beaucoup de temps à l’extérieur. L’ajout d’un deck devrait entraîner un retour sur investissement de 76%. Sachez qu’une fois que vous aurez ajouté un deck, vous devrez le maintenir (en particulier les terrasses en bois qui auront besoin de repensage périodique), vous voudrez donc vendre peu de temps après le construire pour empêcher l’entretien de couper dans votre retour sur investissement.
Système d’arrosage
Quel jardinier ou propriétaire de la pelouse n’apprécie pas la facilité et la commodité d’un système de gicleurs automatique qui maintient votre cour luxuriante et belle? Bien qu’ils soient une amélioration relativement coûteuse, ces systèmes sont payants dans la valeur de la maison et le retour sur investissement. Que devriez-vous vous attendre à dépenser pour un système de gicleurs de pelouse? En 2025, les propriétaires peuvent s’attendre à dépenser entre 1 600 $ et 10 000 $, avec une moyenne nationale de 2 500 $. Gardez à l’esprit que ces systèmes augmentent non seulement la valeur de votre maison de 5 000 $, mais renvoient également 83% du coût de votre poche.
Éclairage du paysage
Rendez votre cour plus utilisable la nuit en ajoutant l’éclairage à votre paysage. Il rend votre paysage plus vif visuellement, facilite la navigation dans le paysage dans l’obscurité et peut décourager les cambrioleurs d’approcher. Une myriade de possibilités est disponible pour l’éclairage extérieur. Vous pouvez trouver de nombreuses idées d’éclairage de passerelle extérieures qui ajoutent de l’ambiance et rendent votre cour en toute sécurité, comme les projecteurs et les feux de cordes. Économisez sur les coûts énergétiques en utilisant des lampes solaires. Vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement d’environ 59% en ajoutant un éclairage extérieur, avec le coût moyen de 6 800 $ pour l’installation (via NAR).
Cuisine extérieure
Étant donné que la création d’un espace extérieur dédié à la cuisine et à la restauration est une entreprise coûteuse, vous voudrez savoir combien une cuisine extérieure ajoute à la valeur d’une maison. Étant donné que vous pourriez dépenser de 15 000 $ à 100 000 $, ce n’est probablement pas le type d’investissement à faire juste pour rendre votre maison plus commercialisable. L’Association nationale des agents immobiliers suggère un investissement dans l’extrémité inférieure, y compris un gril intégré, 60 pieds carrés de comptoir, un évier, un poitrine de glace et des tiroirs en acier inoxydable. Vous pouvez vous attendre à un retour sur investissement à 100% d’une telle configuration.
Caractéristique de l’eau
Les caractéristiques de l’eau sont parmi les moyens de rafraîchir votre paysage d’arrière-cour avec un budget et d’ajouter un peu de valeur à votre maison en même temps. Non, ils ne sont pas une énorme valeur ajoutée, mais ils n’ont pas non plus à coûter beaucoup. Vous pouvez bricoler une fonction d’eau pour pas plus de 50 $. Leur principale prétention à la valeur est dans leur attrait, leur esthétique et leur effet calmant sur les gens. Comme la plupart des projets d’aménagement paysager, une caractéristique de l’eau doit être bien entretenue pour avoir un impact positif.
Patio
Si vous pensiez qu’un deck augmenterait la valeur de votre maison, attendez de vous renseigner sur les patios. Ils sont en tête de liste de ce que veulent vraiment les acheteurs de maisons, et ils offrent un retour sur investissement plus élevé que les decks – 95% par rapport à 76% (via NAR). Bien sûr, beaucoup dépend du coût des matériaux, de la taille du patio, de l’emplacement et de la question de savoir si vous diyrez le projet, mais vous pouvez récupérer environ 10 000 $ si vous dépensez 10 500 $ pour un patio de base.
Étang
Ajouter un étang à votre paysage est une grande entreprise qui ajoute des possibilités de loisirs à votre propriété – pêcher, regarder la faune et peut-être nager ou patauger. Vous découvrirez également les avantages pratiques et environnementaux de l’ajout d’un étang à votre jardin, comme la fourniture d’un réservoir pour dessiner pour l’irrigation ou la lutte contre les incendies, ou comme source d’eau de bétail. Selon les données de gestion des forêts américaines, par rapport aux terres nues, les terres avec un étang supplémentaire devraient payer 6% de plus en prix. Vous voudrez cependant vérifier les réglementations locales concernant les étangs et maintenir l’étang impeccablement.
Chambres extérieures bien définies
Dans une étude de la National Home Builders Association, 73% des participants (architectes, concepteurs et professionnels similaires) ont déclaré qu’ils faisaient des chambres en plein air une priorité. Les chambres à l’extérieur étendent l’espace de vie utilisable et offrent une intimité et une polyvalence. Les chambres extérieures couvertes sont particulièrement recherchées pour leur adaptabilité aux conditions météorologiques. Les cuisines extérieures ne sont pas les seules pièces possibles. Les zones pour enfants et les salons en plein air sont également populaires. De nombreuses variables accompagnent la valeur des chambres en plein air, mais les experts immobiliers et d’aménagement paysager affirment que le retour sur investissement pour les salons couverts est de 60 à 80% (via BPI Outdoor Living).
Firewise Landscaping
Avec l’allongement des saisons des incendies de forêt et plus de brûlures de superficie, les propriétaires et les acheteurs recherchent des moyens d’aider à protéger les maisons contre les incendies. L’aménagement paysager de Firewise signifie utiliser des plantes et un paysage dur qui sont résistants au feu et créent un espace défendable autour de votre maison qui permet aux premiers intervenants de contrôler efficacement le feu sur le chemin de votre maison. Si vous vivez dans une zone sujette aux incendies, vous voudrez implémenter des pratiques Firewise pour vous-même, ainsi que pour la valeur ajoutée. En fait, dans certains domaines, votre maison s’avérera dissuader aux acheteurs de maisons sans paysage Firewise, en grande partie basé sur les frais d’assurance.
Passerelle définie et aménagée
Les passerelles nous invitent dans le paysage, créent un sentiment d’écoulement et nous permettent de le naviguer efficacement et en toute sécurité. Vous pouvez choisir parmi une variété de matériaux pour vos passerelles et les aligner avec de magnifiques plantes. Realtor.com place des allées supplémentaires sur sa liste de projets d’amélioration avec le meilleur retour sur investissement – jusqu’à 80%, pour un investissement entre 1 500 $ et 4 500 $. Les passerelles montrent les acheteurs de maison que vous avez fait un effort supplémentaire et que vous avez bien entretenu votre propriété. Ce projet n’a pas non plus besoin de rompre la banque; Essayez un bricolage pour le budget pour créer une charmante passerelle de jardin.
Pergola
Les pergolas ne sont pas seulement une mise à niveau de l’arrière-cour abordable et élégante, mais ils sont également une autre façon d’ajouter de l’espace défini à votre paysage et de créer l’effet de pièce à l’extérieur que recherchent les acheteurs de maisons. Que vous alliez avec le toit traditionnel à lattes ou en treillis qui offre une protection limitée contre les éléments ou un toit solide plus moderne, une pergola fera une déclaration audacieuse et à valeur ajoutée dans votre paysage. Selon les estimations de Homelight, un rendement de 69% sur votre investissement de pergola pourrait attendre si votre pergola comprend un plancher de pavé de type patio.
Plantations de cour et une entrée accueillante
Une cour avant aménagée avec des plantations est l’une des meilleures mises à niveau pour augmenter la valeur d’une maison. Une jet-over de la cour avant n’a pas besoin d’être coûteuse. Vous pouvez déployer un certain nombre de façons de maintenance à faible entretien pour paysager une cour avant pour plus d’attrait de trottoir, comme la plantation d’arbres en fleurs et l’ajout de pots pleins de plantes luxuriantes. La cour avant et l’entrée sont également l’endroit pour la couleur et le décor saisonnières, tels que des plantations spéciales et des articles ornementaux pour des vacances comme Halloween, le jour de l’indépendance et Noël.
Aménagement paysager de confidentialité
Étant donné que les acheteurs sont attirés par la confidentialité et la sécurité, les clôtures et les haies comme moyens de séparer les propriétés peuvent ajouter de la valeur. Les clôtures sont particulièrement utiles pour contenir des enfants et des animaux de compagnie et les éloigner de la circulation dans la rue à proximité. La clôture est un autre élément potentiel à valeur ajoutée qui n’est pas bon marché, mais vous pouvez considérer des idées de clôture abordables pour enfermer votre cour. L’installation de clôtures professionnelles vous coûtera probablement en moyenne 2 000 $ et 4 500 $, mais l’installer vous-même économisera évidemment sur les coûts de main-d’œuvre. Recherchez un retour sur investissement de 50%, ce qui signifie 950 $ à 2 400 $ en valeur de revente (via ANGI).
Paillis frais
L’ajout de paillis frais est le projet le moins cher et le plus facile de la liste. Vous avez peut-être déjà du paillis dans vos lits de jardin, mais l’ajout d’une couche fraîche fait une énorme différence dans l’attrait du trottoir de votre propriété. Le paillis fait une excellente première impression et donne à votre paysage un look bien rangé et bien entretenu. Selon les estimations de Homelight, 340 $ en paillis frais pourraient fournir un rendement de 126% sur votre investissement. Bien sûr, le grand bonus est que le paillis n’est pas seulement un traitement cosmétique, mais qu’il est bon pour vos plantes, les aidant à conserver l’humidité, à rester au chaud et à combattre les mauvaises herbes.